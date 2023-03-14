近年半永久遮瑕備受熱議，半永久遮瑕可以運用在眉毛、雙眼線、嘴唇顏色、改善肥胖紋、改善妊娠紋。半永久遮瑕聲稱結合整形美容與化妝所衍生的新技術，主打效果自然，能令女生們素顏亦可以擁有化了妝的效果！



半永久遮瑕消除黑眼圈 事主分享失敗事例

Dcard 中出現一個長篇貼文有關半永久遮瑕 （截自Dcard《#分享 [反推]半永久黑眼圈膚色重建技術》）

提起黑眼圈怎麼消，大家會用遮瑕產品去把黑眼圈消除、雷射還是會選擇醫美呢？近日在台灣討論區Dcard中出現一個長篇貼文及續集：《#反推 驚爆半永久遮瑕內幕！醫生怒痛批此「後果」》，文中主角因受到黑眼圈變深的困擾，正苦惱無遮瑕產品可以消除黑眼圈，而雷射手術又需時過長，剛好發現到半永久遮瑕術能夠改善黑眼圈！事主原以為與飄眉差不多，誰知復原期後與示意圖天差地遠，甚至乎出現皮膚粗糙、長出疤痕組織等問題。

這不就是我一直尋尋覓覓的解藥嗎？我之前有飄眉的經驗，覺得應該是差不多的原理 ，以為只差在色乳顏色不同，殊不知這是個惡夢的開端。 事主

半永久遮瑕黑眼圈 復原期後與示意圖天差地遠

為消除黑眼圈，事主聯絡了半永久遮瑕店家，店家聲稱半永久遮瑕沒有明顯的恢復期，效果更加可維持一年到兩年。

事主在文中曾提及到店家於社交平台的包裝及說話技巧令人感到很厲害，但當事主完成第一次的半永久遮瑕後，當下亦沒有大改變，甚至五天不到眼周的死皮已經掉光光，而黑眼圈亦完全沒有改變到。第一次沒什麼效果，但其後的第二次補色卻是惡夢的開始！事主稱當下感覺明顯比上次更有痛感，當完成後驚見眼下一大塊暗沉與瘀血！更令事主大為無奈的是雙方對話中，店家並沒有誠意，「不是說沒有恢復期嗎？我明天要掃墓…」，卻得到店家無情回覆「因為這次有加強一點」。

有傷口也不能上遮瑕產品，沒辦法...只好以被家暴的姿態去掃墓 事主

事主後來皮膚一直出問題 檢查後被醫生痛批

一星期後，事主發現黑眼圈並沒有因而改善，反而有變深的痕跡，故此與店家反映情況，一開始店家亦理性與他討論，到後來卻不讀不回。事主最為憤怒的不止是店家的反應，更半永久手術後根本無效，事主還要承受術後兩星期眼周的暗沉與瘀血，不禁直呼：「醜了兩個禮拜，台幣6600（折合港幣約1,700）丟到水裡！」

跟廣告上幾乎蓋掉黑眼圈示意圖天差地遠，現在黑眼圈就回歸到最初的狀態！ 事主

事主也想不到半永久遮瑕反令皮膚一直出問題（《切膚慾謀》劇照）

後續事主亦有再次更新，並指「眼下雖然康復了，但變得很脆弱，前半年上遮瑕產品都會痛，後來更變粗糙，像長出疤痕組織」當日店家所致的變深痕跡有機會是外力導致的黑色素沉澱，最終花費了雷射及擦酸類產品才得以改善。後來事主前往皮膚科醫生求醫，檢查後被醫生痛批「怎麼會想要把色乳刺在眼下」。醫生指眼下皮膚很脆弱，下面一堆神經血管，即便顏料只刺在表層，只會無效，很快就會被代謝掉！

醫生：「萬一顏料跑進血管，會造成不可逆的傷害：眼瞎/發炎化膿留疤！」 事主

半永久遮瑕存危害 事主不甘他人被騙

事主為了讓其他人了解到半永久遮瑕的危害，不甘他人被騙，後來發佈警世文，誰知貼文一出，惹來網絡熱議。事主力指半永久遮瑕行為存在很大危害，不少「美容師」根本欠缺專業資格及醫療知識。不少美容店家及療程遊走在灰色地帶，只包裝店面、更新社交平台、利用說話技巧，美容療程當中所牽涉的醫療行為及風險卻沒有提及。

店家IG的包裝讓我以為是醫美診所集團，去到現場才發現是一間很小的租屋處。測色儀都長一樣就是淘寶貨，大家都大同小異，只是話術！ 事主

▼▼▼【按圖看更多】事主對於半永久遮瑕危害的補充▼▼▼

美容行業暫時沒有相關法律把關，隨著自媒體廣及，其實很多社交平台上的美容小店都沒有一定的醫療背景。筆者在此都再三提醒大家進行療程前要做好資料蒐集、了解所有風險，一定要前往專業的醫美診所詢問及應由醫生進行入侵性美容療程！

資料來源：Dcard《#分享 [反推]半永久黑眼圈膚色重建技術》、《#反推 驚爆半永久遮瑕內幕！醫生怒痛批此「後果」》、《#分享 #勸世文 美容師不是醫師，千萬別為了變美以身犯險》