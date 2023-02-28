編輯部2月十大好物推薦：防脫妝兩法寶、多功效精華、磨砂洗顏粉

十大好物推薦2023｜2月是充滿滿滿粉紅的情人節，一眾女生當然要好好打扮一下自己啦！不少美妝護膚品牌都推出各式各樣的新產品，《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，即看看記者們的親身分享，挑選出最適合你的產品吧！



2323年2月十大好物推薦2023（石欣桐 攝）

記者 許秀麗：散發戀愛氣息的妝容

十大好物推薦2023｜Charlotte Tilbury PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND胭脂筆 #Pillow Talk Dream Pop高貴玫紅 HK$320



對於胭脂液，筆者初時也擔心會推得不均勻和份量難以控制，造成左右臉頰的腮紅不一。但這款胭脂筆的設計就對新手很友善，它的取量方式是海綿頭，只需按壓一下，點在臉頰上再印開，就能化出自然猶如自身好氣色的紅潤感。而這次入手的是#Pillow Talk Dream Pop高貴玫紅，是一款浪漫的玫瑰豆沙色，雖然看似顏色很深，但其實輕輕印開後，卻是散發出優雅有氣質的感覺，最適合化約會妝容！

十大好物推薦2023｜Charlotte Tilbury PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND胭脂筆 #Pillow Talk Dream Pop高貴玫紅 HK$320（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜Givenchy 心動限量版 高訂禁忌唇膏 #N306 HK$375



Givenchy的「小羊皮唇膏」一直順滑不卡唇紋聞名，以往的黑色筒身更偏向型格，這次換上品牌經典4G Logo 花紋包裹管身，更添時尚感，而更象徵著兩個心相依相對，令這個2月更添浪漫氣息！而#N306是一款番茄紅色，顏色是正紅偏橙色，質地則是半啞光，上唇時順滑易推，而且非常顯白，是化妝袋必備唇膏之一！

十大好物推薦2023｜Givenchy 心動限量版 高訂禁忌唇膏 #N306 HK$375（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：由身心展現淨白光芒

記者 朱加曦：由身心展現淨白光芒（朱加曦 攝）

十大好物推薦2023｜ARMANI Beauty ARMANI PRIVÉ SANTAL DĀN SHĀ 高訂香水 $1,740/ 100ml



香水將人帶回大自然的寂靜氛圍，以療癒的檀香，成為整個香味的主調，伴隨著甜而不膩的乳香，兩者味道互相纏繞，予人溫婉和知性的舒適魅力。香水亦搭佛手柑、危地馬拉小荳蔻及紫羅蘭葉等，提升香調的鮮明度，讓人彷如置身敞大的宮廷園林或寺廟內，感受每分每刻大自然的奧妙。此外，簡約的香水瓶設計，予人高級玉石的感覺，配以「丹砂」（DĀN SHĀ）色調，締造出知性療癒的氣場。

十大好物推薦2023｜ARMANI Beauty ARMANI PRIVÉ SANTAL DĀN SHĀ 高訂香水 $1,740/ 100ml （朱加曦 攝）

十大好物推薦2023｜SkinCeuticals 高效亮肌祛斑精華 $1,050/ 30ml



親試認證有效淡斑！由於額頭和臉頰毛孔都較粗大，留下兩三撻細小的暗瘡印，即使用去角質洗面，色素依然沒有減褪。首用這支「發光瓶」後，已見暗瘡印有減淡跡象，眼周色斑也變淺，加上膚色變亮，有著柔焦效果，讓肌膚看來更為無瑕。蘊含傳明酸、麴酸、維他命B3及磺酸，可抑制炎症因子活性，幫助細胞更新、減少黑色素。暫時已試用一星期，暗瘡斑點看來減淡一半，效果滿意，相信會用至空瓶！

十大好物推薦2023｜SkinCeuticals 高效亮肌祛斑精華 $1,050/ 30ml （朱加曦 攝）

記者 李樂瑤：防脫妝神器 打造服貼零妝感

十大好物推薦2023｜Shiseido SYNCHRO SKIN 感肌同步緊緻亮顏修護粉底 30ml HK$390



作為乾肌，選擇粉底時最為看重的是貼膚又具有適當遮瑕能力的底妝！Shiseido過往的感肌粉底主打持妝能力，對於乾肌不太友善，不過近年升級的版本更具亮顏、光澤感，當中的櫸樹芽萃取精華成分除了有修護作用，更不易脫妝，令妝感更貼膚！在筆者實測過程中，在天氣較高及潮濕時會顯出奶油肌感，而天氣較涼時會有原生自然肌膚的感覺。筆者發現該粉底會調節感應氣溫及肌膚狀態，大家在試色過程中記得要靜待一會，讓粉底調節，以免選色錯誤。

