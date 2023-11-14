美白面膜18款推薦2023｜平價好用$43起擊退色斑、暗啞泛黃

美白Mask｜女生當然都想美白，坊間亦推出多款美白面膜有不同的功效，如擊退色斑、暗啞及泛黃等等，《01女生》就精選了18款必買的美白面膜，包括PIXI GLOW 乙醇酸面膜、fresh 意大利白泥淨化排毒面膜、XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜、Kiehl's 醫學維C亮白保濕精華面膜等，看看哪一款比較適合自己。



美白面膜推薦2023｜1. Dr Dennis Gross Skincare 維生素 C +乳酸亮白護理面膜 10ml $165

美白面膜推薦2023｜Dr Dennis Gross Skincare 維生素 C +乳酸亮白護理面膜(www.lookfantastic.com.hk)

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Dr Dennis Gross Skincare 的維生素 C 及乳酸護理面膜，採用細椰子纖維製成，無縫貼合肌膚輪廓，瞬間補充水分。維生素 C可抵抗環境侵害並促進提亮效果，而菸鹼醯胺可改善膚色不均、粗大毛孔、撫平皺紋。使用後，肌膚更容光煥發，特別適合乾性皮膚使用。

美白面膜推薦2023｜2. PIXI GLOW 乙醇酸面膜（3 片）$97

美白面膜推薦2023｜ PIXI GLOW 乙醇酸面膜 (www.lookfantastic.com.hk)

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這款PIXI GLOW Glycolic Boost Sheet Mask含三片提亮微纖維面膜，注入了濃縮的精華成分如:乙醇酸、蘆薈和人參，有助提亮膚色，提供即時保濕效果。

美白面膜推薦2023｜3.Lumene NORDIC-C [VALO] 清新煥彩亮膚凝膠面膜150ml $280.5

美白面膜推薦2023｜Lumene NORDIC-C [VALO] 清新煥彩亮膚凝膠面膜 (www.lookfantastic.com.hk)

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芬蘭天然護膚品牌Lumene ，當中NORDIC-C [VALO] 系列主打維生素C產品，有助提亮膚色、擊退暗沉。成分包括納維亞植物萃取物、北極雲莓、北極泉水。使用後，可以溫和去除皮膚表面的死皮和雜質，提供即時保濕。而且富含抗氧化劑，抵抗環境及紫外線侵害，適合所有皮膚類型使用。

美白面膜推薦2023｜4. fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml $335

美白面膜推薦2023｜fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 原價$490，現在01網購只需$335（01mall）

購買方法：Lookfantastic

此面膜當中的成分「意大利白泥」是fresh的專利成分，蘊含豐富礦物質，能中和肌膚酸鹼度，排走毒素，將毛孔及油光減至最細而不造成過度乾燥或毛孔阻塞，令肌膚透現明淨光澤。成分之一的檀香油可收歛毛孔能鎮靜肌膚；甘菊花和薰衣草水可舒緩肌膚；橄欖葉萃取幫助肌膚回復柔潤，同時呵護肌膚免受自由基侵害。用作面膜時，只需敷用3-5分鐘，然後以水洗淨。若要減淡局部瑕疵，可在有需要部位輕拍，待自然乾透後用清水洗淨。

美白面膜推薦2023｜5. XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜 $480／5片

美白面膜推薦2023｜XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜（Cosme）

XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜的多重美白配方有效抑制黑色素沉澱，減淡色斑，提亮膚色。面膜材質採用75%矽藻泥纖維，獨特剪裁貼合亞洲人輪廓肌膚，並吸走毛孔內的皮脂污垢。

美白面膜推薦2023｜6. Kiehl’s Clearly Corrective Clarity Booster Hydration Mask 醫學維C亮白保濕精華面膜 $400／5片

美白面膜推薦2023｜Kiehl’s Clearly Corrective Clarity Booster Hydration Mask 醫學維C亮白保濕精華面膜（Kiehl’s）

Kiehl's美白面膜蘊含活性維他命C，能快速滲透肌膚，水潤不黏膩。面膜更附設眼膜，針對眼部肌膚提亮修護及保濕。使用面膜一片效果相等於使用12天醫學維C淡斑精華，有效擊退及預防黑色素形成。

