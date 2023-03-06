3招黑眼圈擊退方法！黑眼圈形成不只熬夜所致？白芍當歸熬成湯水

擊退黑眼圈有那些方法？黑眼圈無疑是女人最大的敵人，不但看起來沒精神，更非常顯老。很多人認為黑眼圈的形成是因為長期熬夜，不過你有沒有想過黑眼圈其實跟血液循環不暢通有關？內地《小紅書》博主「清醒小嫻」近日在影片裡面分享了3招如何淡化黑眼圈，同樣被熊貓眼困擾的你，不妨一起來看看吧！



內地《小紅書》博主「清醒小嫻」近日在影片裡面分享了3招如何淡化黑眼圈。（小紅書 ＠清醒小嫻）

黑眼圈擊退方法1. 內調湯水

將白芍、川芎、當歸和熟地熬成湯水。（小紅書 ＠清醒小嫻）

將白芍、川芎、當歸和熟地熬成湯水，不僅可以活血通絡，還可以幫助女生們養氣血，對於身體內部調理非常有幫助。

黑眼圈擊退方法2. 眼部撥筋

用毛巾熱敷眼部兩分鐘，然後取出黃豆般大小的眼霜塗在眼周。（小紅書 ＠清醒小嫻）

黃聖依在一個節目中提及過自己淡黑眼圈的方法，就是眼霜加上眼部撥筋，首先把臉洗乾淨，用毛巾熱敷眼部兩分鐘，然後取出黃豆般大小的眼霜塗在眼周。值得注意的是，千萬不能選保濕眼霜，要選有淡黑眼圈功效的眼霜，最好還能淡眼紋。

塗完眼霜之後，從晴明穴開始做一個開穴，每個穴位打圈按三下。（小紅書 ＠清醒小嫻）

塗完眼霜之後，從晴明穴開始做一個開穴，每個穴位打圈按三下。接著把每個點連起來，撥三次，上下也一樣，由內至外。平常我們可以將按摩棒放在冰箱裡面，早上起來滾一滾，就能快速消除眼腫。

黑眼圈擊退方法3. 日常護理

大家要先觀察一下自己的黑眼圈，是不是有一點偏棕色？博主續指出這原來是我們防曬不到位，或是卸妝不夠乾淨導致色素沉澱。所以不管是冬天還是夏天，均不能忽略眼周的防曬，出門也最好能戴墨鏡，卸妝的時候也要用專門卸眼唇妝的卸妝液把眼妝卸乾淨。

因此，黑眼圈不只跟作息有關，還跟平常的護理有密切關係。