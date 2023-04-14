IT優惠｜美妝最抵42折3件85折！10+必買推介：DYSON、AMIKA、3CE

【IT優惠｜美妝優惠】消費券即將派發，不少品牌都紛紛推出優惠，而ITeSHOP亦放送一連串的美妝優惠，當中美妝最抵42折，購買韓國美妝3CE產品更獲3件85折，各位女生不要錯過，立即了解以下10+必買推介吧！



IT美妝優惠｜必買推介1. DYSON Airwrap™ multi-styler complete【38%OFF】

IT美妝優惠｜必買推介：1.DYSON Airwrap™ multi-styler complete【38%OFF】 原價HKD$5,999 折後HKD$3,680 (ITeSHOP)

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要數算女生夢寐以求的禮物，DYSON亦會呼聲高企，DYSON的快速乾髮、免受過熱損傷、抗毛躁的設計，能有助髮絲散發柔順光澤，難怪女生們都想擁有的！除了大熱的風筒外，這支結合捲髮、順髮、乾髮的Dyson Airwrap™多功能造型器，利用氣流整髮，讓愛美、長髮的女生都能用最短的時間、最簡單的技巧、最不傷髮質的方式，輕鬆打造蓬鬆柔順的時尚髮型！

IT美妝優惠｜必買推介2. 3CE Multi Eye Color Palette #Dear Nude HK$329

春夏來臨，妝容亦要換上溫柔、富春天氣息的，這款9色眼影盤就十分合適了！當中以清淡、裸粉調為主，容易上手，日常好駕馭。輕掃上眼有種奶茶的甜蜜感覺，眼影不易飛粉，疊加亦不會令眼妝顯髒！

IT美妝優惠｜必買推介3. 3CE Blur Water Tint #Dear March HK$149

近年自然、水潤妝感大行其道，想打造嬌嫩水光唇妝，唇釉則可以輕易塗出水潤亮澤感。這支帶有微甜棉花糖味的Water Tint如其名，效果流質，慢慢變得微帶霧感，自然清透的妝感並不會令嘴唇過乾，具有一定持久度，霧感後會輕微留色、成膜。

IT美妝優惠｜必買推介4. 3CE New Take eyeshadow palette #Motion Frame HK$399

IT美妝優惠｜必買推介：4.3CE New Take eyeshadow palette #Motion Frame HK$399 (ITeSHOP)

這款帶點未來感、Y2K風格的眼影盤，當中有三款不同配搭：#Motion Frame杏粉盤、#Raw Neutrals水泥盤以及#Creative Filter粉墨盤，若果想不容易出錯，日常使用的話，#Motion Frame杏粉盤一盤12格就可以解決一切！

IT美妝優惠｜必買推介5. 3CE Eau De Parfum Discovery Kit HK$249

韓國的香氣噴霧等早已大獲好評，現今發展到小眾品牌的質感、整體設計都能媲美專櫃品牌，而且不容易撞香！這組輕典雅香水套組，十分合適還在東尋西找香氣的女生，當中含有各15ml的香水試管，以三組不同主題的木質調：森林、花果、海洋為題，能夠一次就體驗到不同氛圍。

IT美妝優惠｜必買推介6. 3CE Dew Nail Color #Mauve Sphere HK$79

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女生著重的外觀許多，除了頭髮、妝容、皮膚護理，又怎能少得指尖上的美麗呢？但經常外出美甲又花費不少，而且有機會適得其反，例如早前消委會測試過原來有7成gel甲油含禁用物質及致癌物，若果長期使用會影響神經及免疫力系統！如果碰上需要拍照的時間，裸甲又感覺不美觀，那麼指甲油就能救妳一命了！

IT美妝優惠｜必買推介7. SHU UEMURA Rouge Unlimited Matte Lipstick【58%OFF】

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這支超優惠的植村秀唇膏，大家真的不能錯過！這款無色限柔霧唇膏將極致細滑的柔霧妝感與豐盈滋養的質感相結合，啞致唇妝但同時具水潤感！

IT美妝優惠｜必買推介8. A80 PARIS Neon collection bundle 1: Styler + paddle brush【14%OFF】

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A80 PARIS QUICKMAGNIFIQUE 這把納米熱能梳，將直髮器熱能技術及經典的髮梳效集於一身，陶瓷材質以及涼爽刷毛設計，能夠提供安全、高效能的造型過程，更可以輕鬆單手打造無毛躁、健康、充滿活力的美髮造型。

IT美妝優惠｜必買推介9. SHU UEMURA Ultime sublime beauty cleansing oil 450ml 【32%OFF】

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作為貴婦、頂級的卸妝油之選，這支黃金琥珀養膚潔顏油中蘊含天然日本山茶花籽精油，可以徹底卸除全面彩妝，連防水眼妝都一滴擊退，在卸妝同時深度保濕、滋養肌膚，令皮膚保持柔嫩。

IT美妝優惠｜必買推介10. AMIKA Dry and style Soho set【20%OFF】

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要數算髮型造形的榜單之一，AMIKA 一定榜上有名，它的快熱度、造形持久度等都大受好評，鈦金屬板輕盈耐用，表面平滑，不會纏住頭髮，另外MCH加熱技術能釋放遠紅外線熱能鎖緊水份、鎖緊角質層，令頭髮亮麗不毛躁！而這款Soho set中內含風筒、大小直髮夾各一，滿足各大女生日常需求，甚至帶去旅行亦非常一流！

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