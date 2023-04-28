誤用過期化妝品慘致眼紅腫！2方法檢查過期日：這組編號是關鍵

不少女生都會有一個誤解，就是化妝品沒有變質都可以繼續使用，但化妝品和護膚品都一樣，開封後都要在期限內使用，否則當產品的成分發生變化，再使用在臉上容易引致過敏。日前就有一位女生出現眼尾出現敏感紅腫，在經醫生檢查後發現是因使用了過期眼影所致！

為避免這類事情發生，所有化妝品或護膚品都應定期檢查，過了使用期限就不要再使用，這次《01女生》分享2個網站是可以查看產品的過期日，這樣可避免囤積的產品過期而不知！



女子誤用過期化妝品惨致眼尾紅腫（《女神降臨》劇照）

女子誤用過期化妝品慘致眼尾紅腫

日前一名女生在社交平台上，分享自己因眼尾突然紅腫和疼痛，立即求醫。在醫生檢查後請她回家查看所有化妝品，最後她發現使用的眼影已過期，相信是導致眼部過敏的元兇。帖文一出不少網民都留言，以為粉狀化妝品沒有變質就可一直使用。

2方法檢查化妝品過期日（許秀麗 攝）

2方法檢查化妝品過期日

粉狀化妝品不像液體或膏狀化妝品，透過肉眼或氣味發現產品已變質，所以需要定期檢查。化妝品和護膚品都會有兩個使用期限，一個是未開封時的可存放時間，另一個則是開封後的使用期限，都可在產品上找到。

生產編號可找出生產日期和可存放時間 （許秀麗 攝）

生產編號可找出生產日期和可存放時間

女生們對於喜歡的化妝品或護膚品，可能會多買作囤貨，但這舉動容易擺放至過期而不自知，所以也要定期檢查。在產品底部上會有一組生產編號，可以找出產品的製造日期，從而知道可存放時間。網上有數個網站是可查詢化妝品到期日的工具，像是cosmetic.momoko、checkcosmetic等網站，只需輸入生產編號，即可找出它的生產日期和可存放時間。

瓶身開罐標誌代表使用期限 （許秀麗 攝）

瓶身開罐標誌代表使用期限

而產品在開封後多久會過期，也可在瓶身上找到。大部分產品上都有一個開罐標誌，代表開封後使用期限，其中M=月（Month），倒如是6M，是指該產品開封後應在6個月內使用，過後產品易變質，不建議繼續使用。