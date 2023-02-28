口罩令取消｜5款胭脂推薦！附4種畫胭脂不顯老法　顴骨高必學

口罩令取消消息今公佈，並將在明日（3月1日）取消，久久沒用的化妝品終於可以大派用場了！化妝是講求經驗的一門學問，臉部上每個部分的畫法也需要不同的技巧。小紅書博主「粒粒不粒」則在一支影片裡教大家如何畫出適合自己的胭脂，下面還附有5款胭脂推薦，一起來看看吧！



口罩令取消︳1. 團狀胭脂／腮紅

首先用點彩刷，把胭脂戳在臥蠶下0.5厘米處，不要超過鼻翼的中段，從上往下的刷，這樣畫出來的胭脂就是自然紅暈的感覺。

口罩令取消︳2. 收縮胭脂／腮紅

2. 收縮胭脂／腮紅（小紅書 @粒粒不粒）

菱形臉的女生一定要學的收縮胭脂，蘸取胭脂，畫在外擴的區域和內輪廓的交界處，橫著掃，然後再斜著掃一下，形成一個小三角。鼻頭也可以掃一下，這樣留白的區域減少，臉就更顯小了。

（小紅書 @粒粒不粒）

口罩令取消︳3. 橫向胭脂／腮紅

3. 橫向胭脂／腮紅（小紅書 @粒粒不粒）

中庭長、臉長，甚至是馬臉的女生們一定要學。拿好胭脂刷之後，把它捏成扁平狀，掃在鼻子中段，然後帶過去臉頰兩邊，向橫掃。這種畫法能顯得中庭短一點，是因為它直接將中庭一分為二了。

口罩令取消︳4. 眼下胭脂／腮紅

4. 眼下胭脂／腮紅（小紅書 @粒粒不粒）

顴骨高的女生非常適合這種畫法。我們只需要用刷的尖端蘸取胭脂，從眼簾下方往下畫，最高點不能超過外眼線，末端維持在鼻子中段，畫一個半弧圓型。這樣的畫法可以有效弱化顴骨，顯得楚楚可憐，無辜感滿滿的感覺。

口罩令取消︳胭脂推薦

胭脂推薦1. LAURA MERCIER極致潤色胭脂

購買方法︰Selfridges

胭脂推薦1. LAURA MERCIER極致潤色胭脂（LAURA MERCIER）

LAURA MERCIER極致潤色胭脂質地輕盈柔滑，極易暈染均勻，可層層疊塗，打造出色飽和的自然立體妝效，上妝效果自然。更高達10小時長效持妝，能維持一整天粉嫩紅潤好氣色。這款胭脂容易推均，讓肌膚透現自然透光感。現時在Selfridges購買，只需$245。

胭脂推薦2. 3CE Mood Recipe 迷人淡粉色胭脂

胭脂推薦2. 3CE Mood Recipe 迷人淡粉色胭脂（3CE）

3CE Mood Recipe 迷人淡粉色胭脂質地柔滑細緻，緊密貼合肌膚，控油粉末吸附汗水和皮脂力強，共有裸桃紅色、柔和粉色、玫瑰米色三色以供選擇。

胭脂推薦3. NARS胭脂Orgasm HK$310

購買方法︰Selfridges

3. NARS胭脂Orgasm HK$310（NARS）

NARS胭脂取名非常大膽且令人好奇，質感極易暈染、顯色度可隨意層層疊加達到理想色彩飽和度，是你的必備彩妝。NARS皇牌胭脂系列具備啞緻、緞光及閃亮質感，質感柔滑並極易暈染均勻。胭脂色調由自然薄透色調，任何膚色都可以打造自然效果。

胭脂推薦4. Chanel 粉狀胭脂 HK$430

4. Chanel 粉狀胭脂 HK$430（Chanel）

Chanel 粉狀胭脂順滑易塗，輕巧易攜的粉盒讓你能隨時隨地輕鬆補妝。於顴骨最高點沿雙頰輕掃下，重複塗抹可加強妝效。掃於雙頰凹位或用於突顯太陽穴、前額和腮線能有效塑造輪廓。

胭脂推薦5. Dior傲姿胭脂珍藏版 $475

購買方法︰Selfridges

5. Dior傲姿胭脂珍藏版 $475（Dior）

鐫刻千花圖騰的粉狀胭脂蘊含高濃度色素粒子，色彩濃度更可隨意層疊調整，塑造柔和或艷麗大膽的妝效。而Selfridges則有The Atelier of Dreams Rouge Blush 限量版胭脂，只需$325。