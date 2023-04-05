洗面巾推薦2023｜洗面巾5大隱藏用法：再見黑頭、家居清潔

洗面巾推薦2023｜毛巾很久都不換，會很易成為細菌的溫床及發霉，不想毛巾用得愈久愈骯髒？不如嘗試一下洗面巾吧！洗面巾近年深受歡迎，除了因為洗面巾多用途、可即棄會更衛生，更十分合適香港濕熱悶焗的天氣，相信曾使用過洗面巾的女生，絕對明白洗面巾是一種解脫！



使用毛巾的女生，總會碰過以下情況：用後需要等待自然風乾、當碰上濕悶的環境及天氣，毛巾則會滋生細菌，甚至臭味！相反，洗面巾為一次性即棄式，可以代替毛巾，質地柔軟，而且更乾淨衛生，大大降低女生肌膚過敏、紅腫的機會！但是，洗面巾真的只有一次性使用機會嗎？

洗面巾近年深受歡迎，除了因為洗面巾多用途、即棄、衛生的用途，更十分合適香港濕熱悶焗的天氣（截自RED@GEM鄧紫棋）

如何正確使用洗臉巾？

其實洗臉巾的用法相當簡單，跟一般洗臉的步驟一樣，在擦乾臉部後使用洗臉巾就可以徹底清潔臉部，乾淨又衛生！另外可以因應個人需求，選擇合適的洗面巾質地、紋路。

洗臉巾質地：水刺無紡布或全棉



洗臉巾紋路:市面上洗臉巾主要分為平紋及珍珠紋

1. 平紋：柔軟輕薄、安全溫和，適合乾性及敏感性肌膚。

2. 珍珠紋：清潔力好、質地偏厚、吸水性較好，適合油性肌膚。



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洗面巾5大隱藏用法： 落妝、去黑頭、家居清潔

洗面巾並不單單用作洗面、擦乾臉部，其實大有作為！大家不妨參考明星化妝師朴東民的洗面巾隱藏用法分享，這5大隱藏用法可以令大家將洗面巾用得更精明！

洗面巾隱藏用法1. 卸妝同時達到深層清潔



洗面巾不單可以替代化妝棉，還可以加入卸妝水及卸妝膏作卸妝用品使用，由於洗面巾有一定的厚度、韌性、不易起屑，更比化妝棉大，不少用家都表示比起毛巾，使用效果更佳！只要加入卸妝水，再輕輕揉搓臉部就能卸妝同時達到深層清潔效果，能夠在清潔肌膚同時不拉扯肌膚，不會令肌膚因受到刺激而泛紅！

洗面巾隱藏用法2. 簡單去角質 頑固黑頭再見



洗面巾可以簡單去角質！（截自RED@明星化妝師朴東民 《 YG化妝師｜解鎖洗臉巾N種用法 好用又省錢》)

洗面巾的洗淨功能確實不用多說，另外在清潔面膜的過程中加入水以及輕揉鼻的位置，就可以在清潔同時將頑固黑頭推出，將污垢除得乾淨。在去角質時建議大家可以使用加厚洗臉巾，因為它的質地較穩固、清潔力較強，減少過多角質積聚！

洗面巾隱藏用法3. 清潔化妝蛋 效果超乾淨



化妝蛋洗不乾淨？美妝蛋經常發霉？美妝蛋常清洗很重要，發霉除了因為濕悶的環境，更有機會是當中的洗潔不淨而導致！

洗面巾可以洗化妝蛋，效果超乾淨（截自RED@明星化妝師朴東民 《 YG化妝師｜解鎖洗臉巾N種用法 好用又省錢》)

大家可以利用洗面巾包裹化妝蛋，兩者充分沾濕後，塗點肥皂或刷具清潔劑讓它們起泡，再輕擠揉搓，令化妝蛋中的彩妝品溶出後沖水，重複多次後就會發現化妝蛋的洗後效果超乾淨！然後大家再用力壓乾，用紙巾吸乾水份，放在架上，於室內通風處陰乾，就可以獲得一個超乾淨且不發霉的化妝蛋！

洗面巾隱藏用法4. 急救洗掃具



洗面巾可以令刷具就會回復乾淨！（截自RED@明星化妝師朴東民 《 YG化妝師｜解鎖洗臉巾N種用法 好用又省錢》)

當只有一支刷具，需要沾取不同眼影時，又來不及洗刷具，這時就可以在洗面巾上放些許蜜粉，再將刷具沾上，接著再蹭掉刷具上的蜜粉，刷具就會回復乾淨！

洗面巾隱藏用法5. 家居清潔



用洗面巾抹完臉後感覺還能重覆使用？掉去又自覺浪費、不環保的話，不妨善用洗面巾作為多用途抹布，例如清潔廚房枱面、桌面、家具、拖地、抹手袋等，都不須擔心造成刮傷！另外洗面巾吸油的能力不俗，可以善用一些小工具，例如卡片、長遮等，就可以變成懶人拖把，輕鬆清潔平日藏污垢的縫隙！

洗面巾的選擇眾多，《01女生》就精選了以下備受好評的5大洗面巾推薦！

洗面巾推薦2023｜1. DAMAH 黑魔法純棉潔面巾 72片

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這款加厚洗面巾採用天然棉花而成，質地親膚舒適，棉花柔軟、堅韌、不傷皮膚，而且不含香料成份、不含螢光劑、不含化學成份，大家可以放心使用而不會致敏！

洗面巾推薦2023｜2. ITO洗面巾 80片 HKD$32

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來自日本的人氣品牌 ITO洗面巾，亦是不少女的愛用好物！當中採用天然植物纖維製成，柔軟且親膚，不刺激皮膚，而且具有不同款式設計，例如有抽取式、卷筒式、盒裝或是旅行裝設計等！

洗面巾推薦2023｜3. 日本的小久保Kokubo洗面巾 70 張 HKD$43

洗面巾推薦2023｜日本的小久保Kokubo洗面巾 70 張 HKD$43 （日本的小久保Kokubo）

這款洗面巾質感柔軟細膩、吸水性強、堅韌耐用，筆者亦有使用過，發現多次重覆濕水亦不會出現毛絮問題！

洗面巾推薦2023｜4. Mannings萬寧洗面巾 80片 HKD$40

洗面巾推薦2023｜Mannings萬寧洗面巾 80片 HKD$40（Mannings萬寧）

這款經皮膚專科醫生測試及驗證的洗面巾，洗面巾為厚身、堅韌材質，卷裝設計要沿線每張撕開抽取。

洗面巾推薦2023｜5. 屈臣氏 美容潔面巾 100片 HKD$40

洗面巾推薦2023｜屈臣氏 美容潔面巾 100片 HKD$40（屈臣氏）

這款採用VEOCEL™ 天絲™纖維製成的洗面巾，可以自然分解且不含螢光增白劑。每張獨立抽取式，更有緊實封口盒蓋能防塵，更方便衞生，觸感柔軟爽滑。價錢方面非常親民，40元就有100片，冠絕為抵用之選！