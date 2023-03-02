減肥食譜兩週減5kg不復胖！韓妹5大健康食譜：火鍋可以這樣煮！

減肥食譜公開！兩週可以這樣吃？相信不少女生都對美食難以抵擋，特別是在減肥期間，更易產生叛逆的念頭，想要「報復式吃喝」。若減肥計劃過於苛刻，當初的決心或會因而減半，很快便會回復原狀，故不妨從選擇食材和烹調手法中著手，讓自己可在減肥和美食之間，取得平衡。有韓國女生早前在網上分享在兩星期內減5公斤的食譜，其中以下5款，更是不錯之選。



減肥食譜｜韓國女生정래현早前在網上，分享在兩星期內減5公斤的食譜。(IG@hyeon2_22)

減肥食譜｜她成功由53.2公斤減至48.5公斤。(YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜｜她的減肥食譜傾向簡單，但卻有多款口味。(YouTube@래스토랑RAE'staurant)

近來天氣轉涼，每次想做減肥運動，都會因被窩太暖，而令計劃告吹。這時可轉往飲食著手，透過健康美食，輕鬆地減磅。韓國女生정래현開設YouTube頻道「RAE’staurant」，分享自己的日常，其中影片《廚師的飽腹減肥餐單》，更記述了她在兩星期內，每日煮出不同食物，成功由53.2公斤減至48.5公斤，不用捱餓同時，成效不錯。

減肥食譜｜減肥火鍋 (YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜一：減肥也可吃火鍋

雖然她在影片中，沒說明每天吃多少食物，但所分享的美食，看似邪惡得來，其實都算健康，大部分都是蔬果類。其中她以火鍋作午餐，會先將一般湯包，放進滾水內一會後再拿起，讓湯水較有味道，然後加入大量菜類墊底，如大白菜、小白菜和菇類等，再放入肉類。她補充，會選擇烤肉常用的肉類，來代替牛前胸肉。最後她會再加入金菇，煮熟後可沾一點甜辣醬吃。至於該日的早餐和晚餐，則分別以香蕉豆乳及簡單的西蘭花沙律，來平衡當日的營養攝取量。

減肥食譜｜櫛瓜煎餅 (YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜二：櫛瓜煎餅

在減肥期間，她亦會吃櫛瓜煎餅。先將4隻雞蛋打勻，然後在平底鍋上灑油，待熱後倒入蛋汁，趁未凝結前，在上面放上切片櫛瓜，再倒下剩餘蛋汁鋪面，並曬上少量鹽。當煎一段時間、蛋汁約半熟狀態後，可嘗試將煎餅翻轉再煎，最後放到碟上便可。

櫛瓜可說減肥必備食物，蘊含膳食纖維及多種營養，可助促進新陳代謝，消除水腫，還能改善貧血問題，而且每100克（即一條左右）只約20卡路里、7克碳水化合物，對減肥甚有幫助。

減肥食譜｜煎豆腐 (YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜三：煎豆腐

除了櫛瓜，豆腐也是個不錯的減肥選擇。她先將切粒豆腐，放在平底鍋上煎烤，然後倒在碟上備用。再將少量蒜頭和蔥花煎香，加入小白菜後，倒進少量鼓油、蠔油和油調味，最後放入豆腐並翻炒，讓味道更為均勻。由於豆腐含有豐富蛋白質，亦有植物化學物大豆皂苷，可助減少囤積脂肪，達致減肥效果。

減肥食譜｜吞拿魚包飯 (YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜四：吞拿魚包飯

先將椰菜洗淨，並逐片撕開，然後隔水蒸4至5分鐘。同時可利用平底鍋，炒香蒜泥和蔥花，再加入切粒洋蔥，倒入一匙鼓油，然後打開吞拿魚（又稱鮪魚、金槍魚）罐頭，隔水後放進鍋內，並混入各一匙的味噌和辣椒醬，最後倒入半杯水、少量胡椒和油炒勻。完成後，可按喜歡的份量，放到椰菜上，並伴入混合麥皮的米飯，再包起來吃，這樣便很有飽腹感。

減肥食譜｜雞胸椰菜花飯 (YouTube@래스토랑RAE'staurant)

減肥食譜五：雞胸椰菜花飯

為減少攝取太多碳水化合物，可將椰菜花切成米粒般大小，然後倒入平底鍋上煎，再加入泡菜、適量胡椒、少許辣椒醬，以及切成小塊的雞粒，一起翻炒，最後倒入少許油，便可以上鍋。若想多混色彩和味道，可在飯上加隻半熟太陽蛋和少許芝麻，讓口感更豐富。

資料來源：YouTube@래스토랑RAE’staurant