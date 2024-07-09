去角質推薦｜5居家磨砂法：快速拯救皮膚 一次解決角質、暗瘡粉刺

夏日來臨，汗水與污垢容易積聚，令人不適，而深層清潔就能夠助你解決煩人的黏笠感！除了臉部需要注意保養，身體同樣都需要，特別是去角質以及磨砂，一次過提亮、美白，消除暗瘡、粉刺並重拾白滑美肌。



如何去角質？

穿上小背心、短裙時，最怕暗沉、粗糙皮膚避無可避，加上有暗瘡、粉刺等皮膚問題，就會完全展露缺點！想要快速拯救皮膚，透過使用礦物或植物磨碎製成的大顆粒或小顆粒以磨掉肌膚表面角質，以下的物理性去角質方法就能夠短時間見效，可謂夏日必備！

去角質方法：1. 化妝棉打圈擦拭

去角質方法：2. 化妝水二次清潔

去角質方法：3. 食鹽＋按摩油

去角質方法：4. 砂糖＋按摩油

去角質方法：5. 深層清潔泥膜



如何去角質？（freepik）

想要大範圍幫助皮膚去角質、暗瘡、粉刺的話，身體磨砂膏就再也方便不過，沐浴時用上磨砂沐浴露及身體磨砂，快速去除老舊角質、暗瘡以及粉刺！

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乾肌最怕過份清潔令皮膚乾燥、脫皮不適，選用質地厚潤的磨砂膏則能夠溫和、有效地去角質。DOVE 這款含有荷荷巴蠟珠、1/4保濕霜以及磨砂去角質顆粒的磨砂膏，乳脂狀一抹即能徹底清除死皮、刺激皮膚更新，令皮膚回復柔軟嫩滑。

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去角質產品推薦：2. Plu 磨砂沐浴露 500g

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夏日炎炎，當然需要清涼香甜的味道！Plu 這款溫和潔淨配方的磨砂沐浴露，天然幼細核桃粉加上西柚、桃子等多種植物萃取，能夠留香同時溫和地去除角質。

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想要深層去角質，天然死海礦物鹽會是一個不錯之選！這款含有多種礦物質、9種優質堅果油以及植物精油的身體磨砂鹽，能夠深層滋養皮膚同時改善皮膚粗糙的問題。

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想居家亦能享受SPA 級的護理體驗，這款深受韓妹熱愛，由韓國熱銷香水品牌所研發的磨砂膏就能滿足你！優質的天然死海礦物鹽成份，能夠溫和去角質，同時沐浴後能夠持久散發玫瑰香氣。

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提到身體護理，香氣宜人的 SABON一向大受好評，淡雅橙花十分適合夏日使用，既有活力又清新。產品結合純天然以色列死海鹽與巴西亞馬遜熱雨林的優良精油，那怕是極乾肌使用，亦可立即讓肌膚回復生機，回復柔軟亮澤！

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誰說敏感肌就不用去角質？皮膚有固定的生長週期，透過適量的磨砂、去角質，能夠淨化肌膚並促進細胞再生。Caudalie 這款含有97%天然純素成分加上葡萄籽油及蜜糖，經過皮膚科醫生測試，能夠溫和清除角質、死皮與過多的皮脂、清除粉刺，令肌膚重現清爽光澤。