女朋友生日禮物推介2023｜10大實用人氣之選、浪漫心意禮物提案

女朋友生日禮物推介2023｜不知道送女友什麼生日禮物？第一次送女友禮物？要維繫、打造兩人的浪漫氣氛，除了餐點、約會地點需要做好，花束、禮物亦是一個表達愛意以及細節的關鍵所在！



雖然有云：「只要有對方，每一天都是情人節」，適時加上禮物更可為日常生活加分。禮物除了表面價值，當中亦蘊含不少決勝關鍵點，一件好的禮物除了可以反映送禮者的品味、挑選美感，更能表達出心思，到底你是隨便購買還是別具心思呢？如果不幸屬於前者的你，不妨參考《01女生》特選的10大實用人氣之選、浪漫心意禮物提案吧！

生日、情人節送什麼，到底你是隨便購買還是盛意拳拳呢？（《今天決定我愛你》劇照）

女朋友生日禮物推介2023｜1. Castifty 以配件說「掛住你」

購買方法︰Castify.com

如果你的另一半是個「大頭蝦」，經常冒冒失失的話，手機配件真的能夠幫助你「掛住」另一半，更能保護好手機安全。近年手機配件成為潮流，除了實用性之外，亦是日常穿搭中的一環，手機繩、手機背帶中的特別設計更可為平凡穿搭作點綴！

女朋友生日禮物推介2023｜2. Apple Watch 錶帶 別具設計感

購買方法︰Pinkoi.com

厭倦了Apple Watch平凡的矽膠、皮的錶帶材質？不妨考慮這個來自台灣的配件品牌，它們的錶帶主要以不鏽鋼製造而成，款式多樣，由Y型手環、方形鏤空珠寶扣到珍珠的Apple watch 鍊錶帶都有。隨便選一款都別具設計感，再也不怕汗水而令錶帶黏附、穿搭不合的問題！

女朋友生日禮物推介2023｜3. Zenyum電動牙刷 刷出愛的表現

女朋友生日禮物推介2023｜ZenyumSonic Go 聲波震動牙刷連旅行盒(白色) HK$ 478 (Pinkoi)

購買方法︰Pinkoi.com

愛惜對方除了送上華麗、名牌禮物之外，關注對方的日常生活、對方細節亦是一個愛的表現！近年不少人轉選用電動牙刷，為了想保持口腔清潔外，更希望省時、刷得更乾淨，而這款屢獲殊榮的暢銷ZenyumSonic™ 聲波震動牙刷絕對可以滿足要求！它具有每分鐘高達33000 次聲波震動、3 種潔齒模式，大家可以不費吹灰之力，就有極緻潔淨效果。

女朋友生日禮物推介2023｜4. 手工相簿 留住兩人的回憶

購買方法︰Pinkoi.com

比起禮物，更想留住兩人的回憶？另一半特別鐘情愛的宣言，不想只留在表面、社交平台之上？手作的話，對自己的手工能力又沒信心？那麼，客製服務的手工相簿就會是你的好選擇，當中的模板以及裝飾都有提供，新手友好，只需一小時就能完成充滿質感的手工禮物！

女朋友生日禮物推介2023｜5. Aesop 芳香室內噴霧

女朋友生日禮物推介2023｜Aesop伊斯特洛斯芳香室內噴霧 100ml HKD$450 (Aesop)

購買方法︰Aesop

嗅覺是最有力的回憶，能夠輕易勾勒出往事回憶與情感，對於重視生活品質的女生來說，香氣飄逸的空間，確實比較有高級的儀式感。但作為香氣新手，不太了解對方的香氣取向，不妨以室內噴霧作小試牛刀，因為與香水（香水或淡香水）相比，香氛噴霧更輕、更柔軟，濃度更低，能夠擔當室內裝飾同時提供令人愉悅，輕柔的香味，讓另一半在一呼一吸中亦想起你！

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女朋友生日禮物推介2023｜6. Foreo 美容儀

女朋友生日禮物推介2023｜6. Foreo 美容儀 (Foreo)

購買方法︰Lookfantastic｜Sephora｜Selfridges

女生愛美的心，不惜重金購入大量的護膚品、美容療程，送上居家美容儀絕對能夠減輕女生的負擔！Foreo來自芬蘭，品牌的洗面機早已大受好評，大家可放心買入！UFO 2 面膜機主打「90秒護理」，速度快捷、形狀輕巧、女生都可一手掌握好，當中具有熱能技術與冷凝技術，配合聲波能夠令精華滲透速度更快，配搭APP中導航及輕鬆音樂使用，絕對令人更享受面部護理時光！

女朋友生日禮物推介2023｜7. SAINT LAURENT Monogram quilted leather cardholder

女朋友生日禮物推介2023｜SAINT LAURENT Monogram quilted leather cardholder HKD$2550（Selfridges）

購買方法︰Selfridges

小廢包已成人手一袋的標誌，女生用上小廢包除了具美觀外，亦想減省外出的「負載」，除了小廢包外，卡片套、小銀包亦是一個好幫手，足夠輕盈的外出才能成為女生的愛用品！在考慮入手什麼品牌時，不妨考慮入手經典名牌銀包，簡約壓線設計的黑色，配上經典金色YSL，絕對不會出錯！

女朋友生日禮物推介2023｜8. Dyson Airwrap™ Complete 多功能造型器 長型髮捲版

女朋友生日禮物推介2023｜Dyson Airwrap™ Complete 多功能造型器 長型髮捲版 HKD$4,480 (Dyson)

購買方法︰Dyson

要數算女生夢寐以求的禮物，Dyson亦是呼聲高企，Dyson的快速乾髮、免受過熱損傷、抗毛躁的設計，能有助髮絲散發柔順光澤，難怪女生們都想擁有！除了大熱的風筒外，這支結合捲髮、順髮、乾髮的Dyson Airwrap™多功能造型器，利用氣流整髮，讓愛美、長髮的女生都能用最短的時間、最簡單的技巧、最不傷髮質的方式，輕鬆打造蓬鬆柔順的時尚髮型！

女朋友生日禮物推介2023｜9. Swarovski 頸鏈

購買方法︰Swarovski｜Zalora

輕奢珠寶首飾不知從何入手？不妨考慮相對低調、優雅的水晶首飾吧！Swarovski 的首飾採用了精準切割水晶工藝，以及永不退流行的設計，這套「UNA」系列的鑽飾頸鏈以品牌經典的天鵝造型作設計，天鵝這個永恆象徵，除了代表著天作之合，更以閃亮光芒為穿戴者創造驚喜！

女朋友生日禮物推介2023｜10. Spa體驗

Spa體驗不失為情侶活動，能好好享受兩人時光（《沉睡花園》劇照）

購買方法︰Klook｜01Space

步入社會後，工作繁忙、飲食不定時等都令人壓力十足，若要減壓、放鬆身心，不妨挑選一些情侶療程服務！除了有助放鬆身心、減壓，更可以作為情侶的活動，好好享受兩人時光。