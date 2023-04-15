SOGO感謝祭2023｜20+美妝套裝$500內推介！Helena Rubinstein必買

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】臨近夏天，又是時候換上一堆新品，趁著SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）入手一堆新護膚品迎接秋冬吧！由網店減價優惠將率先於4月14日開鑼，女生們動起來吧！《01女生》記者搜羅了20多款$500以下的護膚品，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！（持續更新）



SOGO Thankful Week 2023｜日期詳情

【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】

SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日

網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日

銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日

銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日



SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）網店獨家預購：精選$500以下護膚產品

女士們最為注重皮膚管理，要皮膚看起來精緻的關鍵正是零毛孔，故此一定要挑選合適的產品。SOFINA在 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）推出毛孔淨徹洗顔套裝，現時只需優惠價HK$$160即可入手。

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOFINA毛孔淨徹洗顔套裝(官方提供)

RMK推出的產品向來深受女士歡迎，早前新推出的透明感兼高顯色度的胭脂，一開賣已經大受歡迎。是次 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）RMK熱賣的精華套裝包括「人氣透亮礦物潔面套裝」、「二合一潔膚卸妝水套裝」、「水潤修護卸妝膏套裝」等，折後不需$300，忠實用家不能錯過這個入貨好時機！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】RMK推出的產品向來深受女士歡迎，早前新推出的透明感兼高顯色度的胭脂(官方提供)

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】RMK熱賣的精華套裝(官方提供)

趁著SOGO感謝祭，SHU UEMURA推出多款皇牌暢銷人氣產品限量組合及超值禮遇，SHU UEMURA持妝粉底液自推出後大受好評，自然半啞緻妝效不但持久長達18小時，持色到底，更能同時保持輕透，被譽為會呼吸的好評粉底！今次 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）獨家發售「 unlimited 無限輕透持妝粉底液套裝」，有興趣的女生萬勿錯過這次SHU UEMURA精彩購物優惠！

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ORIGINS一直致力發掘天然高效成分，所推出的產品對肌膚有益的成份。ORIGINS於SOGO感謝祭推出優惠套裝買2享5。購買ORIGINS的潔膚消炎全面護理套裝，再額外送靈芝輕精華水、靈芝菇菌抗逆健膚水凝乳液及晚間深層水份面膜。使用後肌膚平滑有緻，充滿彈性，散發年輕光澤感。

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SOGO Thankful Week2023（SOGO感謝祭2023）陸續推出折扣優惠，是轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌精華套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）最新優惠詳情！

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