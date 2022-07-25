遮瑕美妝教學｜三角形提亮3技巧：輕鬆遮蓋淚溝、法令紋、木偶紋

臉上的小細紋們，真的很惱人，每次遮瑕膏用了快半罐，卻還是該遮的沒遮好，反而換來面具臉！



如果，你也遇過一樣的狀況的話，請來學學最近小紅書上爆紅，由彩妝師唐毅發明的三角型提亮大法。

不管是淚溝還是木偶紋，甚至是難纏的法令紋，都能用這個方法一次遮好，趕快來看看！（點擊放大瀏覽 ）▼▼▼

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提亮大法：淚溝

在淚溝起點與終點間畫一條直線，再從淚溝起點沿著鼻背往下畫直線，並與淚溝終點連接成一個直角三角形，這個區域就是我們要進行遮瑕的地方，將遮瑕膏在這個區域上均勻鋪開，特別深的凹陷位置，可以使用細一點的遮瑕刷調整細節，最後使用霧面高光粉均勻提亮三角形區域，使得面部更加平整！

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提亮大法：法令紋

從法令紋起點，開始往法令紋終點略高一些的位置上，畫出一條直線，再從法令紋起點往下穿過鼻翼到接近嘴唇中間的位置，畫出直線並與剛剛那條線連接形成三角形，均勻鋪開遮瑕膏，並稍微向外暈染開來，不僅法令紋被遮住了，也因為整塊嘴角提亮後，顯得鼻翼更加小巧，嘴凸的情況也獲得改善！

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提亮大法：木偶紋

輕輕張開嘴巴找到木偶紋的位置後，從嘴角開始向後畫，並與下唇的陰影處連接形成一個三角形後，一樣均勻地將遮瑕膏暈染開，一方面能夠改善木偶紋，另一方面也能使嘴角暗沉的部位，變得更加明亮緊實！

想不到自己苦惱那麼久的淚溝、法令紋、木偶紋問題，居然用三個三角形就能輕鬆遮住，明天化妝時就來試試看吧～

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