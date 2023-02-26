長新冠｜英女康復數月出現「鬼剃頭」！中醫教3方法搶救脫髮問題

【長新冠｜脫髮｜長新冠後遺症】根據世界衞生組織（世衞）的資訊，大約10-20%感染了2019冠狀病毒病的人士會受到冠狀病毒的影響，其影響統稱為新冠肺炎長期影響或「新冠肺炎長期綜合後遺症」（「長新冠」）。 「長新冠」的常見症狀包括疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節疼等，可能會對日常生活帶來影響。早前，香港中文大學有研究指出，超過7成新冠肺炎患者在康復後，持續受記性差（又稱：腦霧）、氣促、失去味覺及疲倦等，還有是脫髮。



英女飽受長新冠脫髮困擾 頭皮更出現「鬼剃頭」情況

英國有名新冠肺炎女康復者飽受「鬼剃頭」的脫髮困擾。根據《星期日泰晤士報》報道，該名女生Heloise Byfield去年3月不幸感染了冠狀病毒，後來康復不久，她的頭髮一撮撮的很快脫落，由昔日的一把長長的秀髮，短時間內一大撮頭髮脫落，她更發現頭皮有部分位置變成光秃秃，因脫髮問題令她相當困擾，最終她索性把頭髮剪短。

英女飽受長新冠脫髮困擾 頭皮更出現「鬼剃頭」情況（Getty）

英國有名脫髮治療中心的專家Iain Sallis表示，長新冠脫髮早已成為一種現象，而飽受脫髮困擾的病人亦增多。一般都是50多歲或以上，有部分病人亦較年輕。他再補充女性脫髮比男性較受精神困擾，男性一般都是短髮為主，而女性則蓄長髮，故此女性短時間內失去大量頭髮，絕對會比男性更困擾。

專家提醒把握長新冠脫髮急救黃金時間

英國資深中醫師舒榮曾於Youtube《健康1+1 · 直播》頻道上親授用中醫調理挽回脫髮危機的三大方法。人體不可缺少的元素之一正是「鐵」，當人體缺乏鐵質影響身體氣血不足，同時毛髮缺少血液滋養，就會出現逐漸乾枯、生長變慢的情況，嚴重的話會出現脫髮。要有效改善可以透過飲食補充營業，從而改善脫髮的情況。

英國資深中醫師舒榮（Youtube《健康1+1 · 直播》截圖）

長新冠後遺症｜中醫三大方法搶救脫髮

【長新冠後遺症｜中醫急救法】1. 調理身體恢復健康

中醫表示不幸飽受「長新冠」影響的患者，最理想是先調節一下個人生活習慣。比如以往通常大概凌晨1-2點才上床休息，不妨先改善一下作息時間。由於經常大半夜不休息或經常熬夜，同樣容易出現脫髮問題。

【長新冠後遺症｜中醫急救法】1. 調理身體恢復健康（Youtube《健康1+1 · 直播》截圖）

【長新冠後遺症｜中醫急救法】1. 調理身體恢復健康（Youtube《健康1+1 · 直播》截圖）

【長新冠後遺症｜中醫急救法】2. 杜絕化學染髮洗髮品

都市人都受染髮，但中醫表示不幸飽受「長新冠」影響的患者繼續使用化學染髮洗髮品的話，便會出現頭髮大量脫落的情況。市面上一般染髮洗髮產品都含有多種表面活情劑，即使沒有染至髮根，染髮劑的強烈氣味都會有機會損害頭髮健康。

【長新冠後遺症｜中醫急救法】2. 杜絕化學染髮洗髮品（Youtube《健康1+1 · 直播》截圖）

【長新冠後遺症｜中醫急救法】3. 兩種類型的湯藥調理

適合氣血虧虛者（頭髮乾）



材料:

紅參片、當歸、熟地、川芎、薤白、制首烏、生甘草、靈芝、補骨脂、丁香、檀香、霜桑葉



材料洗淨後，煮15分鐘再浸泡兩小時，然後過濾藥渣，之後冰凍後偏用。



【長新冠後遺症｜中醫急救法】適合氣血虧虛者（頭髮乾）（Youtube《健康1+1 · 直播》截圖）

適合濕熱型者（頭油多）



材料:

側柏葉、桑葉、野菊花、蒼術、浮萍、桑白皮、白鮮皮、茯苓皮、防風、藁本、大黃、甘草、辛夷、丁香



煮15分鐘再浸泡兩小時，過濾藥渣，之後冰凍後備用。