十大好物推薦2023｜Shiseido SYNCHRO SKIN 感肌同步緊緻亮顏修護粉底 30ml HK$390（李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜NARS Light Reflecting原生光蜜粉餅 10g HK$370



對於喜愛原生肌膚透亮感的女生來說，NARS的原生光蜜粉餅並不陌生！筆者亦是輾轉不同產品後，最後都重回NARS的擁抱當中。因為產品經過皮膚科專家測試，不會輕易敏感。而且礦物粉成份含甘油、高效抗氧化的維他命E，能夠在持妝過程中亦不會令肌膚變得乾燥。筆者最愛它的效果，看似透明無色，但自動感光技術卻能自動適應不同光源，令膚色與光線完美融合，輕鬆打造光澤肌，撫平細紋及毛孔！

十大好物推薦2023｜Nars Light Reflecting原生光蜜粉餅 10g HK$370 （李樂瑤 攝）

記者 石欣桐：打造貼服底妝、潔淨美肌

記者 石欣桐：打造貼服底妝、潔淨美肌（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜My Clarins 亮肌磨砂潔面粉 H$200



洗顏粉實在令筆者一試便上癮！單是看著潔面粉由粉狀形態，加水後搓成泡泡，過程中已感到相當療癒，令筆者十分期待清潔這環節。向來注重深層清潔的筆者，很擔心產品的清㓗力太過強效，用後反而令肌膚缺水，但這款亮肌磨砂潔面粉性質較溫和，配合清水或潔面啫喱使用後，發現能把面部肌膚清潔乾淨之餘，洗面後更清爽不乾，黑頭、粉刺問題亦有明顯改善，輕輕摸一摸面部，還感覺到肌膚比洗面前更平滑。不過，潔面粉雖然較溫和，但始終也是深層清潔，建議每周使用1-2次就足夠了！

十大好物推薦2023｜My Clarins 亮肌磨砂潔面粉 H$200（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜M·A·C 清透煥顏修護精華 30ml HK$495



M·A·C 的彩妝系列向來有名，它的氣墊粉底及唇膏更是筆者強烈推介之選！品牌最近推出了全新護膚產品系列「HYPER REAL清透煥顏修護系列」，作為粉絲的筆者也當然要入手一試！今次推介這款清透煥顏修護精華，質地清爽不黏笠、保濕鎖水效果也不錯，在妝前使用，發現精華很快吸收，令肌膚瞬間回復水潤飽滿，接著上妝時底妝也更加貼服！平日化上底妝再戴上口罩，脫妝問題都頗為嚴重，粉底總會沾在口罩上，但在妝前做多一步，搽上了這款精華，就有較理想的持妝效果，脫妝問題大大改善，整日也不用補妝！

十大好物推薦2023｜M·A·C 清透煥顏修護精華 30ml HK$495（石欣桐 攝）

記者 夏子婷：冬去春來 初春花香徐來

記者 夏子婷：冬去春來 初春花香徐來 （ 夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜Aesop Lucent Facial Concentrate 60ml HK$895



Aesop的產品一向以天然無添加為主，且品牌的調香亦成為賣點。香港的潮濕天氣容易令肌膚變得不穩定，受敏感肌膚困擾的我，不敢胡亂試用市面上推陳出新的護膚產品。不過接觸了這款精華後，完全深深愛上，不但有效舒緩臉部泛紅的情況，且具有抗衰抗氧化的成功及蘊含豐富的維他命C，成為皮膚第一層保護層，簡直是一支多功效精華！

十大好物推薦2023｜Aesop Lucent Facial Concentrate 60ml HK$895 （ 夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜Jo Malone London Rose Blush Candle 200g HK$475



迎接初春，最適合點盞香氛蠟燭，享受一下享受療癒氛圍。提及Jo Malone絕對是品牌萬年不敗的香氛品，是次品牌延續去年的主題，這款香氛蠟燭的香氣猶如置身於一座玫瑰園中被玫瑰貴氣的氣氛包圍著，實在太治癒了！