皮膚專家解指甲發黃4原因！美甲照燈20分鐘或致皮膚細胞壞死

指甲健康︳指甲可反映健康，同時也是不少人會注意的部位。不少女生愛美甲，可以展現時尚品味，亦能遮住指甲本身，但若過度磨甲，或令指甲脆弱，有時還會發黃，讓美感大為下降。由於雙手經常擺動，會在視線範圍內出現，因此指甲發黃的話，易被身邊人發現，引起尷尬。有皮膚科專家便分享4個成因，讓大家減少黃甲機會，並回復美美的健康甲。



【指甲｜健康】由於雙手經常擺動，會在視線範圍內出現，因此指甲發黃的話，易被身邊人發現，引起尷尬。(《想見你》劇照)

美國《自然通訊》（Journal Nature Communications）近日發表一項研究，光療美甲時所用的照射燈，會有紫外線輻射，嚴重或致細胞突癌，易患皮膚癌。研究人員指出，美甲沙龍的光療機，一般會釋出340至395nm波長的紫外線，與日光浴（280至400nm）相若。而且通過測試人類及小白鼠的皮膚細胞，每一次20分鐘照燈，便會導致兩至三成死亡，連續進行3次，更會高達六七成。

【指甲｜健康】皮膚科專家Shereene Idriss指出，使用深色指甲油，指甲或會一時變黃。(《德魯納酒店》劇照)

指甲發黃成因一：深色指甲油

此外，我們一般塗深色指甲油，原來都會引致黃甲。皮膚科專家Shereene Idriss指出，不似一般認為健康指甲是結實的，其實內裡有不少洞孔，因此當使用指甲油，特別是深色款時，色素都會被吸收，裡面的氧化鐵會被氧化，一時變成黃色，不過之後會變回正常。為避免情況，她建議在用指甲油前，先塗一層底油。

指甲發黃成因二：指甲感染真菌

另一種指甲發黃情況，或是受到真菌感染。Idriss表示，若常在健身室浴室洗澡時，不穿著拖鞋，都有較大機會手腳指甲感染真菌，「真菌病毒或致指甲變黃綠色，甚至變脆弱。」她提到在儲物間赤腳走動，更易得到這問題，因此建議避免。

指甲發黃成因三：長期吸煙

長期吸煙或會致黃甲，Idriss坦言，雖沒準確原因解釋，一般患心肺疾病、肝衰或煙民，手指甲都會是黃色的。由於在吸煙時，指甲易接觸煙頭，故更易變黃。而缺乏某些維他命，如B-12和鋅，都可引致指甲變色。

【指甲｜健康】靠檸檬汁、蘋果醋可消除黃甲？(《媽的多重宇宙》劇照)

指甲發黃成因四：黃指甲症候群

黃甲也可能是罕見疾病，Idriss表示，黃指甲症候群（Yellow nail syndrome）是種遺傳病，並會在中年病發，手腳指甲變黃，雙腿水腫，呼吸困難。由於屬於基因突變，故指甲一般不會回復原貌，並建議盡早就醫。

指甲發黃靠檸檬汁、蘋果醋解決

坊間流傳2種方法，可助自身疾病以外的指甲去黃。由於檸檬汁帶弱酸性，有助去除表面污染，因此只需將檸檬切開榨汁，再以牙刷沾取，在甲面來回擦拭半至一分鐘，便有助減少發黃表面。同樣地，蘋果醋經稀釋後，也有一樣功效，而用半杯份量，混合75克梳打粉，倒入1.5公斤水煮滾，待輕微冷卻後，再放手腳進去泡浸15分鐘，最後抹乾指甲，甲面抹上少許梳打粉，再靜待15分鐘後沖洗，更可以減少真菌引致指甲發黃的機會。