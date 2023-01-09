美白牙齒5大隱藏地雷　牙黃不單因愛飲茶或咖啡　這生果也超染色

成為精緻女孩的首要條件，不光膚質要乾淨、明亮有氣色，牙齒更決定妳的笑容好感度！



妳的牙齒夠白嗎？又或者總是因為飲食、生活習慣，導致牙齒存在難以消除的黃漬、暗沉呢？

親愛的，不光是喝茶、喝咖啡會傷害到妳的牙齒琺瑯質與象牙質～以下五大隱藏地雷妳更要小心！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 飲食上的小陷阱！

許多人都清楚，導致牙齒黃的根本因素在於，牙齒的琺瑯質染色、受損，而當琺瑯質受損時，裏頭本身就呈現淡黃色的象牙質就會顯露出來，使妳的牙齒不論怎麼刷都始終呈現灰灰黃黃的色調！但除了茶與咖啡會染色牙齒之外，像是蔬果中的番茄、莓果、咖哩，甚至沙律中果醋的色素同樣會附著於法郎質，導致牙齒泛黃、暗沉刷不乾淨。

2. 飲料地雷不只有咖啡！

至於在飲品的選擇上，妳肯定不曉得，紅酒與白酒也是牙齒美白的地雷之一！紅酒與白酒長期飲用也會破壞琺瑯質、附著其色素，甚至含人工色素的汽水、運動飲料也會導致牙齒色澤暗沉、泛黃毫無光澤，甚至久了還會有敏感痠軟的狀況！

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3. 服用抗生素

不光是日常飲食的習慣會影響牙齒的色澤與健康，使用藥品也應當注意！尤其像是孕婦在懷孕過程中若有服用抗生素，生出來的寶寶天生牙齒色澤就會偏黃褐色，又或者長期依賴抗生素藥物的患者，牙齒橙色也會偏黃、灰褐色，且無法退去。

4. 含氟產品

若遇到牙齒泛黃、有髒汙時，想必多數人第一個想法就是依賴美白牙膏，並勤奮刷牙～但妳可能沒想過，市面販售的牙膏，有許多也都是牙黃兇手！「含氟」牙膏與漱口水，不只有著影響肌膚、長痘痘的疑慮，長期使用也容易使牙齒泛黃、呈淡淡咖啡色！建議可以與無添加氟的品項交替使用更為安心喔～

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5. 慣性磨牙

不只有飲食要注意，日常的小習慣也會間接影響牙齒健康！妳也是一到晚上就會磨牙的人嗎？慣性磨牙者，長期下來除了會播壞牙齒表面結構，使牙齒變得脆弱敏感之外，過程中也會傷害琺瑯質，使牙齒顏色不再潔白、乾淨！

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