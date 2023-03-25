台男靠「神奇香水」成功脫單引網熱議！網：莫非月老發力神蹟發生

香水推薦2023｜香氣比視覺記憶更讓人留下深刻印象，身體散發出淡淡香氣不但為自己的形象加分，同是個人的好感度亦會提升，且會成為脫單「最強的隱藏神器」，故此不少男生女生都有收藏及對香水有研究。早前，有名男生購買了花露水，終於在今年白色情人節成功脫單，可見香氣確實有助招桃花的能力。



香水｜台男靠香水脫「母胎單身」之名即引網熱議！

台灣台南市政府文化局所開發兼有神明加持系列的紀念品向來都深受歡迎，其中以月老系列人氣最高，由於戀愛運一直都是最受人關注的，故此月老明星花露水及月老軟糖都是人氣商品。

香水｜月老明星花露水（台南市政府文化局）

早前在剛過白色情人節後，當局收到一名男顧客分享，來館內購買了月老香水及軟糖，不久後自己就脫單成功，「我覺得那瓶月老明星花露水有默默守護我…我交到女朋友了…」去年，有一名遊客買月老明星花露水送給友人後，不足一個月，友人表示明顯感到異性緣增強，後來更順利交到了人生第一位女朋友。當局亦把這個好消息上傳到社交平台，隨即引來不少網民的熱議。

香水｜台男靠香水脫「母胎單身」之名即引網熱議！（FB@台南山上花園水道博物館）

香水推介2023｜增升個人魅力，瞬間精緻迷人！

香水推介2023｜1. Diptyque L’Eau Papier 紙墨之水淡香水 HK$880 / 50ml

臨近春天各大品牌都推出香水，Diptyque向來推出的香水男女皆可，一直深受大眾歡迎。3月初品牌推出了全新 L’Eau Papier紙墨之水淡香水，是次設計靈感是將香水與紙張巧妙地合而為一；而香水蘊含的白麝香更可持久留香，於肌膚上散發動人芬芳。

香水推介2023｜1. Diptyque L’Eau Papier 紙墨之水淡香水 HK$880 / 50ml（官方提供）

香水推介2023｜2. Serge Lutens Écrin de fumée HK$1,180 / 50ml

Serge Lutens是法國著名的小眾香氛品牌，每款的香味都極具代表性，經典的香氣，配合復古高貴的瓶身，盡顯低調奢華。今次新推出Serge Lutens Écrin de fumée是一款散發著甜蜜而感性煙草氣息的香水，以煙草味主調的香水多不勝數，後調再配上可可及蘭姆酒，更能凸顯女士性感一面。

香水推介2023｜2. Serge Lutens Écrin de fumée HK$1,180 / 50ml（官方提供）

香水推介2023｜3. FLOROMA《Sakura》櫻花香水 HK$899 / 100ml

3月至4月是櫻花盛開的季節，不少人都會為了欣賞到櫻花的美而到日本等地欣賞。FLOROMA運用了櫻花調製香水，特意推出春日限定《Sakura》櫻花香水，亦有紅櫻花及白櫻花兩款選擇。

香水推介2023｜3. FLOROMA《Sakura》櫻花香水 HK$899 / 100ml（官方提供）

香水推介2023｜4. EAU de SABON 櫻花香水 HK$320 / 30ml

SABON今年春天櫻花祭系列，限量櫻花香水以櫻花盛放的香調糅合獨特的翠綠香氣，且是次產品比起傳統的香水更為清淡，能締造清新而持久的淡香氣。另外，香水可配搭其他身體護髮產品一同使用，使這股香氣為身體帶來完美的點綴。

香水推介2023｜4. EAU de SABON 櫻花香水 HK$320 / 30ml （官方提供）

▼▼▼【按圖看】 香水推介2023｜不同香調展現不同面貌，讓你成為眾人中最亮眼焦點之一！｜CHANEL CoCo淡香水、Maison Margiela淡香水▼▼▼