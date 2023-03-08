純淨護膚品竟致蕁麻疹！引網民猜疑產品安全性 品牌回應惹眾不滿

純淨護膚（Clean Beauty）最初是在歐美市場與起，強調美容護膚產品成分需要安全、純淨潔、不含激素、不含致癌物等，大多數是從植物純天然提煉，對肌膚傷害更少。早前就有一個純淨護膚的小眾美妝品牌Kosas，其中一個皇牌產品遮瑕膏，被爆出產品惡臭、有黴菌、變質甚至有女生使用後導致臉部嚴重過敏，事件傳出後有專家提出這竟與「純淨護膚」有關？難道「純淨護膚」理念下的化妝品都不夠安全了嗎？



純淨護膚品牌（Clean Beauty）Kosas的遮瑕膏出現發霉情況

純淨護膚品牌（Clean Beauty）Kosas旗下的美妝，甫推出就即大受歡迎，不僅獲一眾美妝KOL喜愛，就連Hailey Bieber都曾在Tiktok大推！但早前就有用家在Reddit上發帖文控訴Kosas遮瑕膏，指購買9個月後發現產品發出如藍紋芝士般的惡臭味，當使用在臉上後感覺火燒般灼痛，及後更發現遮瑕膏出現黑點，應是發霉了！而這位用家後來向Kosas提出疑問，品牌的回應是他們會調查，但他認為這款遮瑕膏發霉速度如此快，大眾應該會知道，所以就發了帖文，詢問大家有沒有相同的經歷。

使用後臉上蕁麻疹引起熱議

有用家使用後臉上蕁麻疹引起熱議(TikTok@lexi_rowe1)

在帖文一出，隨即引起不少熱議，紛紛表示也遇到同樣問題，也讓此話題蔓延至TikTok，標籤#Kosasconcealer中，更是充斥著各種使用後的慘案，大多是討論遮瑕膏的氣味和黴菌。其中一位TikTok更分享一段以「Thanks Kosas concealer（感謝Kosas遮瑕膏）」諷刺該產品，讓她的像蜂窩般，不僅如此，她更新狀態時更表示眼下長了蕁麻疹，影片播放量高達120萬，2千多則留言。更引起不少TikTok用家拍攝拋棄Kosas遮瑕膏影片，產品得到另類爆紅。

Kosas遮瑕膏被質疑有沒有加入足夠的防腐和抗菌成分

Kosas遮瑕膏被質疑有沒有加入足夠的防腐和抗菌成分（TikTok@talliyhaa）

其後引來不少猜測是指，Kosas遮瑕膏的黴菌是因品牌產品主打無添加化學物質，所以是沒有使用防腐劑，導致容易過期。但這說法很快就被反駁，因為不論是護膚品還是美妝品，要做到在最佳使用期內不變質和不發霉，都需要在安全規範下，加入足量防腐和抗菌成分。只是純淨護膚（Clean Beauty）品牌，可能會採用了天然成分的抗菌和防腐劑。

Kosas的回應惹怒一眾用家

Kosas的回應惹怒一眾用家(IG@kosas)

而面對產品如此熱烈的討論，Kosas在其中一段TikTok影片中評論回應，表示他們對於的質量和測試都是非常認真，使用的防腐劑是主流化妝品中最常用的替代品，即使是敏感皮膚也很安全，也對黴菌和病原體有很強的抵抗力。但此番言論一出，引起大眾更大的不滿，畢竟產品是真的發霉和對使用者肌膚造成了傷害，而且不只一個。

純淨護膚（Clean Beauty）品牌的出現，不僅是給肌膚多一個更安全、不易過敏的選擇，也是對自然環境更保護，但不代表添加化學成分就是更有害。而天然成份產品的好處是不能否認，但不代表是絕對安全或無毒，所以與其追求全天然、無添加，倒不如因應自身肌膚需要挑選產品，才是真正的疼愛自身肌膚。