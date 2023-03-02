通氣血｜鄭秀文刮痧照嚇壞粉絲！治療頻率、刮後飲食及注意事項

港星鄭秀文日前曬出背部刮痧照，背部全紅的模樣相當駭人，也令粉絲感到心疼，不過，刮痧雖然有助於改善氣血循環，以下這些注意事項，卻不可不知呀！



鄭秀文刮痧照掀熱議！正確刮痧頻率快筆記

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刮痧是常見的民俗療法，不過建議刮拭的時間，以每部位約3-5分鐘，每次20-30分鐘為佳，且若是第一次刮痧，時間不宜過長、手法不宜過重。而第一次刮痧與第二次刮痧的時間，應間隔3-6天，千萬不要每天刮痧。

刮痧後注意事項

刮痧後，要特別注意保暖，可以多補充溫開水、淡鹽水或溫薑湯，最忌諱喝冰水、洗冷水澡，在中醫學上，刮痧後妥善的照料，才能有效將體內的廢物排出，促進新陳代謝。

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刮痧後隔日飲食調理

除了忌諱喝冷水、洗冷水澡之外，在出痧後隔日的飲食調理上，則建議不要吃生冷、酸辣，或者是過於油膩的食物，避免讓體內毒素難以排出，比起刮出紅紅的痧，刮痧後正確的調理，才能事半功倍唷～

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