編輯部嚴選10大必買美妝產品！最平$100起入手去印膏2天降紅消痘

十大好物推薦2023｜最近香港步入了「回南天」，皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡，並且有些暗瘡始終難以爆出。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，更加有一款精華實試後大感驚喜，即看看記者們的親身分享！



十大好物推薦2023 （石欣桐 攝）

記者 石欣桐：放鬆身心、急救轉季痘痘肌

記者 石欣桐：放鬆身心、急救轉季痘痘肌（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜FRUDIA 植萃精油沐浴露 檀香木&洋甘菊 HK$78 / 300ml

洗澡是每天最放鬆的時間，選擇一瓶合適的沐浴露不但有助清潔肌膚，更能加強減壓的效果！筆者近日就用上了FRUDIA 這款植萃精油沐浴露，成分天然而且獲法國全素機構認證，即使是擁有敏感肌的筆者也可以放心使用！

這款沐浴露起泡量高，能徹底清潔全身肌膚，筆者選用的這款含檀香木及洋甘菊精油，淡淡香味有助舒緩緊張及壓力，完成整日辛勞工作後，再用這沐浴露洗澡，的確是非常放鬆，洗完澡後肌膚潔淨不乾，身心也能得以放鬆！

十大好物推薦2023｜FRUDIA 植萃精油沐浴露 檀香木&洋甘菊 300ml HK$78（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜肌研H.A. Supreme舒緩修護精華 HK$219 / 30ml

轉季期間，大家有否與筆者一樣受著痘痘問題困擾呢？筆者最近在晚上塗完面霜後就使用了這款肌研H.A. Supreme舒緩修護精華，精華含有積雪草萃取，有助快速舒緩鎮靜肌膚。最近因天氣不穩定而導致皮膚泛紅及痘痘問題，持續使用這精華後，馬上看到有明顯改善。精華質地水潤、容易推開，而且很快吸收，晚上睡前使用也不怕睡覺時會太過黏笠，所以也推介大家一試！

十大好物推薦2023｜肌研H.A. Supreme舒緩修護精華 30ml $219（石欣桐 攝）

記者 夏子婷：每朝醒來一步煥醒肌膚

記者 夏子婷：每朝醒來一步煥醒肌膚

十大好物推薦2023｜Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華 HK$630 / 60ml

雪花秀是韓國具代表性的美妝品牌，向來推出每一代的精華都被大讚。相信不少女生都怕塗上黏膩質地的精華液，但雪花秀的精華質地保濕清爽不黏膩，且快速慘透肌膚。基本上用完當下肉眼可見皮膚已經猶如「飲飽水」般，絕對不會出現乾爆或脫皮情況。即使遇上皮膚突發爛臉，塗上後隨即令到皮膚穩定下來，且皮膚泛紅位置亦迅速舒緩，明顯感覺到皮膚屏障變得愈來愈穩定。

十大好物推薦2023｜Sulwhasoo 第6代潤燥再生精華 HK$630 / 60ml （夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜DECORTÉ 牛油果軟肌乳液 HK$315 / 150ml

在不少日本護膚品排行榜都會看到DECORTÉ的身影，知道DECORTÉ是日本妹子日常不斷回購的單品之一。首次接觸已經大有驚喜，牛油果軟肌乳液流動性非常強，上臉吸收快，毫無黏膩感，首次使用已經覺得保濕力不錯，沒有出現悶痘、長粉刺的情況，大家亦不妨搭配DECORTÉ紫蘇精華水，乳液加上精華水絕對是「熬夜神器」，有效改善到皮膚暗沉及迅速急救皮膚不穩定的情況。

十大好物推薦2023｜DECORTÉ 牛油果軟肌乳液 HK$315 / 150ml （夏子婷 攝）

記者 許秀麗：以溫柔的香氣、彩妝迎接春天

記者 許秀麗：以溫柔的香氣、彩妝迎接春天（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜Jo Malone London 水梨花蕾古龍水 HK$950/50ml

