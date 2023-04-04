豐澤減價2023｜網店減價低至29折！Dyson風筒、Foreo美容儀超抵買

豐澤減價2023｜豐澤復活節將至，想送份禮物給自己增添儀式感，又未有甚麼想法？豐澤由即日起至4月9日推出網店限定「節日扮靚首選」優惠活動，多款精選頭髮造型器、風筒、脫毛器、面部美容儀限時減價低至29折，有興趣入手的女生們記得要留意了！



豐澤減價2023｜JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機 HK$1,019（原價：HK$1,499）

即將踏入夏季，又到了女生們需要脫毛的季節，不少女生為了更加方便，會入手家用脫毛機自行在家裡解決「毛毛」，這款 JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機，採用最新技術藍寶石院線級脫毛效果，讓女生無痛感脫毛，產品搭配了刮毛刀及蘆薈凝膠，在脫毛前後都提供到較全面的配套！

豐澤減價2023｜JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機 HK$1,019（原價：HK$1,499）（豐澤 官網）

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豐澤減價2023｜FOREO 至臻煥膚節日套裝 HK$2,780（原價：HK$4,480）

FOREO的美容儀產品向來大受女生歡迎，這個至臻煥膚節日套裝具有BEAR迷你智能微電流​​美容儀及UFO 2 智臻迷你面膜儀，無論用作送禮或自用也是個不錯的選擇！BEAR迷你智能微電流​​美容儀，有助鍛煉面部及頸部肌肉，預防衰老並有助撫平細紋。至於UFO 2 智臻迷你面膜儀，就結合了熱能科技、LED 彩光和 T-SonicTM 按摩，可以提升面膜體驗！

豐澤減價2023｜FOREO 至臻煥膚節日套裝 HK$2,780（原價：HK$4,480）（豐澤 官網）

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豐澤減價2023｜DYSON 戴森 (全新版) Supersonic™ HD08 風筒 HK$3,180（原價：HK$3,680）

DYSON風筒也是令不少女生夢寐以求的電器產品，DYSON風筒設強效數碼摩打，可以快速乾髮，而且免受過熱損傷，全新的抗毛躁風嘴，更有助髮絲散發柔順光澤。DYSON風筒絕對是打造柔順秀髮的恩物，難怪每位女生都想擁有一個吧！大家也趕快趁著優惠進行期間入手！

豐澤減價2023｜DYSON 戴森 (全新版) Supersonic™ HD08 風筒 HK$3,180（原價：HK$3,680）（豐澤 官網）

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豐澤減價2023｜BaByliss 9000U 微控加熱無線 頭髮造型器 HK$2,102（原價：HK$3,190）

頭髮造型器可說是約會前的必備美妝好物，加上近來天氣潮濕瀏海容易扁塌，頭髮造型器絕對是急救恩物，這款BaByliss 9000U 微控加熱無線頭髮造型器，採用微控加熱技術，加上採用高性能無線技術，為女生們帶來更高的方便度。頭髮造型器包裝精美，適合用作送禮及自用！

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