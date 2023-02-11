韓國大媽分享10直角肩運動動作　每日只需5分鐘一周踢走虎背熊腰

【減肥｜直角肩】即使身材有多瘦，若沒有挺直的背部和肩膊，穿任何衣服感覺都少了華麗和精神感覺。經常低頭玩手機，容易出現寒背問題，肩膊愈向前彎，影響頸椎。因此，隨著新一年不妨活動身子，跟著影片做運動。有韓國大媽曾分享練直角肩的方法，效果不錯，大家不妨試試。



【減肥｜直角肩】55歲韓國凍齡大媽透過YouTube，教授自己的練背方法。(IG@chuminsu9277)

【減肥｜直角肩】無論面容或身體，都看不出她已經55歲。(IG@chuminsu9277)

我們不時玩電話時，身體都會不自覺前傾，漸漸形成習慣，容易用力不當，導致腰酸背痛。因此，在玩手機的同時，也要抽時間做舒展運動。55歲韓國凍齡大媽「Chueonny Diet」透過YouTube，分享影片《世上簡單減背肉法》，教授自己的練背方法，並強調「動作簡單，效果超好」，而她亦在一周內，成功練出直角肩，背部線條更明顯，不再虎背熊腰。

【減肥｜直角肩】她在一周內，成功練出直角肩，背部線條更明顯，不再虎背熊腰。(YouTube @ 추언니 동안다이어트 연구소)

直角肩運動動作一：



雙腳合起站立，打開雙手並握拳，舉起姆指做出「好」的姿勢，然後前後扭動肩膊，以活動背部肌肉，維持30秒。期間儘量將肩膊向後夾緊，頸部和腰部都保持挺直，同時手臂也要跟著向後轉動，這樣就可助修減拜拜肉。

直角肩運動動作二：



與上一個動作相似，但雙手需要保持不動，同時手心向上，並利用肩膊和背肌的力量，用力向後夾緊背部，然後放鬆，重覆動作30秒。

直角肩運動動作三：



扭轉雙手向後十指緊扣，讓背部夾緊，然後稍為提起雙手，不用過於用力，以免拉傷肌肉，再緩緩放下，並重覆動作30秒，以活動更大範圍的背肌。

直角肩運動動作四：



將雙手舉起，手指互相緊扣，但不用合起，然後運用手臂和背力，屈起左手、並將雙手拉向左邊，再相反重覆動作，維持30秒。需要注意活動背部的同時，腰部需要保持不動狀態。

直角肩運動動作五：



雙手稍為屈曲打開，然後向後夾緊，再向前伸直，直至兩邊手掌合起，與胸口上方位於同一水平線，並重覆動作30秒。

直角肩運動動作六：



手心向前並舉起雙手，然後向下屈曲雙手，讓手臂及前臂形成直角，再慢慢舉向上伸直，並重覆動作30秒，期間指尖需要一直指向上，背部亦要保持挺直。

直角肩運動動作七：



將手指尖碰肩膊，然後運用肩部及臀力，將雙手畫圓向後打轉，若然感到輕鬆的話，可嘗試增大畫圓幅度，以活動更多肌肉。維持動作15秒後，則要反轉向前畫圓，並重覆步驟15秒。

直角肩運動動作八：



將雙手打平伸直，掌心向下，並與肩膊呈同一水平線。然後利用臂力，將雙手稍為向後打圈，維持10秒後，再向前打圈20秒，期間需保持腰背挺直。這組動作也會活動到手臂贅肉，能夠踼走麒麟臂。

直角肩運動動作九：



動作就跟蝶式差不多，先將雙手打開，然後稍為屈起手腕，將雙手推向前，其後手心向地面，這時可以感到背部稍為向前屈曲。完成後，將手掌屈起、雙手推向後，讓掌心指向天，可以感到背部向後夾緊，並重覆動作30秒。

直角肩運動動作十：



雙手微微舉起，利用肩背力量，將肩膊提起，再屈曲身體向前，其後慢慢轉回到原來的姿勢。期間手臂和掌心可隨著肩膊轉動，而跟著屈曲，讓整體動作幅度更為提高。

資料來源：YouTube @ 추언니 동안다이어트 연구소