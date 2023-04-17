SOGO Thankful Week 2023｜20+貴牌精華低至$300起：LAMER、SK-II

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】OGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）又來了！趁著感謝祭限時激抵優惠入手一堆新護膚品，網店減價優惠亦早於率先於4月14日接受預購，女生們不容錯過！《01女生》記者搜羅了20多款貴婦牌的精華，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！



SOGO Thankful Week 2023｜日期詳情

【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】

SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日

網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日

銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日

銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日



SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）網店獨家預購：20+貴牌精華低至$300起！

年過25歲女生都漸漸更注重皮膚管理，加上繁忙的工作，難免要熬夜工作。除了到美容院做Facial，同時亦要配合日常的個人護理，從而育成白滑無瑕好肌膚。LA MER於今次的崇光感謝祭呈獻了皇牌精華面霜套裝，現時只需優惠價HK$$3,010即可入手，想一試LA MER產品的女生是次是入手的最佳時機！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】LA MER 精華面霜套裝 優惠價HK$3,010（價值HK$4,240）(官方提供)

SK-II 這個品牌都毋須多介紹，所推出不少經典產品都深受女士歡迎，且銷量長期穩居榜首。是次 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）SK-II 熱賣的精華套裝包括「經典護膚煥亮面膜套裝」、「光蘊臻采精華護膚套裝」、「SKINPOWER 能量精華霜套裝」等，折後由$700至$5000不等，忠實用家不能錯過這個入貨好時機！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SK-II 經典護膚煥亮面膜套裝 優惠價HK$4,960（價值HK$7,321）(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SK-II PITERA™體驗套裝 優惠價HK$690（價值HK$1,049）(官方提供)

HELENA RUBINSTEIN向來走在高端保養的一席之地，不少人使用過品牌產品的女生都對其讚不絕口。即時錢包大出升血，都無阻女士們對品牌的喜愛。經典植物幹細胞再生活膚水折後只需$1,310，絕不能錯過今次折扣。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】HELENA RUBINSTEIN植物幹細胞再生活膚水 200ml套裝 優惠價HK$1,310（價值HK$2,590）(官方提供)

韓國No.1護膚品牌雪花秀一直致力於人參研究，透過尖端科技注入皇牌產品，讓提升肌膚再生能力，不論是年輕女士還是成熟的女生都被其深深吸引著。早前新推出的全新第6代First Care煥活年輕肌膚精華，一開賣已經大受歡迎。今次 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）獨家發售「全新第6代First Care煥活年輕肌膚套裝」，有興趣的女生萬勿錯過這次雪花秀獨家購物優惠！

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【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】舒活潤顏基礎護理套裝 優惠價HK$680（價值HK$1,290）(官方提供)

Elizabeth Arden的精華膠囊大名鼎鼎，採用膠囊包裝，最大限度地保留了精華的活性。品牌結合科技及高效的護膚成分，研發出多種顯效的護膚品、化妝品及香水，他們家的精華亦獲得不錯的口碑，今次 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）呈獻了很多皇牌產品，包括「艾地苯高效橙燦精華2.0孖支套裝」、「日晚緊緻修護眼霜套裝」，不少產品都激折半價！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】ELIZABETH ARDEN艾地苯高效橙燦精華2.0孖支套裝 優惠價HK$1,310（價值HK$2,732）(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】ELIZABETH ARDEN日晚緊緻修護眼霜套裝 優惠價HK$849（價值HK$1,478）(官方提供) 日晚緊緻修護眼霜套裝

SOGO Thankful Week2023（SOGO感謝祭2023）陸續推出折扣優惠，是轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌精華套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）最新優惠詳情！

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