為了迎接即將來到的春季，香水也換上了花香香調，其中以潔白花卉的純淨香氣，最為吸引人！Jo Malone London的水梨花蕾古龍水，就是以明亮的水梨花配上香甜的水梨和檸檬，再佐以香甜蘋果與玫瑰花香，香氣有著清甜的果香，充滿著春天的活力及溫柔。而且這次的古龍水更配上了可愛粉嫩色調的渾圓香水瓶中，單看香水瓶就已經令人覺得好開心。

十大好物推薦2023｜Jo Malone London 水梨花蕾古龍水 HK$950/50ml（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜Fenty Beauty Fenty ICON 唇絨 #C-Suite’Heart HK$238

每次使用絲絨質感的啞光唇膏，最擔心的就是上妝後會乾裂或顯唇紋。但這次Fenty Beauty全新推出的Fenty ICON唇絨，不僅保留了啞光液體唇膏的顯色和霧面質感，同時不會突顯唇紋和乾燥，而且唇膏是奶油質地，上唇非常順滑。這次是入手的色號#C-Suite’Heart，是一款很溫柔的裸粉色調，很顯氣質，而且這類型的裸色調是非常適合春夏使用！

十大好物推薦2023｜Fenty Beauty Fenty ICON 唇絨 #C-Suite’Heart HK$238（許秀麗 攝）

記者 李樂瑤：抗敏救星

記者 李樂瑤：抗敏救星 （李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜法國詩華 BIO-C-ZIWI 沒藥去印膏 HK$129/ 15ml

最近天氣反覆，濕熱悶焗很容易令皮膚出現敏感，而這支去印膏筆者使用多年，認為它功效多多，沒藥成份，不單去印，更可以降紅、消痘去炎症。初次接觸是兩、三年前美容院針清後，護理師塗在我臉上作舒緩，用後第二天明顯降紅，從此就離不開它了！

十大好物推薦2023｜法國詩華 BIO-C-ZIWI 沒藥去印膏 HK$129/ 15ml （李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 HK$370

家中擁有小毛孩的「奴才」應該深同感受，抱住小毛孩一會過後，換來的可能是主子不樂意的小疤痕，又或者是敏感不適的痕癢。為了舒緩這種困局，筆者會用到這支菇水濕敷，幫皮膚降紅急救，濕敷5到10分鐘後會感到皮膚補水、紅腫減弱不少！

十大好物推薦2023｜Origins 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 HK$370（李樂瑤 攝）

記者 朱加曦：肌膚「提神」好物

記者 朱加曦：肌膚「提神」好物 (朱加曦 攝)

十大好物推薦2023｜Shiseido Eudermine曙光精華水 $780/145ml

由於經常捱夜，要減少膚色暗沉，不時都愛用提亮活膚的精華，以提升精神感覺。曾用過不少品牌產品，不僅喜歡當中的香氣，效用亦十分顯著。這支精華水質感滋潤，同時清爽不黏笠，容易推開，很快便被肌膚吸收。精華水富含北海道發酵米精萃、柚子精華和益生菌，有效調節肌膚微生態平衡，用後膚色略帶光澤，能夠減少暗沉感，持續使用數天，肌膚感覺更為細緻，膚色看來也較滋潤和均勻，展現出自然健康的魅力。

十大好物推薦2023｜Shiseido Eudermine曙光精華水 $780/145ml (朱加曦 攝)

十大好物推薦2023｜Drunk Elephant Bouncy Brightfacial 彈滑亮肌面膜 $560/50ml

身邊不少好友都曾推介Drunk Elephant的產品，這支面膜包裝鮮艷活力，而且用後不用沖洗，非常易用和方便。面膜蘊含10%杜鵑花酸及1%水楊酸，只需按泵頭兩、三下，便可塗抹全面。用後很快撫平輕度的乾紋，讓肌膚變回觸感滑嫩，有種絲滑霧面的感覺，看來自然光澤。除改善膚色不均，面膜亦有助保濕，強化肌膚屏障，非常適合現時天氣不穩的日子。