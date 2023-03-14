護膚｜維他命A混酸類易缺水變老？專家親解「爛面成分配搭」4迷思

護膚是門高深學問，近年愈多人著重護膚成份，會針對不同膚況，選用合適產品，以發揮最大的功效。坊間流傳部分護膚成份，不能混一起用，會出現爛面或抵銷作用。對此，本地皮膚管理中心創辦人Cheuk Ying為《01女生》讀者解釋當中的誤解部分。



護膚｜本地皮膚管理中心Weirdo Beauty創辦人Cheuk Ying

相信不少女生著重面部保養，同時也會研究當中的護膚成份，避免不小心用錯致爛面。雖有不少護膚成份，如兩款不同酸類，感覺用後會刺激皮膚，但也有不少護膚品，同時蘊含兩種酸類，令人不禁疑惑，到底哪樣才是正確？本地皮膚管理中心Weirdo Beauty創辦人Cheuk Ying為《01女生》解答有關疑問，認為重點非在於成份本身，而是配方如何混合。

護膚｜維他命C原液＋維他命B3＝致敏？

有指維他命B3雖可消除暗瘡，但由於酸類濃度偏高，配搭維他命C的話，或使皮膚表層變薄，易出現過敏問題。



Cheuk Ying解釋，這是多年前的說法，由於維他命C的酸鹼值偏低，而且成分不穩定，因此配搭中性的維他命B3，維他命C會失效，即有加等於沒加，但不會致爛面。而隨技術進步，兩種成分經專業調配後，基本上無衝突，而且維他命B3不會被陽光、紫外線或空氣氧化，相對上較穩定，能夠混合來抗肌膚氧化，同時達致美白效果。

護膚｜Cheuk Ying解釋，現時經專業調配，維他命B3及維他命C能夠混合使用，對抗肌膚氧化，達致美白效果。(freepik)

護膚｜果酸（AHA）＋水楊酸（BHA）＝致敏？

相信不少女生都聽過果酸，可助快速去除角質，但若混合同樣清理毛孔的水楊酸，令人擔心酸性過高或會刺激肌膚。



不過，其實果酸和水楊酸是個最佳組合，一款可以消炎殺菌，另一款則能疏通毛囊、排走粉刺。Cheuk Ying指出，大部分市面上護膚品，都有這個組合配方，而她的皮膚管理中心，更是以高濃度配搭。而她亦建議，可將果酸轉為任意酸，性質會較溫和，效果也會更好。

護膚｜維他命A＋酸類＝缺水易老？

維他命A有效煥膚，由於酸鹼值偏酸，令人擔心與酸類有牴觸，使功效歸零，還會破壞肌膚酸 鹼平衡，更易流失水份，減少肌膚彈性，出現衰老問題。



Cheuk Ying表示，維他命A原是酸類，有強大的皮膚更生和抗氧化功效，只要調整合適的比例 ，其實都可以混合酸類。不過，她建議敏感肌不能亂用，無論是A酸或其他維他命A洐生物，如Retinol、Retinoid等A醇類，都會有相對的刺激性，故應小心使用。

護膚｜維他命A原是酸類，有強大的皮膚更生和抗氧化功效，只要調整合適的比例 ，其實都可以混合酸類。(freepik)

護膚｜酒精＋蛋白質＝作用無效？

平日使用的化妝水，有指部分會加入酒精，讓噴臉上時可加快揮發。但由於喝酒會影響體內蛋白質組成，因此當酒精遇上蛋白質產品，普遍都會認為蛋白質會變質，使功效驟減。



Cheuk Ying則解釋，不少大品牌的護膚品，都會加入酒精成分，在調製護膚品方面，酒精亦是個有用配方，具有保鮮效果，同時可以殺菌，以延長保質期。除了對酒精敏感的人，她表示，酒精不會影響膚質，即使是敏感肌，也不一定不能使用。