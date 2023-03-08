關心妍曾受情困一度想自殺　自細貪靚、4大護膚凍齡：花膠海參湯

關心妍護膚｜關心妍近日推新歌《再見關惠文》，並接受多個媒體訪問。其中她更提到中學時期，曾一度陷情困，而萌輕生念頭，幸而得到哥哥伸援手，才逐漸想通。

現年43歲的關心妍，外貌與出道當年幾乎沒變，肌膚雪白滑嫩，身材依然維持得宜，看不出年老的跡象。或許因關心妍媽媽開美容院，這讓關心妍從小變得貪靚，會嘗試各種美容護膚法，並整理出一套凍齡心得。她早年曾經公開部分美容秘密，現在就讓我們窺探一下她的凍齡法吧！



關心妍護膚｜現年43歲的關心妍，外貌與出道當年幾乎沒變，肌膚雪白滑嫩，身材依然維持得宜，看不出年老的跡象。(01娛樂/ 陳順禎攝)

關心妍早前接受網上平台訪問，分享過去的經歷，於中學時期曾有低潮，一度想不開欲輕生。她憶述，由於生於單親家庭，曾將感情投射在當時男友身上，「我以為這個人是我的唯一，分手就世界末日，當時我真的想了斷自己。」幸而關心妍哥哥及時洞悉妹妹的心情，帶她到教會團契，她才逐漸釋懷，更讓她決志信主。雖然她在訪問中，表示曾歷一、兩個低潮，但都坦然面對，並成就更好的自己。除了事業成就，她對自我形象亦不偷懶，一直積極護膚保養，讓美貌多年依然保持凍齡不變。

關心妍護膚｜關心妍表示自細很愛扮靚。（《Jade-1》專輯封面)

關心妍護膚｜關心妍會早晚塗蜂蜜護膚。(01娛樂/ 陳順禎攝)

關心妍護膚凍齡法一：早晚塗蜂蜜

我們一般都會喝蜂蜜水潤喉，而關心妍則會早晚塗蜂蜜護膚。她曾在訪問中表示，每天早晚都會塗蜂蜜於臉上，待一分鐘後洗淨，這樣可保持肌膚滋潤，幫助去除暗黃，同時去除粉刺問題。此外，關心妍亦會隔日敷面膜，讓肌膚保濕。

關心妍護膚｜關心妍在誕下女兒後，每星期都會做3次運動，每次兩小時。(關心妍微博)

關心妍護膚凍齡法二：每周運動6小時

已為人母的關心妍，在控制體重方面，也有著嚴格的要求。關心妍在誕下女兒後，每星期都會做3次運動，每次兩小時，期間包括快跑40分鐘、4組仰卧起坐及啞鈴負重運動等，同時每日飲食攝取量都維持在1,200卡路里內，讓自己維持好身形。關心妍即將開騷，而在去年的演唱會，她為籌備演唱會更表示每日跑8公里，鍛鍊肺活量的同時，也有助瘦身。

關心妍護膚｜關心妍曾提到，懷孕時不能因為肚皮拉扯痕癢而去抓，這樣或會增加形成妊娠紋的機會。(關心妍微博)

關心妍護膚凍齡法三：懷孕忌做一招防妊娠紋

在懷孕的時候，肚皮易變鬆弛，故在誕下嬰兒後，不少人都有著妊娠紋的煩惱。不過，關心妍則沒有這問題，曾在訪問中表示，在懷孕4個月、腹部開始脹大開始，便會使用托腹帶，並隨肚子體形漸大，轉用包覆和承托更好的款式，除了睡覺時候，基本上都會佩戴。她解釋，肚皮脹大易鬆弛，因此都用托腹帶配搭塗油，以減少負擔和地心吸力。此外她亦提到，不能因為肌膚拉扯痕癢，而去抓肚皮，這樣或會增加形成妊娠紋的機會。

關心妍護膚｜關心妍曾分享愛喝玫瑰花蜜糖水。(關心妍微博)

關心妍護膚凍齡法四：玫瑰花蜜糖水、每星期花膠湯

關心妍還會靠飲食保養，平日愛煮滋潤湯水養生，包括木瓜雪耳及蘋果雪梨等，每星期更會燉花膠海參湯，增加膠原蛋白，同時滋養肌膚。她會透過社交平台「小紅書」分享愛喝湯水，包括玫瑰花蜜糖水，只需將3至6粒以熱水洗淨，放入暖和的蜂蜜水內，再加熱水沖泡約5分鐘便完成，有效美白、養顏和去肝火。