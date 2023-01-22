減肥餐單｜從58kg減至47kg！韓國YouTuber分享6大食譜踢走水桶腰

【減肥餐單｜減肥食譜】一年之計在於春，隨著各種節日慶祝和假期，不知大家都是否在不知不覺間長胖了呢？要在享受美食的同時，顧及避免體重暴增，想必是件難事。不過，其實美食也可以很健康，有韓國正妹便於網上分享最好食的減肥餐單頭6位，並透過飲食和簡單運動，成功減掉11公斤，大家不妨在農曆新年假期間，參考這個餐單煮食，讓自己更瘦更健康吧！



減肥食譜｜韓國YouTuber Nana雖然不停吃喝，但其身材依然窈窕，更從58公斤降至47公斤，練出11字腹肌及人魚線。(IG@nanasserie)

美食當前，相信不少人都難以抵禦，韓國YouTuber Nana亦是美食愛好者，不時於社交媒體分享各種蛋糕、意粉和乳酪等。雖然不停吃喝，但其身材依然窈窕，更從58公斤降至47公斤，練出11字腹肌及人魚線。她會在YouTube分享減肥食譜，曾上載影片《減10kg同時好吃的減肥餐單BEST 6》，教授如何烹製，大家不妨參考一下。

減肥食譜｜她以前擁有一個大肚腩。(IG@nanasserie)

減肥食譜｜現時的她還練出11字腹肌。(IG@nanasserie)

減肥食譜｜香蕉麥皮 (YouTube@nanasserie)

減肥餐單一：香蕉麥皮（增飽腹感）

將40克麥皮倒進鍋內，然後加入100毫升杏仁奶，並放半根切片後的香蕉，以中火烹煮。直至水分蒸發，麥皮變得黏稠，可以轉為細火，並保持攪拌，避免煮燶。Nana補充表示，溫暖的麥皮可以增加飽腹感，亦富含膳食纖維，對減肥很有幫助。在完成烹煮後，可以放置碗內，上面擺切片蘋果、藍莓和合桃等，以添色彩和營養，再倒入楓糖，灑上半至一茶匙肉桂粉便完成。

減肥食譜｜雞胸炒蒟蒻麵 (YouTube@nanasserie)

減肥餐單二：雞胸炒蒟蒻麵 （低碳水高蛋白之選）

首先準備120克雞胸或雞胸香腸，以微波爐解凍，然後拿出碗和篩子，並倒出蒟蒻麵，將水份隔走，再加入熱水放一會。在等待期間，可以將洋蔥剝皮切半，連同半個黃椒一同切條，另外拿出芽菜，並將雞胸或雞胸香腸切細備用。將少量橄欖油倒進平底鍋內，加入半茶匙蒜泥，待溫度加熱後，先加入蔬菜，後放置雞胸炒熟，以胡椒和鹽作調味，再倒入汆水後的蒟蒻麵，加入3至4匙清水，以免煮太乾，並灑上半湯匙辣椒粉、一湯匙鼓油、一湯匙粟米糖漿或龍舌蘭糖漿、一湯匙蠔汁，最後放入芽菜，一併炒熟。

減肥食譜｜芝士雞胸沙律 (YouTube@nanasserie)

減肥餐單三：芝士雞胸沙律

將生菜撕細，連同番茄清洗，然後將番茄分成幾等份後，所有蔬菜放在碟上備用。準備已用草藥醃製的雞胸肉撕細，並放在碟上，加入少量Ricotta Cheese。另一方面，將兩湯匙意大利黑醋及一湯匙橄欖油混合，加入各半湯匙檸檬汁及粟米糖漿，攪拌後淋在雞胸上，最後加入提子乾伴碟。

減肥食譜｜水果乳酪 (YouTube@nanasserie)

減肥餐單四：水果乳酪

將三至四湯匙希臘乳酪放在大碗內，加入想要的生果，如車厘子、香蕉、奇異果等，再放入各一茶匙可可碎粒及奇亞籽，並倒進少許燕麥脆片（Granola），以及一茶匙紅莓乾。

減肥食譜｜蟹柳黑麥麵包三文治 (YouTube@nanasserie)

減肥餐單五：蟹柳黑麥麵包三文治（二人份）

取出4條蟹柳，並用手撕成一條條，再利用剪刀切細，加入3湯匙純素麻油、半湯匙檸檬汁，其後灑上少許胡椒和鹽，倒進一湯匙粟米糖漿或龍舌蘭糖漿，然後攪拌。將兩塊黑麥麵包放枱上，其中一塊上面疊上生菜、切片番茄，另一片則鋪上蟹柳和煎蛋，然後夾在一起，便完成了三文治。

減肥食譜｜烤肉蔬菜(YouTube@nanasserie)

減肥餐單六：烤肉蔬菜

將少許橄欖油放入平底鍋加熱，擺上豬肉煎熟，以鹽和胡椒調味，並利用孜然粉辟味。差不多煮熟後，將豬肉切粒，然後再煎一會，放在廚紙上吸油。再用平底鍋炒熟切片洋蔥和磨菇，放到好看的盤子上，旁邊擺放煎熟的豬肉，配以包飯醬和泡菜，並用生葉包住豬肉。

資料來源：YouTube@nanasserie