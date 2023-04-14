SOGO Thankful Week感謝祭｜$292起28款低至4折手袋　$1600內推薦

SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭）正式開鑼！雖然去年尖沙咀SOGO結業，但每半年一度的SOGO Thankful Week（崇光感謝祭），今次陣容依然盛大，相信定有不少人排隊購買。除了美妝，多數人都會關注手袋，包括Longchamp、Kate Spade及agnès b等，以下為大家整理各品牌的優惠，價錢低至4折，並精選出5款$1,600以下的必搶款式，大家不容錯過！



SOGO Thankful Week2023｜崇光網店獨家預購 10+美妝率先入手！

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）今（14日）推出網店及獨家預購，銅鑼灣SOGO門市則在28日開始，並分兩階段進行，直至5月28日。今次的手袋優惠非常吸引，不少都有半價，甚至再低，《01女生》率先整理出各品牌的網店及門市優惠，不知哪款會列入大家的購物清單內呢？

SOGO thankful week（崇光感謝祭）正式開鑼！(羅君豪攝）

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋一：Kate Spade Spade Flower Jacquard Hearts Manhattan Mini Tote Bag (Candied Cherry Multi) SOGO網店優惠$1,290（原價$2,500）

不少人都喜歡小廢包，而長方形的設計，更方便容納手機、長銀包和縮骨遮等物品。Kate Spade的手袋以愛心和四葉草圖案，展現出甜美可愛感，糅合經典外形，平衡整體時尚氛圍。手袋亦可手提或側揹兩用，以打造不同造型風格，如現時流行將手機帶斜揹，為減少複雜感覺，可改手袋為手提，這樣便能增添簡約感覺。

SOGO thankful week2023｜Kate Spade Spade Flower Jacquard Hearts Manhattan Mini Tote Bag (SOGO官網)

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋二：Furla Primavera S Shoulder Bag $1,595（原價$3,190）

近年腋下手袋大受歡迎，不僅容量較大，而且攜帶方便，予人時尚感覺。Furla手袋的彎月外形，帶有一種膨脹感覺，看來較為可愛，加上橘子色與金屬的配搭，非常適合活力的夏天。肩帶特別繫上金屬標誌扣子，經典得來增添獨特魅力，現時更有半價優惠，實在機不可失。

SOGO thankful week2023｜Furla Primavera S Shoulder Bag (品牌提供)

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋三：Furla Charlotte Mini Crossbody #Tangerine $1,196（原價$2,990）

若然想找個斯文的約會手袋，這款是個不錯的選擇，造型看來經典，而且容量算大，可以擺放簡單的化妝品，以作補妝之用。由於手袋色彩鮮艷，配襯較淺的淨色衣服，已經很有造型感，展現出可愛優雅的魅力。手袋現時低至4折，喜歡的話不妨入手。

SOGO thankful week2023｜ Furla Charlotte Mini Crossbody #Tangerine (品牌提供)

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋四：LeSportsac ClassicHobo 經典斜孭袋 $308（原價$770）

對於喜歡擺放很多隨身物的女生，LeSportsac手袋有著較大容量，而且擁有多個間隔，方便整理物品，即使塞滿東西，外形幾乎都沒變。特別推薦這款圖案，以不同的花卉展現出優雅氣質，搭以灰色調邊線，締造出柔和知性魅力。手袋亦採用撥水功效，雨天也不怕弄濕物品，非常超值。

SOGO thankful week2023｜LeSportsac ClassicHobo 經典斜孭袋 (品牌提供)

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）精選$1,600手袋五：agnès b 尼龍單肩袋 $1,043（原價$1,490）

風格簡約的agnès b，每次的優惠手袋款都較少，因此若看到心水的話，不妨提早搶購。這款手袋一貫品牌特色，以黑色尼龍布料設計，搭以銀色金屬標誌，予人自然優雅的感覺。無論外形或扣子，設計都以圓潤感修飾尖角，以增添精緻和柔和的感覺。

SOGO thankful week2023｜agnès b 尼龍單肩袋 (品牌提供)

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）其他手袋優惠（持續更新）：



SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）Kate Spade網店優惠：

+ 1

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）Furla優惠（2樓及6樓）：

+ 7

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）LeSportsac優惠：

SOGO Thankful Week（崇光感謝祭）：

SOGO Thankful Week 2023 日期一覽

SOGO eStore 網店： 2023年4月14日至2023年5月28日

網店獨家優惠： 2023年4月14日至2023年4月27日

銅鑼灣SOGO Part 1： 2023年4月28日至2023年5月14日

銅鑼灣SOGO Part 2：2023年5月15日至2023年5月28日