美白面膜推薦2023｜7. IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜 $420／6pcs

美白面膜推薦2023｜IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜（IPSA）

一片IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜面膜盛載18ml 4MSK美白精華，專利美白成分滲入真皮層抗黃去斑，擊退頑固黑色素，即時改善膚色暗黃。並且重點截擊膠原醣化，直入肌底擊退色斑及暗啞，打造純淨透光美白亮肌。​其面膜纖維密度高，觸感柔滑，緊貼面部凹凸輪廓。嶄新設計於鼻樑、鼻翼及下巴位置加入特別切口，大大提升緊貼度及舒適度。

美白面膜推薦2023｜8. Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜 $280

美白面膜推薦2023｜Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜（Laneige）

Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜蘊含豐富礦物質潔淨同時為肌膚補充水份、天然白泥質感幼滑，能溫和去除暗啞死皮，徹底吸走污垢及多餘油脂。專利三白草精華結合嶄新水光亮白科技，淡褪色斑並改善暗啞膚色。植物糖補濕精華補充肌膚水分，鎖水並煥發水潤透亮肌膚。當中萃取天然植物成分，補濕且紓緩敏感泛紅現象。

美白面膜推薦2023｜9. FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜 約$245／6片

美白面膜推薦2023｜FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜（Sasa）

購買方法：strawberrynet

FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜內含「櫻花葉精華」及抗氧化「活化型維他命 Cα」，可速效修護基底沉澱色素，從根源徹底美白，擊退頑固色斑、暗啞及痘印，同時高度保濕活氧。還加入了「甘草成分誘導體」，有助加強即效修護，修復及鎮靜肌膚，重現透亮水光肌。

美白面膜推薦2023｜10. Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜 $129.9／7片

美白面膜推薦2023｜Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜（sasa）

購買方法：Watson.com

Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜蘊含維他命Ｃ、百合花精萃及氨基葡萄糖，另採用植物纖維面膜，搭配微孔設計，具有輕透性。面膜紙吸收的高效煥膚精華，讓煥膚精華更全面滲透肌膚，令肌膚倍增光澤。

美白面膜推薦2023｜11. 肌美精 超滲透3D美白保濕立體面膜 4片 $43

美白面膜推薦2023｜肌美精超滲透3D美白保濕立體面膜 4片 原價$72，現在01網購入手僅$43（01mall）

購買方法：01網購 ｜Watson.com

肌美精超滲透3D美白保濕立體面膜蘊含高純度維他命C，能抑制黑色素形成，防止雀斑及黑斑，淨白保養，打造水潤透白肌膚。3D立體剪裁令下顎輪廓也能緊緊包覆，鼻翼兩側也能夠貼服。當中的膠原蛋白及蜂王漿精華，保濕成份滲透角質深層，重整肌膚水潤彈力。當中更添加檸檬精華，能柔軟肌膚，去黃去暗啞。

美白面膜推薦2023｜12. Shiseido 資生堂 激亮淨白面膜5片 $245

美白面膜推薦2023｜Shiseido 資生堂 激亮淨白面膜5片 原價$480，現在01網購購買只需$245（01mall）

購買方法：01網購

Shiseido 資生堂激亮淨白面膜以離子導入法原理，嶄新離子力複合物讓高效美白成分深層傾注肌膚，令面膜裡的4MSK成分深入滲透肌膚，改善不均膚色，減少頑固黑色素。

美白面膜推薦2023｜13. Joseristine白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝

美白面膜推薦2023｜彩豐行 白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝(6片) 現在01網購購買只需$56.9。（01網購）

購買方法：01網購

這款作為性價比之選，香港製造，成份選材自意大利天然植物美白活性因子：白藜蘆醇、多重保濕精華及新添加抗藍光因子blumilight，面膜剪裁貼面、超薄，能夠保濕同時針對改善暗黃、疲憊，提亮膚色！

美白面膜推薦2023｜14. JimmBenny極致美白淡斑面膜

美白面膜推薦2023｜彩豐行 極致美白淡斑面膜480ml 現在01網購購買只需$97.8。（01網購）

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又一香港製造，天然安心、抗敏。成份中含有甘草、白茶等天然植物精華，不單可以改善暗啞，更可以延緩肌膚衰老！

美白面膜推薦2023｜15. Vinoderm Whitening美白系列淨白肌膚面膜

美白面膜推薦2023｜瑞士Vinoderm Whitening美白系列淨白肌膚面膜 75ml Clear Complexion Mask 現在01網購購買只需$350。（01網購）

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這款強效美白面膜，成份含有三合一成份葡萄籽提取物、創新的微脂勻亮配方Liposomal lightening分子、糖蛋白，改善暗啞之餘不刺激皮膚、具抗炎性，長久使用更可以淡化色斑、收縮毛孔以及恢復皮膚活力！

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