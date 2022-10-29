克服髮根扁塌5大方法：直髮夾、熱能造型梳、風筒都做到

對於不少頭髮偏幼或者髮量較少的女生而言，很多時都會出現頭頂髮根扁塌的問題，看起來毫不精神，還會顯得臉大。想擁有蓬鬆的頭頂，維持髮根豐盈的視覺效果，看起來可以有蓬鬆、厚實且空氣感的髮型，其實都可以用不同的工具幫手，並用以下5個方法，做出煥然一新的造型。



想擁有蓬鬆的頭頂，維持髮根豐盈的視覺效果，看起來可以有蓬鬆、厚實且空氣感，其實可以用不同的工具幫手。（黃寶瑩 攝）

髮根扁塌｜直髮夾GlamPalm (HK$2,356)

直髮夾愈來愈普遍，更加是被認為女生最值得投資的產品，它除了可以夾出直髮、曲髮的造型，它是一個最快捷方便的方法，克服髮根扁塌的問題。首先掀起外層的頭髮並夾起，然後用直髮夾夾起貼近髮根的位置，輕輕再扭45度角，保持4-5秒左右，然後冷卻3-5秒後放下上層頭髮，就可以做出自然的蓬鬆效果，最後可以噴少許豐盈頭髮噴霧，令頭頂做到自然的豐盈感。雖然這種方法看起來有點奇怪，令頭髮出現「直角」，但其實只要放下表層頭髮，效果十分自然，且能維持較長時間。

髮根扁塌｜ghd Glide®專業熱能造型梳 (HK$1,495)+抗熱防護噴霧 (HK$175)

除了直髮夾，熱能造型梳近年都大受歡迎，其實它除了可以輕易撫平毛糙髮絲、梳出順滑貼服的秀髮之外，還可以令頭頂的髮根更加蓬鬆。首先把造型梳加熱至最佳造型溫度185°C，並在頭髮噴上抗熱防護噴霧，為頭髮表面建立防護網。然後撮起頭頂一束頭髮，把造型梳的梳齒位置向內，維持5秒左右，最後再反手向外由上而下梳理頭髮。這種方法除了可以做出自然的蓬鬆，還特別適合頭髮因為漂染而受損的髮質，大大減低毛糙感。

髮根扁塌｜風筒 Philips BHD827 Prestige SenseIQ (HKD2,888) + 無齒夾頭髮夾

如果家中沒有直髮夾、熱能造型梳，其實用每個人家中必備的風筒，都能為瀏海做出自然的蓬鬆效果。首先可以在扁平、沒有顆粒的髮夾上噴灑定型噴霧，然後在分界的位置夾起一小束頭髮，並再用低風速，但最高溫度慢慢地加熱，大概5秒左右，之後待頭髮冷卻。建議可以在化妝之前用這個方法，因為冷卻時間愈長，蓬鬆的效果就愈好。

髮根扁塌｜風筒 + 圓梳

相信最多人試過，要令髮根做出自然的蓬鬆感，都會用到風筒及圓梳，而且這個方法不需要用到定型都可以達至理想的效果。首先束起頭頂的頭髮，然後用圓梳由髮根往下一點，並擠出一定的弧度，之後再用風筒加熱，然後吹5秒左右，就可以令髮根出現蓬鬆的效果。這種做法適合早上趕出門，又沒有太多工具的上班族。

還有另一個方法也可以用到用到風筒及圓梳。首先取起頭頂一束頭髮，並將它分到另一邊去，然後放圓梳在頭頂的位置，再把那一束的頭髮翻回去，並平放在圓梳上，最後用風筒加熱約5秒便可。

髮根扁塌｜Dyson Airwrap (HK$4,480)

要知道有部分女生會選擇早上洗頭，但因為早上為了趕上班，時間都非常緊湊，想節省時間，在吹頭的同時都可以做出理想的蓬鬆髮型，就可以選用 Dyson Airwrap。它的做法跟用圓梳相似，但它不需要一手拿起風筒，一手拿著圓梳。先把 Dyson Airwrap 選擇中速及中溫的模式，拿起分界的一小束頭髮向前，然後把 Airwrap 放頭髮髮根位置，往前移少許後，再往後梳理，為頭頂及瀏海做出豐盈感。