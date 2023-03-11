瘦腿運動｜8分鐘重現大腿縫！日女靠9動作輕鬆由大象腳變逆天長腿

瘦大腿運動｜開始踏入穿短衫短褲的天氣，令大腿贅肉無所遁形，因此是時候做做運動，將大象腿和蘿葡腿，通通變回修長的筷子腿。有日本女生早年分享瘦全腿的影片，每日只需進行8分鐘，便能消除大腿內側贅肉，同時小腿變修長，效果非常不錯，大家不妨也試試。



瘦腿運動｜日本女生Naru常在網上分享減肥心得。(IG@naru.enjoy_diet)

減肥時小腿易長肌肉，令雙腿看來粗壯結實，整體身材更顯五五比例。日本女生Naru常在網上分享減肥心得，其中影片《去除無用肌肉和脂肪的腿部瘦身拉伸》，她更成功由大象腿變回迷人長腿，大腿縫重現，大家不妨也學學她的瘦腿操。

瘦腿運動｜她靠減肥操成功由大象腿變回迷人長腿。(IG@naru.enjoy_diet)

瘦腿運動｜她曾拍片分享瘦腿動作。 (YouTube@なるねぇ【笑けるダイエット】)

瘦腿運動動作一：

坐在瑜伽墊或地墊上，屈曲右腳並伸展左腳，左腳板保持拉直，與小腿呈直角，然後彎身向前，手肘碰地，並保持呼吸、維持動作30秒，以伸展大腿內側肌肉。Naru表示，若然大腿內側肌肉僵硬，容易積聚脂肪，因此適時需要伸展一下。

瘦腿運動｜動作一：屈曲右腳並伸展左腳，然後彎身向前。(YouTube@なるねぇ【笑けるダイエット】)

瘦腿運動動作二：

為加強刺激腿內側肌肉，可以透過指腹按壓，從膝蓋位置開始，慢慢向上一推一捏，並在最易積聚脂肪的腿內側，運用掌心稍用力推壓數下，以活動那裡的肌肉，同時幫助排走老廢角質。這個動作維持40秒。

瘦腿運動動作三：

重複動作一姿勢，屈曲左腳並伸展右腳，期間右腳板保持挺直，然後彎身向前，手肘碰地，並保持呼吸、維持動作30秒。

瘦腿運動｜屈曲左腳並伸展右腳，然後彎身向前。(YouTube@なるねぇ【笑けるダイエット】)

瘦腿運動動作四：

重複動作二的動作，透過指腹按壓，從膝蓋位置開始，慢慢向上一推一捏，並在最易積聚脂肪的腿內側，運用掌心稍用力推壓數下，並維持重複動作40秒。

瘦腿運動動作五：

將雙腿儘量屈曲，兩邊腳板完全緊貼，雙手則可隨意放在膝蓋上，然後上下活動雙腿，先鬆展筋骨，其後伸直雙手、身體向前，稍用力壓腿，讓全腿完全貼地，放鬆後再一直重複動作，維持30秒，以伸展股關節。

瘦腿運動動作六：

維持剛才的姿勢，然後呼氣，身體同時向前彎，讓手肘碰地，並維持姿勢30秒。這動作會感覺到大腿內側拉扯，而且在呼氣同時，可嘗試將身體更加彎落，以鬆展筋骨。

瘦腿運動｜呼氣同時身體向前彎。(YouTube@なるねぇ【笑けるダイエット】)

瘦腿運動動作七：

將左腳屈曲跪在地上，右腳則屈著站起、腳板貼地，然後將雙手放在右膝蓋上，稍向前施力，期間保持平衡，這樣就可伸展小腿肌肉。維持30秒後，可換邊重複進行。

瘦腿運動動作八：

平躺在地上，向後屈起右腳，並以雙手抓著，稍為拉起右腳離地，讓大腿前側感到拉扯。維持30秒後，可換邊重複進行。

瘦腿運動動作九：

維持平躺動作，雙手屈起稍為支撐身體，其後左右交替屈腳提腿，做出類似踢水的動作，讓腳跟碰到屁股後，再換腳重複動作，持續30秒。

資料來源：YouTube@なるねぇ【笑けるダイエット】