資深美甲師從指甲顏色看性格　喜歡裸色防衛心重、粉紅色是濫好人

從喜歡的指甲油顏色，也可以看出一個人的性格！



身為Oprah Winfrey和Lady Gaga御用美甲師的Gloria Williams，在美甲圈擁有30多年的資歷，縱橫美甲界的她就曾經分享過「從美甲顏色看性格」的觀察，據說相當準確！

從指甲顏色看性格，一起來看看美甲師說的準不準？！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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資深美甲師：從美甲顏色看性格

紅色系：

偏愛紅色系的女人，個性上有大膽獨立的特質，在職場上敢衝敢拚、不怕冒險。

粉紅色系：

個性有喜歡討好別人的傾向，也會是團隊中受歡迎的人，深受長輩、主管、同事欣賞，但也要注意一不小心就容易淪為好好小姐，讓自己受到委屈。

裸色系：

喜愛裸色系的人屬於行事謹慎類型，有強烈的自我保護機制，防衛心較重，工作上也比較保守，追求安全、穩定的生活。

黑/深藍色系：

同樣屬於敢冒險的人格，不太在意別人的看法，常活在自己的想像裡，但具有強大的氣場，有機會成為領導者。

白色系：

個性上重視細節，喜歡乾淨、整潔的環境，在職場也會讓人覺得你很細心。

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亮色/撞色：

喜歡鮮豔色彩與大膽圖案，屬於崇尚自由、不拘小節類型，比較活潑外向，適合從事業務或公關行業。

手腳美甲顏色相同：

喜歡手腳風格和色系一致的美甲，這類人控制慾比較強，會希望在職場或家庭中掌控一切。

手腳美甲顏色落差大：

如果手腳美甲顏色落差很大，表示有不為人知的一面，可能外表活潑大方，私下卻內向謹慎。

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