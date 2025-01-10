流行保養法「早C晚A」的A醇係咩？使用方法、濃度選擇、缺點介紹

現在相當流行的「早C晚A」護膚你跟上了嗎？



「早C晚A」是指在早晨保養使用含有維他命C相關成分的保養品，在夜間護膚則是使用含有維他命A相關成分的保養品，以達到肌膚抗氧化、光滑有彈性的效果。「晚A」中的「A」有許多人不知道是什麼，本文將會介紹其中一種「A」—「A醇」，一起了解A醇是什麼？A醇有什麼功效？A醇使用方法與順序？A醇有副作用嗎？A醇禁忌有哪些？A醇跟A酸差在哪裡？A醇怎麼選？濃度有什麼差別？幾歲開始使用A醇？等……問題，輕鬆擁有水煮蛋肌。

相關文章：2025最新11款熟齡肌面霜推薦 DIOR貴婦級成分 ALBION高效鎖水（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

A醇是什麼？

A醇是維他命A衍生物的其中一種，由A酯轉變而成。在使用A醇時，A醇會先轉換成A醛，A醛再變成A酸後，才能在身體中作用。A酸通常需要由皮膚科醫生開立處方，因此功效相似的A醇與A醛便成為添加在保養品中的熱門成分，而比A醛刺激性低的A醇又更適合大眾膚質，所以「早C晚A」護膚中的「A」，大都是使用「A醇」。

A醇有什麼功效？

A醇其實與A酸功效相似，可以用來預防、治療痘痘。A醇的功能很多元，可以抗發炎、減少出油、刺激膠原蛋白增生、美白、促進上皮細胞代謝。由於A醇有這些功能，因此可以達到緊實肌膚、緊緻毛孔、抗老抗皺、使皮膚細緻光滑等……效果。

A醇使用方法與順序？

A醇使用方法

若是第一次使用A醇，可以先挑選濃度較低的產品，避免刺激皮膚，等一段時間後，若肌膚可以適應，再挑選濃度更高的產品。

A醇使用頻率

因為A醇還是有一定的刺激性，因此不一定要每天使用，大約兩天一次即可。一開始使用時，可以從一週使用兩次，慢慢增加使用頻率，讓肌膚適應A醇的刺激性。

A醇使用順序

在夜間清潔完皮膚後，可以先擦上含有A醇的精華或是乳液，最後再進行保濕即可。

A醇有副作用嗎？

A醇可能會造成肌膚紅腫、脫皮、灼熱感等……致敏反應，也會降低肌膚對紫外線的耐受程度，因此要特別注意使用過後的保濕及防曬。

A醇禁忌有哪些？

不能一起使用：

A醇不建議與酸類產品一起使用，例如目前市面上常見的水楊酸、果酸、杏仁酸等……產品，因為會過度刺激皮膚。如果想同時使用酸類與A醇，也可以交替使用，例如一天使用杏仁酸，一天使用A醇等……方式，但前提是在皮膚能夠承受，沒有出現不良反應的情況下使用。

相關文章：韓國爆紅秋冬保濕技巧「乳霜吸油紙面膜法」 3步驟輕鬆補水嫩膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

不能使用時間：

白天，因為A醇是容易造成光敏感性的成分，所以使用A醇後照到陽光會更容易曬黑，因此日間不宜使用，使用後也要注意防曬、保濕。

不建議使用人群：

如果有發現自己的皮膚乾燥、脫屑，就不適合再使用會讓狀況加劇的A醇。患有脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、濕疹的病患，也不能使用A醇。另外，A醇會加重酒糟肌（玫瑰斑）情況，所以有酒糟肌（玫瑰斑）的患者也不適用。除此之外，由於目前還沒有研究可以證實A醇對孕婦沒有影響，因此孕婦也不建議使用。

不建議使用部位：

由於眼周的肌膚較脆弱，因此有刺激性的A醇並不適合用在眼周部位。

A醇跟A酸差在哪裡？

A醇在經過作用後，會轉化成A酸，而A酸則是維他命A衍生物，也是經過轉化後的物質。另外，A酸可以抑制皮脂分泌、刺激性高，通常需要由皮膚科醫生開立處方，可以治療皮膚疾病，整體療程也比較長。而A醇通常是添加在保養品內，不需要醫生指示用藥，刺激性也比較低。

A醇怎麼選？濃度有什麼差別？

0.01％低濃度A醇

一開始使用A醇，可以先嘗試低濃度的A醇，濃度低的A醇並不代表無用，低濃度的A醇仍然有效果，也適合入門者或是乾性肌膚、敏感性肌膚的人使用，建議這類人群可以先從低濃度A醇開始，循序漸進使用。

0.04％～0.1％中濃度A醇

如果確認過自己的肌膚可以承受低濃度的A醇，就可以開始嘗試中濃度A醇。中濃度A醇適合中性、油性肌膚使用，可以更有效的幫助使用者改善毛孔、痘痘問題，也能促進膠原蛋白增生，達到撫紋效果。

相關文章：護手霜點搽最有效？捉緊2個時機解決秋冬乾燥 附6款新Hand Cream（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

0.5％以上高濃度A醇

如果前兩種濃度都能適應，可以嘗試高濃度的A醇，效果會更加顯著。需要注意的是，如果不適應，出現了泛紅、脫皮的狀況，就要改成使用濃度較低的A醇。（相關報導：出生日期竟會影響身體健康！美國研究曝2季節生日的人易得心血管疾病，醫生揭背後關鍵原因｜更多文章）

幾歲開始使用A醇？

使用A醇並沒有特定年齡限制，如果在意臉上細紋問題，可以在25歲開始使用，除了可以改善膚質，也可以開始抗老。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：A醇功效是什麼？可以每天擦嗎？使用方法/順序/缺點副作用一次看】