蕁麻疹、皮膚痕癢難耐？ 台女分享4大敏感肌救星：拯救了我的臉

敏感肌改善｜皮膚過敏怎麼辦？蕁麻疹怎麼止癢？脂漏性皮膚炎如何治療？面對皮膚過敏，不少人都會紛紛尋求良方。但對於正處於敏感症狀，敏感肌改善又應該怎麼做？



敏感肌是什麼？

敏感肌指肌膚狀態乾燥粗糙，甚至引起泛紅、發癢等狀況。普遍成因因對於外界刺激的耐受度低，天氣變化、環境、心情狀況或保養品成分等均會影響肌膚狀態。當中皮膚敏感主要原因是接觸到特定過敏原，例如海鮮、塵蟎、動物皮毛、花粉等而過敏，造成皮膚紅腫癢痛等不同的過敏徵兆，嚴重時更會誘發或演變成濕疹、脂漏性皮膚炎等皮膚病。

皮膚過敏怎麼辦？（《不知道就好的事》劇照）

常見皮膚敏感種類｜1. 皮膚痕癢，出現「粒粒」

常見皮膚敏感種類｜2. 皮膚出紅疹

常見皮膚敏感種類｜3. 皮膚泛紅、發熱、灼痛

常見皮膚敏感種類｜4. 蕁麻疹

常見皮膚敏感種類｜5. 濕疹

常見皮膚敏感種類｜6. 脂漏性皮膚炎



面對皮膚過敏 8大生活秘訣

皮膚痕癢難耐確實令人痛不欲生，但又應該如何自處及舒緩情況呢？台灣皮膚科 李勇毅醫師曾在康健雜誌中分享過8點如何舒緩皮膚過敏：

舒緩皮膚過敏｜1. 避免過敏原，必要時透過過敏原檢測找到潛在過敏原

舒緩皮膚過敏｜2. 皮膚乾癢時不要抓，使用乳液代為輕拍、保濕

舒緩皮膚過敏｜3. 攝取新鮮蔬果、海鮮

舒緩皮膚過敏｜4. 避免容易造成過敏的食物，例如竹筍、芒果、堅果等

舒緩皮膚過敏｜5. 避免使用太熱的水洗澡

舒緩皮膚過敏｜6. 避免穿太緊身衣物

舒緩皮膚過敏｜7. 避免使用含有香精的化妝品、保養品或精油

舒緩皮膚過敏｜8. 使用除濕機、空氣清淨機維持室內清潔，以清除塵蟎、灰塵、毛屑、黴菌等



皮膚痕癢難耐確實令人痛不欲生，但又應該如何自處及舒緩情況呢？（Shutterstock）

台灣皮膚科李勇毅醫師提醒皮膚過敏預防勝於治療，不過造成皮膚過敏的原因很多，曾出現有皮膚過敏的人應該觀察、記錄可能造成過敏的事物，盡可能避免它們！

台女分享4大敏感肌救星 從裡到外養出好肌膚

當皮膚敏感時，皮膚屏障受到傷害，又應該選擇什麼護膚品、乳液作為護理、保濕呢？不妨參考一下台灣美妝YouTuber 「I'm Charlie」（查理）《這4個保養品拯救了我的臉》的分享！

查理表示自己早前深受敏感肌的困擾，皮膚不斷出狀態，例如敏感泛紅、蕁麻疹及脂漏性皮膚炎等。她更表示在敏感、發癢的過程中，塗抹大部分護膚品都會引起刺痛，更沒有止癢的效用。後來查理用了以下四個敏感肌可用的產品，她直言：「拯救了我的臉」，經她分享過後，有些網民亦回應道當中產品有效，經過搜查後發現某些單品亦能在香港入手！

敏感肌改善護膚品｜1. LA ROCHE-POSAY 理膚寶水舒緩保濕修護精華 20ml



敏感肌都推薦使用的保濕精華液：安心小藍瓶｜NT$1,280 拆合港幣約$330（截自YouTube@I'm Charlie《這4個保養品拯救了我的臉》）

這支專為敏感肌舒緩而設的保濕精華液，被網民大讚為「安心小藍瓶」，當中含有玻尿酸、神經胜肽及胺基酸成份。查理表示用敏感肌洗臉時要快速點，大約30秒左右，然後就可以用上這支修護精華，它能夠舒緩臉頰泛紅、皮膚乾癢與臉脫皮等皮膚敏感問題，更可以修護肌膚，重塑皮膚屏障。

敏感肌改善護膚品｜2. Kiehl's 全面精準修復霜 ‎



能夠幫助蕁麻疹止癢｜NT$1,530 拆合港幣約$395（截自YouTube@I'm Charlie《這4個保養品拯救了我的臉》）

查理表示Kiehl's 全面精準修復霜能夠幫助她的蕁麻疹止癢，因為當中的β-葡聚醣、菸鹼醯胺、膠體燕麥活萃等專利「仿膚分層修復技術」，能夠一小時急速修復臉部、身體肌膚的不適。查理亦指作為敏感肌，對比起B5霜，她更喜歡這支修復霜，因為質地更清爽以及能夠舒緩乾癢！

敏感肌改善護膚品｜3. Darphin 全效舒緩精華 50ml



「小粉瓶」拯救敏感肌，香港女生都可以入手｜HKD$640（截自YouTube@I'm Charlie《這4個保養品拯救了我的臉》）

查理推介Darphin 全效舒緩精華因為當中蘊含的專利複合物技術具有強大的修復能力。查理表示自己曾經歷過「酒糟肌」，臉上呈現紅紅的一塊塊腫塊，類似玫瑰花瓣，又俗稱「玫瑰斑」的時候。在皮膚泛紅、灼痛之際使用這支舒緩精華，它能瞬間鎮靜肌膚，質地水狀、不刺激，輕微滋潤更能夠預防造成刺激。

敏感肌改善護膚品｜4. Mentholatum曼秀雷敦AD軟膏 90g



查理：拯救了我的臉！香港女生都可以入手｜HKD$98（截自YouTube@I'm Charlie《這4個保養品拯救了我的臉》）

這罐在日本止癢軟膏市場銷量第一的軟膏，一早備受好評，當中含有多種止痕癢、滋潤成份，對消除敏感痕癢特別有效！查理亦分享道自己的用後體驗，她認為這支軟膏比起醫生的敏感藥更為有效，當中的止痕癢成份是她在蕁麻疹時的救星，一塗抹後數秒就會停止痕癢！

資料來源：YouTuber @I'm Charlie《這4個保養品拯救了我的臉》