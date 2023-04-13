SOGO Thankful Week2023｜崇光網店獨家預購 10+美妝率先入手！

【SOGO崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023】SOGO感謝祭即將開始了，由4月14日起至4月27日期間率先於SOGO網站進行獨家預購，而實體店亦會在4月28日至5月28日分兩階段正式發售減價貨品，想精明消費又不想人逼人？那麼，網店獨家預購就更加不能錯過了！



SOGO感謝祭一向都優惠多多，當中大量精選化妝品、護膚品套裝以優惠價發售，當中包括：SK-II、YSL、COVERMARK、LA MER、THE HISTORY OF WHOO等美妝品牌，《01女生》為大家精選了SOGO感謝祭網店獨家預購中10多款不能錯過優惠美妝套裝！

SOGO崇光感謝祭2023｜SOGO Thankful Week 2023 （SOGO）

SOGO Thankful Week 2023 崇光感謝祭

活動日期：2023年4月14日至5月28日



網店獨家預購：2023年4月14至4月27日

實體店第一階段：2023年4月28日至5月14日

實體店第二階段：2023年5月15日至5月28日



SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜1. COVERMARK 草本漢方粉底霜套裝【21%OFF】

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜COVERMARK 草本漢方粉底霜套裝原價HKD$868 折後HKD$680 【21%OFF】（SOGO）

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痘痘、過敏的時候仍需要化妝？想要妝效自然、不致痘？COVERMARK 的粉底霜就會是妳的好選擇，當中成份含有6種純草本漢方精製而成，包括靈芝、當歸、人參、薏苡仁、蘆薈及桃仁精華，能夠改善、修護膚質、隱形瑕疵如色班、細紋。不少網民都稱它能夠改善毛孔粗大、泛紅問題。不過大家購買時要注意這款粉底霜的顏色，當中分了藍、黃色調，藍調對應冷皮，黃調對應暖皮的。

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜2. YSL BEAUTÉ - 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底套裝 【18%OFF】

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜YSL BEAUTÉ - 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底套裝 原價HKD$815 折後HKD$665【18%OFF】 （SOGO）

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這款別具顏值的氣墊粉底，一推出時已深受女生歡心，更有美譽為「YSL迷你手袋」，當中濕潤、輕透的粉底，輕盈霧光中帶有適當遮瑕度，適合乾性到中性肌的女生， 即使疊塗多層仍能與肌膚自然融合，並不厚重，打造奶油肌感！

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜3. ORIGINS - 靈芝系列強韌套裝 【37%OFF】

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜3. ORIGINS - 靈芝系列強韌套裝 原價HKD$1,250 折後HKD$780【37%OFF】（SOGO）

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中藥界已運用超過7000年，是公認具有提升免疫力、促進健康功效的珍貴素材：靈芝，已被證實能夠高效抗敏、明顯鎮靜、舒緩肌膚。作為抗敏、降紅的必備之選，這次SOGO感謝祭中以37折的套裝優惠，一次收穫靈芝輕精華水、靈芝菇菌抗逆舒緩精華以及靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液！

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜4. THE HISTORY OF WHOO 天率丹和率極致再生精華套裝 【57%OFF】

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要數到SOGO感謝祭中不能錯過，性價比高的優惠就是「THE HISTORY OF WHOO 后」的套裝優惠，當中配方蘊含的高效成分：和率石斛複合物™、新增宮廷川草花™，有效令透明質酸合成增加及膠原蛋白合成率提升，強化肌膚、防止彈性流失、保持肌膚水潤及緊緻。另外，套裝優惠已等於平日購買一支正裝50ml的再生精華！大家不要錯過的是，eShop中的限時優惠加推：

1.凡購買The history of Whoo產品滿$1,500，可獲贈6件裝禮品1份 (價值 $888)

秘貼 循環精華 8ml x 2

秘貼 自生精華 8ml x 2

秘貼 自潤面霜 8ml x 2



2. 凡購買The history of Whoo產品滿$2,400，可獲贈7件裝禮品1份 (價值 $1,640)

天氣丹 華炫重生水 25ml x 2

天氣丹 華炫重生乳液 25ml x 2

天氣丹 華炫重生霜 10ml x 2

天氣丹 華炫亮采重生眼部精華 5ml



SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜5. LA MER 舒緩強韌套裝【30%OFF】

SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）｜LA MER 舒緩強韌套裝原價 HKD$5,510 折後HKD$3,840【30%OFF】（SOGO）

原價HKD$5,510 折後HKD$3,840



SOGO感謝祭中另一性價比之最，就是LA MER 舒緩強韌套裝，4件套裝以The Concentrate極緻修護精華加強肌膚屏障，以The Eye Concentrate眼部精華乳霜幫助柔滑眼周，以The Neck and Décolleté Concentrate緊緻姸塑肩頸精華霜幫助提拉，Crème de la Mer精華面霜為肌膚傾注極緻豐盈水潤。當中的高濃縮Miracle Broth™活膚精華能夠加強肌膚屏障、修復皮膚、補水、淡化細紋、提升緊緻，有助回復年輕飽滿！

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