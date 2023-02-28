提起減肥，雖然方法眾多，但總避不開「七分飲食，三分運動」的法則。為著達到能量赤字，不論是偏方減肥法、減肥操、食療、天然療法、健身訓練、節食減肥等等，女生們都不免曾經或現在出盡法寶努力嘗試。



控制飲食除了減少食量，當中的水煮食法更是大幅減低吸收的能量、脂肪及油份，但近日一名台灣營養師吳佳穎指出三餐吃水煮餐，無油飲食的缺點，一同與我們了解到為什麼長期水煮食法會為身體帶來壞處，《01女生》特意邀請到澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel Chan）為大家解答疑惑，希望各位女生可以減得健康！

減肥｜長期無油飲食六大缺點

1.易餓

2.便秘

3.缺乏脂溶性維生素

4.賀爾蒙失調

5.皮膚乾燥、失去光澤

6.增加膽結石風險



營養師吳佳穎在 Facebook中指出外賣通常會使用促進身體慢性發炎的油脂，而水煮食法比起吃外賣的確減少油脂量、降低熱量的攝取，創造能量赤字，達到減肥之用。但如果女生們長期使用這個方法減肥，反而會影響健康。因為油脂也是身體必需的營養素，除了可以增加飽足感，使大家不會進食過多，還可以幫助脂溶性維生素吸收，有助潤滑腸胃道、組成賀爾蒙及細胞膜等。

出盡法寶努力嘗試減肥，一不小心就會本末倒置！（《美女孔心》劇照）

當中指的賀爾蒙失調並非只有虛詞，台灣節目《醫師好辣》中曾分享過一個實例：一名台灣女大學生因長期水煮食法，每天吃一塊燙雞胸肉與燙青菜，最後求醫才驚覺減肥導致賀爾蒙失調。但她的頭髮已經失去光澤，烏黑秀髮變得枯黃，洗澡時一直掉髮，皮膚變得脆弱易敏，指甲更是一撞就裂開！

減肥｜水煮法有優有劣 營養師建議：水煮法每天最多一餐

Ariel 指除了水煮食法，建議女生們在減肥間可以攝取好油，例如芥花籽油、橄欖油、牛油果油等。方法是在烹調選擇本身不含脂肪的食物，過程中可以加入適量的植物油。但如果烹調本身脂肪含量較高的肉類，例如豬肉、牛肉，採用水煮烹調對減肥來說而言較佳。

女生每月減6到10磅（4.5kg內）就不會傷害身體新陳代謝！（ 澳洲註冊營養師 Ariel Chan 提供）

對於想嘗試水煮食法的女生，Ariel 提醒道其實水煮法每天最多一餐，特別建議晚餐使用，因為這樣除了會有較低的脂肪之外，亦可以減低胃酸倒流的機率。如果水煮食法過量的話，會影響到女性性荷爾蒙的主要成分：脂肪酸，但因為人體無法自行製造必需的「脂肪酸」來源。Ariel 指過分極端的節食中採用低脂、低碳飲食會帶來不少的健康問題，因為長期攝取過低脂肪，除了會令荷爾蒙失衡，更會造成經期失調、加速老化以及因水溶性維他命、脂肪酸攝取不足造成的脫髮等。另外， Ariel亦提醒生酮或低碳飲食要有所自制，一不小心很容易會導致前期糖尿病症狀或膽固醇過高的問題。

減肥不當會致賀爾蒙失調，得不償失！（《女神降臨》 劇照 ）

採取過分極端的減肥方法容易導致一系列的健康問題，更容易造成體重反彈，隨時得不償失！Ariel建議女生們應該用健康的減重速率，每月減6到10磅（4.5kg內）就不會傷害身體新陳代謝！

減肥｜不想因外賣而減肥失敗 營養師建議：外賣時多攝取纖維

營養師建議大家外賣時多攝取纖維！（《深夜食堂》劇照）

現代人生活節奏急促，儘管正在體重管理，日常中總不免會有外賣的時候。的確外賣是一個方便快捷的選擇，Ariel 提醒道外賣為什麼容易攝取過量的脂肪，其中一個原因就是纖維攝取不足，因此建議大家可以另外添加一份蔬菜、或者高纖維的原型穀物！隨此之外，亦可以選擇市面上一些添加了纖維的飲品，例如一些添加了纖維的茶、無糖碳酸飲品。因為纖維能夠提供部份的飽腹感，自然就可以減低額外進食一些高熱量、高脂肪的食物份量！



資料來源：台灣營養師 吳佳穎Facebook