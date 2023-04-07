暗瘡膏推薦｜網推22款去暗瘡好物！消炎抗痘、去印除疤告別石頭瘡

暗瘡膏推薦22款好用！最近香港步入了「回南天」的時段，不僅地板墻壁濕漉漉的，自身也覺得黐𥹉𥹉，總感覺汗出不暢，皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡，並且有些暗瘡始終難以爆出，最終形成了石頭瘡。以下記者供20多款暗瘡膏推薦給大家參考，部分更於屈臣氏買到，做到消炎抗菌、去印的功效，有興趣的女生別錯過以下推介！



暗瘡膏推薦｜皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡。（《女神降臨》劇照）

暗瘡是一種皮膚炎症反應

暗瘡，是人體皮脂分泌過剩，堵塞了皮脂腺導管，然後形成細菌感染，引起了一種皮膚炎症反應，局部就會出現紅腫熱痛。好發的地方一般在面部、上背部和胸部。這些暗瘡有些是開放性的，有些是閉合性的，其中閉合性的比較難治療，裡面有可能還有膿包。

20+性價比高暗瘡膏推介！抗菌消炎加速暗瘡凋謝

暗瘡膏推薦1. OXY 快治10號暗瘡露

購買方法：屈臣氏

特強配方蘊含10%的過氧化苯，可以有效對抗嚴重的暗瘡，有助促進表皮角質層的更新及剝落，預防毛孔閉塞，有助吸乾臉部多餘油分。

暗瘡膏推薦｜OXY 快治10號暗瘡露 （品牌提供）

暗瘡膏推薦2. Thursday Plantation 茶樹消炎祛痘啫喱

購買方法：Zalora｜屈臣氏｜01mall

眾所周知，茶樹具控油祛痘作用，有助催熟暗瘡，而且對閉口及粉刺效果亦不錯。使用時不建議塗滿全臉，只需塗在暗瘡閉口位置即可，否則會出現脫皮情況。最重要是性價比高，簡直是可以一支走天涯！

暗瘡膏推薦｜Thursday Plantation 茶樹消炎祛痘啫喱 （品牌提供）

暗瘡膏推薦3. ORIGINS Spot Remover™ Acne Treatment Gel

購買方法：Sephora

ORIGINS靈芝爽膚水相信無人不識，而這款祛痘凝膠效果亦相當驚人，其是針對暗瘡形成過程中，所導致色素沉澱，同時可以舒緩暗瘡紅腫。冒痘過程大家都會建議盡量不要化妝，以免令暗瘡惡化。不過這款祛痘凝膠有一個獨特功效，在暗瘡位置塗上少量凝膠，靜待1-2分鐘就會成膜，起了一個阻隔效果，那麼大家亦可以安心化妝了。

暗瘡膏推薦｜ORIGINS Spot Remover™ Acne Treatment Gel （品牌提供）

暗瘡膏推薦4. Neutrogena頑固性痘痘斑點凝膠

購買方法：iHerb

Neutrogena凝膠含有10%過氧化苯甲醯，具有祛痘的極大效力，而且對付紅腫暗瘡、痤瘡、月經前暗瘡及粉刺都相當有效！官方建議使用方式，在使用產品前徹底清潔臉部，在暗瘡位置塗抹薄薄的一層，一天塗抹一到三次。若果皮膚過度乾燥，先每天使用一次或隔天一次。

暗瘡膏推薦｜Neutrogena頑固性痘痘斑點凝膠 （品牌提供）

暗瘡膏推薦5. Aesop Control Serum

購買方法：Zalora｜LookFantastic

AESOP這支產品相對比較冷門，但其功效絕對會讓人一試愛上。主要成份有水楊酸、維他命B3、維他命C等，具有抗菌及消炎的功效，而且可以祛痘淡化痘印，做到一支多功效。敏感肌膚人士亦可安心使用，絕不會刺激皮膚，同時可以軟化老化角質，加速暗瘡凋謝。

暗瘡膏推薦｜Aesop Control Serum （品牌提供）

暗瘡膏推薦6. De La Cruz痘痘藥

購買方法：iHerb

De La Cruz硫軟膏具有抗菌消炎，溶解皮膚角質層，制止皮脂溢漏。官方建議使用方法，塗抹前，徹底清潔肌膚，然後在暗瘡位置塗上薄薄的一層，靜待10分鐘用水徹底清洗。切記如果出現乾燥或脫皮症狀，將敷用次數減少到每天一次，或每隔一天一次。

暗瘡膏推薦｜ De La Cruz痘痘藥 （IHERB）

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