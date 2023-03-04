減肚腩方法網證4周減1.5吋！每日8分鐘12動作　由士啤呔變黃蜂腰

【減肚腩方法｜黃蜂腰】天氣近來忽冷忽熱，不知是否因精神疲累，而無意中吃下更多東西，致體重直線上升，腰間長出多層脂肪。相信不少女生在減肥時，雖然體重下降，但腰線依然不明顯，甚至左右扭動時，都會擠出兩坨肥肉，場面令人尷尬。若想要更美的身形曲線，其實需靠體能鍛鍊，有日本女生便於網上分享她的甩肉操，由直線身形及水桶腰，變成曲線明顯的黃蜂腰。



【減肥｜黃蜂腰】日本女生Yuuka。(YouTube@ ゆうか（Yuuka Sagawa）)

【減肥｜黃蜂腰】Yuuka 於網上分享甩肉操，由水桶腰變成黃蜂腰。(YouTube@ ゆうか（Yuuka Sagawa）)

減磅和修身是兩碼子的事，若怕健身太辛苦，不妨嘗試較輕鬆的減肥操。日本女生佐川裕香（Yuuka）常於YouTube分享減肥影片，其中的「8分鐘收腹鍛鍊」，她更由水桶腰塑成黃蜂腰。影片亦得到不少網民大讚，有人更表示會早晚各做一次，4周後腰圍共減1.5吋，效果不俗。

減肚腩方法｜動作一：

雙腿跪坐在瑜伽墊上，然後稍為張開，腳板保持緊貼。挺直胸膛並舉高雙手，同時掌心向內，再將左手放下，讓手掌轉向外，直至最低點後，再舉回原來位置，並換另一邊進行。期間可以輕微彎腰，但要保持腰背挺直，並連續進行整組動作30秒。

減肚腩方法｜動作二：

維持剛才的姿態，然後將雙手交疊，像不倒翁般左右搖擺，以伸展後背肌肉及練腹力。這動作需維持30秒。

減肚腩方法｜動作三：

將雙手放下、掌心朝外，然後轉動肩膊，將左手伸直，再換邊進行。在重覆動作時，每次幅度都會增大，慢慢以畫圓方式推向兩邊，以活動不同的肌肉群。整組動作維持30秒。

減肚腩方法｜動作四：

將雙手屈曲，手指伸直碰耳後，然後左右扭動上半身，並持續30秒。

減肚腩方法｜動作五：

這與動作一做法相似，都是伸直舉高雙手後，放下一邊手後再舉起，然後換邊進行。不過這次放下手臂時，需要放在較後位置，讓手背幾乎碰到腳掌，同時頭部要跟方向扭動，並連續進行整組動作30秒。

減肚腩方法｜動作六：

單膝跪在瑜伽墊上，另一邊則向外伸直，腳板貼地。舉起雙手並交疊一起，然後將腰部彎向跪著的那邊，期間保持腰背挺直，再回到原來位置，並扭向右邊，做出一樣動作，就這樣一直重複30秒。

減肚腩方法｜動作七：

下半身保持原來姿勢，然後彎起身子，左手掌碰地。右手則稍向後放，掌心朝上，再以畫圓方式，將右手180度伸直，維持約5秒後，最後放回原位。

減肚腩方法｜動作八：

右膝跪在瑜伽墊上，另一邊則向外伸直，然後舉起雙手，左右搖動腰部，並重複動作30秒。這為動作六的換邊動作。

減肚腩方法｜動作九：

彎起身體，右手掌碰地，而左手則稍向後放以畫圓方式，將手180度伸直，直至約5秒後，再放回原位。這為動作七的換邊動作。

減肚腩方法｜動作十：

這動作為動作五的延長版，在左右手分別放下再舉起後，將雙手同時向後屈曲，直至背肌感到繃緊，才回到原來位置。整組動作需進行30秒。

減肚腩方法｜動作十一：

跪坐在瑜伽墊上，稍為張開雙腿，雙腳保持緊貼。左手向下伸直，右手同時屈曲，手指觸碰到耳邊後，再換邊進行，維持30秒。

減肚腩方法｜動作十二：

雙腿完全跪坐在瑜伽墊上，讓大腿及小腿緊貼，雙手則放在膝前，令上半身彎起，然後推向前方，維持姿勢約3秒後再放鬆，整組動作需時30秒。