超有毅力！韓國女歌手被嘲似大媽 憑3方法成功減45kg 媲美女偶像

減肥方法｜不少女生都想追求女身材，對於要經常出現在螢幕前的藝人尤其更甚，需要花更多時間和心力在身材管理上！韓國女歌手池世熙（지세희）在2012年參加歌唱比賽《The Voice of Korea》時，以得天獨厚的聲線驚豔全場，卻因身材被當時的網民嘲笑，而她也越發對自己的身材沒自信。但池世熙在透過兩個健康方式，成功減走45kg，身材、外貌都媲美韓國女團成員！



減肥方法｜韓國24歲女歌手池世熙曾被嘲似40歲大媽

減肥方法｜韓國24歲女歌手池世熙曾被嘲似40歲大媽（《The Voice of Korea》截圖）

韓國女歌手池世熙在24歲時參加歌唱比賽《The Voice of Korea》，當時不少人都被她動人聲音吸引，成功奪下TOP4好成績！其後正式進入演藝圈，陸續參加了不少節目，但她當時胖胖的身材、蓬鬆的捲髮以及普通的打扮，在以美取勝的韓國娛樂圈無疑是另類，也經常被網民嘲笑，沒人覺得她是24歲少女，像是40歲大媽。而就連她自己也覺得上鏡很不好看，甚至已經影響到健康，讓她不得不開始重視這個問題。

減肥方法｜池世熙成功靠3方法減掉45kg 由大媽蛻變成韓國女團成員

減肥方法｜池世熙成功靠3方法減掉45kg 由大媽蛻變成韓國女團成員（IG@bn777800）

而剛好韓國有一個瘦身的綜藝節目，池世熙便下定決心參加該節目，借助他們專業知識減肥，以及她在節目結束後也努力維持，讓體重過百的她減了45kg，接近一個女生的體重！而且她更於節目中與她以前的人形立牌合影，明顯瘦了一大圈，而她的五官也因瘦下來輪廓更突出，同時身材改變了不少，讓不少觀眾都覺得她可以媲美韓國女團成員。

減肥方法1｜池世熙高強度運動 曾為增加運動量把汽車賣掉

池世熙也曾分享過她的瘦身方法，她每天都會花4個小時在健身房做有氧運動，平日偶爾會去打棒球、高爾夫等高強度的運動，剛開始可能會很辛苦，但池世熙表示當把它養成習慣後，已經成為她生活的一部份！除此之外，池世熙為了增加運動量，更一度把汽車賣掉，強逼自己多走路，非常有恆心！

減肥方法2｜池世熙自行烹調健康食物

減肥方法2｜池世熙自行烹調健康食物（IG@bn777800）

除了高強度運動外，池世熙則表示容易嘴饞的她並沒有完全戒口，但空閒時會自己下廚煮飯，會選擇一些較健康和低卡路里的食材，另外她會選擇某些日子作為放縱日，這樣比較不會因長時間壓抑自己食慾，而造成反效果。池世熙也有分享自己很愛吃紫菜包飯，但是屬於高澱粉食物，她會用雞蛋代替白飯來製成紫菜包飯，避免攝取過多澱粉質同時滿足食慾，而且雞蛋是高蛋白食物，對於減重也有很好的幫助！

減肥方法3｜池世熙養成每日喝檸檬水習慣

減肥方法3｜池世熙養成每日喝檸檬水習慣（IG@bn777800）

此外，池世熙也分享到自己在瘦身期間會以檸檬水代替清水，現在也養成了每天喝檸檬水的習慣。檸檬水具有消水腫、排毒的功效，對於在減肥的她，有很大的幫助！