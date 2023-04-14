SOGO Thankful Week感謝祭｜$292起28款低至4折手袋 $1600內推薦
SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭）正式開鑼！雖然去年尖沙咀SOGO結業，但每半年一度的SOGO Thankful Week（崇光感謝祭），今次陣容依然盛大，相信定有不少人排隊購買。除了美妝，多數人都會關注手袋，包括Longchamp、Kate Spade及agnès b等，以下為大家整理各品牌的優惠，價錢低至4折，並精選出5款$1,600以下的必搶款式，大家不容錯過！
SOGO Thankful Week2023｜崇光網店獨家預購 10+美妝率先入手！
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）今（14日）推出網店及獨家預購，銅鑼灣SOGO門市則在28日開始，並分兩階段進行，直至5月28日。今次的手袋優惠非常吸引，不少都有半價，甚至再低，《01女生》率先整理出各品牌的網店及門市優惠，不知哪款會列入大家的購物清單內呢？
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋一：Kate Spade Spade Flower Jacquard Hearts Manhattan Mini Tote Bag (Candied Cherry Multi) SOGO網店優惠$1,290（原價$2,500）
不少人都喜歡小廢包，而長方形的設計，更方便容納手機、長銀包和縮骨遮等物品。Kate Spade的手袋以愛心和四葉草圖案，展現出甜美可愛感，糅合經典外形，平衡整體時尚氛圍。手袋亦可手提或側揹兩用，以打造不同造型風格，如現時流行將手機帶斜揹，為減少複雜感覺，可改手袋為手提，這樣便能增添簡約感覺。
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋二：Furla Primavera S Shoulder Bag $1,595（原價$3,190）
近年腋下手袋大受歡迎，不僅容量較大，而且攜帶方便，予人時尚感覺。Furla手袋的彎月外形，帶有一種膨脹感覺，看來較為可愛，加上橘子色與金屬的配搭，非常適合活力的夏天。肩帶特別繫上金屬標誌扣子，經典得來增添獨特魅力，現時更有半價優惠，實在機不可失。
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋三：Furla Charlotte Mini Crossbody #Tangerine $1,196（原價$2,990）
若然想找個斯文的約會手袋，這款是個不錯的選擇，造型看來經典，而且容量算大，可以擺放簡單的化妝品，以作補妝之用。由於手袋色彩鮮艷，配襯較淺的淨色衣服，已經很有造型感，展現出可愛優雅的魅力。手袋現時低至4折，喜歡的話不妨入手。
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋四：LeSportsac ClassicHobo 經典斜孭袋 $308（原價$770）
對於喜歡擺放很多隨身物的女生，LeSportsac手袋有著較大容量，而且擁有多個間隔，方便整理物品，即使塞滿東西，外形幾乎都沒變。特別推薦這款圖案，以不同的花卉展現出優雅氣質，搭以灰色調邊線，締造出柔和知性魅力。手袋亦採用撥水功效，雨天也不怕弄濕物品，非常超值。
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋五：agnès b 尼龍單肩袋 $1,043（原價$1,490）
風格簡約的agnès b，每次的優惠手袋款都較少，因此若看到心水的話，不妨提早搶購。這款手袋一貫品牌特色，以黑色尼龍布料設計，搭以銀色金屬標誌，予人自然優雅的感覺。無論外形或扣子，設計都以圓潤感修飾尖角，以增添精緻和柔和的感覺。
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）其他手袋優惠（持續更新）：
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）Kate Spade網店優惠：
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）Furla優惠（2樓及6樓）：
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）LeSportsac優惠：
SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）：
SOGO Thankful Week 2023 日期一覽
SOGO eStore 網店： 2023年4月14日至2023年5月28日
網店獨家優惠： 2023年4月14日至2023年4月27日
銅鑼灣SOGO Part 1： 2023年4月28日至2023年5月14日
銅鑼灣SOGO Part 2：2023年5月15日至2023年5月28日