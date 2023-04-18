SOGO Thankful Week 2023護膚套裝優惠推介：SK-II、雪花秀勿錯過

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭網店優惠已經開始了，而且實體店也即將於4月28日開展，各大美妝、護膚品牌相繼推出震撼優惠！包括：SK-II、Fresh、雪花秀、LANEIGE、ORLANE等品牌等的皇牌產品都推出優惠套裝，相當划算﹐是不少女生補貨的好時機！



SOGO Thankful Week2023｜崇光網店獨家預購 10+美妝率先入手！

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於4月14日開展，而實體店優惠活動則於4月28日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年4月14日至5月28日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年4月14日至4月27日

SOGO實體店 Part1﹕2023年4月28日至5月14日

SOGO實體店 Part2﹕2023年5月15日至5月28日



SOGO Thankful Weeks2023優惠1｜SK-II SK-II護膚煥亮精華套裝 HK1,630（價值：HK$2,282）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠1｜SK-II護膚煥亮精華套裝 HK1,630（價值：HK$2,282）

SK-II將推出多個驚喜護膚組合，其中就有集合中品牌皇牌神仙水及新一代小燈泡精華的護膚套裝優惠，以「SK-II護膚煥亮精華套裝」最划算，套裝包括了護膚精華230mL、光蘊臻采煥亮精華10mL及光蘊臻采煥亮精華0.7mL9份，一次過入手皇牌產品。

SOGO Thankful Weeks2023優惠2｜fresh 玫瑰面膜套裝 HK$550 (價值HK$1,090)（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠2｜fresh 玫瑰面膜套裝 HK$550 (價值HK$1,090)

fresh今年於崇光感謝祭設有VIP預購日，為中家帶來各個皇牌系列的獨家優惠套裝，像是玫瑰面膜套裝，包括了玫瑰保濕面膜100ml、大豆卸妝潔面乳50ml、升級版紅茶酵素抗氧精華水20ml、火山茶激活精華5ml、紅茶凝時煥活面霜7ml、Fresh精美化妝袋以及預購限定加送的紅茶瞬間修護面膜15ml，以優惠價嘗試fresh的皇牌天然護膚品！

SOGO Thankful Weeks2023優惠3｜雪花秀 全新第6代First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020 (價值：HK$2,090)（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠3｜雪花秀 全新第6代First Care煥活年輕肌膚套裝 HK$1,020 (價值：HK$2,090)

雪花秀多個皇牌產品限定套裝都推出了震撼優惠，而SOGO銅鑼灣實體店所推出的皇牌套裝更優惠更低至38折，其中品牌最受歡迎的潤燥再生精華，亦推出了套裝優惠，套裝包括全新第6代潤燥再生精華120ml、全新第6代潤燥再生精華60ml以及潤燥再生精華面膜5片。加上成為崇光限定新會員，凡購買任何套裝即享$100折扣優惠，非常划算！

SOGO Thankful Weeks2023優惠4｜LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕面霜套裝 HK$320 （價值：HK$655）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠4｜LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕面霜套裝 HK$320 （價值：HK$655）

LANEIGE於崇光感謝祭推出多款熱賣套裝，折扣低至49折，更於實體店活動期間的4月30日推出Daily Special優惠，品牌的皇牌「水庫補濕微質酸補濕面霜套裝」以優惠價發售，套裝包括了水庫補濕微質酸補濕面霜50ml、水庫補濕微質酸紓緩啫喱25ml以及水庫補濕微質酸精華25ml，絕對是入手好時機。

SOGO Thankful Weeks2023優惠5｜Kanebo 日間水膜防曬精華套裝 HK$380 （價值：HK$733）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠5｜Kanebo 日間水膜防曬精華套裝 HK$380 （價值：HK$733）

Kanebo於崇光感謝祭亦推出了多項實體店限定優惠，優惠低至52折，最抵優惠「日間水膜防曬精華套裝」就包括了日間水膜防曬精華40g、補濕亮澤嫩膚水30ml、日間水膜防曬精華12g、水感淨透卸妝油30ml3件以及煥采滲透精華液7.2ml﹐以高效防曬迎接夏日。而且購買指定套裝滿HK$1,000即減$100、滿HK$2,000即減$400，同時還會送出限定禮品組合，絕對是補貨的好時機！

SOGO Thankful Weeks2023優惠6｜ORLANE 低敏亮肌潔面套裝 HK$480 （價值：HK$784）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠6｜ORLANE 低敏亮肌潔面套裝 HK$480 （價值：HK$784）

ORLANE的抗齡護膚品一直備受肯定﹐這次亦推出了多個精選護膚套裝的網店限定優惠，低至38折！像是「低敏亮肌潔面套裝」就包括了營養煥膚潔面乳250ml、營養煥膚爽膚水250ml、超效水凝補濕面霜3.5ml以及超效水凝雙重修護面霜3.5ml，是潔面的最佳組合！

SOGO Thankful Weeks2023優惠7｜su:m37° 微細煥活補濕亮膚精華套裝 HK$450 （價值：HK$1,161）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠7｜su:m37° 微細煥活補濕亮膚精華套裝 HK$450 （價值：HK$1,161）

韓國「國民初戀」秀智力推的su:m37°，這次於崇光感謝祭推出多個網店及實體店同步超划算優惠，其中買1享9的「微細煥活補濕亮膚精華套裝」，就包括了微細煥活補濕亮膚精華50ml+10ml2件、微細煥活彈力柔膚霜10ml2件、水漾補濕輕柔爽膚水20ml、水漾補濕平衡啫喱乳液20ml、水漾補濕高效啫喱面霜10ml、全效活酵逆齡精華8ml以及Micro Active 帆布手挽袋1個，不能錯過！

SOGO Thankful Weeks2023優惠8｜The history of Whoo 天氣丹華炫重生水乳套裝 HK$1,570 （價值：HK$4,792）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠8｜The history of Whoo 天氣丹華炫重生水乳套裝 HK$1,570 （價值：HK$4,792）

韓國貴婦級護膚品牌The history of Whoo，亦推出了多個網店及實體店同步優惠，天氣丹華炫重生水乳套裝是品牌多個人氣產品組成，包括了天氣丹華炫重生水 150ml&25ml、華炫重生乳液110ml&25ml、華炫重生精華8ml、華炫重生霜10ml2件、華炫重生眼霜5ml、華炫亮采重生眼部精華5ml3件、華炫亮采柔膚肌底精華25ml、華炫亮采重生精華8ml以及華炫黃金精華面膜2片，高性價比！

SOGO Thankful Weeks2023優惠9｜L’Occitane 蠟菊煥活雙效精華套裝 HK$760（價值HK$1,132）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023優惠9｜L’Occitane 蠟菊煥活雙效精華套裝 HK$760（價值HK$1,132）

L’Occitane的皇牌蠟菊系列於這次崇光感謝祭中﹐都推出了一系列驚喜優惠，其中就有「蠟菊煥活雙效精華套裝」﹐包括了皇牌蠟菊煥活雙效精華50ML、蠟菊青春活肌眼霜4ML、蠟菊青春活肌面霜8ML、蠟菊青春活肌睡眠面膜8ML以及精美化妝袋，絕對是人氣必搶套裝！