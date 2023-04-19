SOGO Thankful Week 2023｜一文看清人氣美妝優惠套裝低至3折！

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023（崇光感謝祭2023）又來了！在4月28便進入Part 1優惠，大量精選美妝套裝都推出折扣優惠，如有NARS、LANEIGE、LAURA MERCIER、SHU UEMURA、YSL等品牌。《01女生》以下就為大家精選了SOGO感謝祭2023抵買優惠套裝，記得趁優惠掃貨！（持續更新）



SOGO Thankful Week 2023｜日期詳情

【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023】

SOGO eStore網店：2023年4月14日-2023年5月28日

網店獨家預購：2023年4月14日-2023年4月27日

銅鑼灣門市Part 1：2023年4月28日-2023年5月14日

銅鑼灣門市Part 2：2023年5月15日-2023年5月28日



SOGO Thankful Week 2023｜SOGO感謝祭2023：Part 1優惠抵買美妝產品

SOGO Thankful Week 2023(SOGO感謝祭2022)期間，NARS、LANEIGE、LAURA MERCIER、TOM FORD、YSL等美妝品牌也推出優惠。

自從口罩令解封後，所有的化妝品終於可以重見天日了！NARS是次SOGO感謝祭推出多款限定優惠，其中，抵買推介有皇牌原生光定妝套裝，原價由$1,264減至$740，Orgasm限量眼影組合及載譽回歸的限量幻彩蜜粉組合。另外，買滿正貨產品滿HK$880 (不包括優惠套裝)，即可享有限定購物禮遇。

SOGO Thankful Week 2023 | NARS 皇牌原生光定妝套裝 優惠價 HK$740 (價值 HK$1,264)（官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | NARS Orgasm Rising眼影組合 優惠價HK$500 (價值 HK$693)（官方提供）

YSL凸紋皮革外型、輕薄磁吸式開合設計的這款明彩輕透亮肌氣墊粉底，不僅一上市便在韓國陷入轟動，蘊含高達60%水光精華的奶霜狀粉體，透過0.04MM納米網紗加持，沾取出的粉質更加細緻、滑順、服貼好推抹！SOGO限定優惠套裝除了氣墊粉底外，額外附有輕霧唇膏及LIBRE香水。

SOGO Thankful Week 2023 | YSL 升級魅力限定美妝套裝 優惠價HK$1,425 – HK$1,445 (價值HK$2,275 - HK$2,295) （官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | YSL升級魅力限定美妝套裝（官方提供）

TOM FORD的眼妝及私人調配香水向來都大受歡迎，踏入夏日打造清新眼妝；另外大熱香氛WHITE SUEDE，為夏季注入陣陣香氣。TOM FORD熱賣的產品套裝包括「高級定制四色眼影盤及幻魅唇膏套裝 」、「明星氣墊粉底套裝 」、「私人調配香氛套裝」等，折後由 HK$495-HK$$2,785 不等，無論新手或TOM FORD忠實用家不能錯過這個入貨好時機！

SOGO Thankful Week 2023 | TOM FORD明星氣墊粉底套裝 優惠價$805 - $1,235 (原價$1,335 – $1,765) （官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | TOM FORD高級定制四色眼影盤及幻魅唇膏套裝 優惠價$1,270 (原價$1,590) （官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | TOM FORD私人調配香氛套裝 優惠價$2,320 - $2,785 (原價$3,115 - $3,580) （官方提供）

韓國人氣品牌LANEIGE推出多款熱賣套裝，折扣低至49折！底妝人氣產品NEO Cushion採用超輕盈粉末，達至遮瑕及修飾毛孔效果，難怪一推出後大受好評。正值SOGO Thankful Week，原價$550 NEO Cushion只需$330，現時入手準備迎接夏日，為夏日塑造零瑕素肌。

SOGO Thankful Week 2023 | LANEIGE NEO Cushion套裝 優惠價HK$330 (價值$550（官方提供）

另外SOGO Thankful Week 2023(SOGO感謝祭2023)期間，日系美妝品牌KANEBO及LUNASOL、RMK及PAUL & JOE也分別有不同美妝折扣：原價$864的LUNASOL四色眼影套裝，只需$480，一次擁有四色眼影組、亮澤蜜粉及隔離霜，性價比十分高。在5月6日 KANEBO更有限時優惠：原生精華粉底霜套裝只售$720，非常划算。

SOGO Thankful Week 2023 | LUNASOL 四色眼影套裝 優惠價HK$480 （價值HK$864）（官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | KANEBO 原生精華粉底霜套裝 優惠價HK$720 （價值HK$1,060）（官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 |RMK皇牌蜜粉套裝 優惠價HK$ 350 - HK$440 （價值HK$738 - HK$828） （官方提供）

SOGO Thankful Week 2023 | PAUL & JOE 猫咪瑰麗彩妝套裝 002 優惠價HK$528 （官方提供）

SOGO Thankful Week2023（SOGO感謝祭2023）陸續推出折扣優惠，是轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌精華套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2023（SOGO感謝祭2023）最新優惠詳情！

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankful Week 2023 | SOGO感謝祭2023美妝產品減價優惠詳情▼▼▼

+ 4