「肌斷食」停用保養品、化妝品！皮膚科醫生：應循序漸進減少使用

現在新興的「肌斷食」相信大家也聽說過，所謂「肌斷食」是指不用任何保養品，包括保濕產品、粉底液、化妝品、洗面乳、化妝水、防曬霜，只用清水洗臉，讓皮膚回復最原始狀態，並讓肌膚自行調節及修復。到底「肌斷食」真的能那麼神奇地讓皮膚達到更佳的狀態嗎？原理又是什麼？《01女生》詢問過皮膚科及性病科胡惠福醫生的專業意見，一起來看看吧！



皮膚科及性病科胡惠福醫生（受訪者提供）

「肌斷食」原理是什麼？

肌斷食的原理是指皮膚天生有保濕和控油防禦能力，若長期使用護膚品去幫助皮膚保濕或其他保養功能，便會令皮膚過份依賴護膚品，失去自我調節的能力，且殘留在皮膚上的保濕產品也有機會造成敏感，所以有效的「肌斷食」可以令皮膚自我回復健康。

肌斷食的概念就是讓皮膚不要受到外界產品的刺激，讓皮膚自我調適。雖然肌斷食的理論基本上正確，但並非每一個人都適合肌斷食，不適合人士反會令皮膚變差。

怎樣進行「肌斷食」？

若要進行肌斷食，可以先一星期讓肌膚斷食一次，即早晚只用清水洗面，然後晚上睡前不塗搽護膚品。（IG @xeesoxee）

根據肌斷食作者建議，若要進行肌斷食，可以先一星期讓肌膚斷食一次，即早晚只用清水洗面，然後晚上睡前不塗搽護膚品，同時房間濕度不能太乾，而且皮膚狀態不佳時也不要進行肌斷食。待皮膚適應後，便可循序漸進，增加斷食日數。

雖然肌斷食的作者建議在肌斷食期間是完全不用化妝品、護膚品，但進行肌斷食期間，若發現皮膚過於乾燥，甚至出現痕癢刺痛時，便不要勉強進行徹底的肌斷食，並應塗上潤膚霜保濕。另外，若需長時間在陽光下戶外活動，亦需塗搽防曬霜，才可為皮膚提供足夠防曬保護。面部出油較多人士，也應用温和洗面奶洗面，不要勉強只用清水洗面。

「肌斷食」有什麼注意事項？

斷食期間不用立即斷得一乾二淨，應該循序漸進，可以先停用化妝品。（IG @xeesoxee）

如果要進行肌斷食，最好先諮詢皮膚科醫生意見才可進行，斷食期間不用立即斷得一乾二淨，應該循序漸進，可以先停用化妝品，慢慢減少使用化學成分複雜或過於油膩的護膚品，可以每星期減少一種產品，漸漸用清水取代洗面奶洗面，待皮膚慢慢嘗試適應，才可增加斷食日數。但是若肌斷食期間發現暗瘡、粉刺開始出現，或皮膚過於乾燥敏感，甚至出現濕疹，就表示不適合肌斷食，應該要立即停止。

1. 敏感性肌膚

如果因過度塗搽太多皮膚保養產品，而導致皮膚乾燥、泛紅敏感的人，甚至出現接觸性皮膚炎，便可以嘗試肌斷食，待一段時間後皮膚自我恢復，慢慢地便不會過分依賴皮膚保養品。



乾性肌膚、患有濕疹人士雖然適合使用清水洗面，但仍需注重皮膚保濕措施。（IG @skuukzky）

2. 乾性肌膚、患有濕疹

乾性肌膚、患有濕疹人士雖然適合使用清水洗面，但仍需注重皮膚保濕措施，例如經常塗搽潤膚霜，並不適合進行全面的肌斷食。濕疹患者的皮膚屏障功能失調，容易流失水分，反而更需要塗搽保濕霜保濕，以免濕疹惡化，並應跟從醫生指示使用藥物控制濕疹炎症。



3. 玫瑰痤瘡患者

玫瑰痤瘡患者雖然也適合使用清水洗面，及減少過多護膚品，但外出時仍需塗搽防曬霜，以免玫瑰痤瘡惡化，並且應用温和洗面奶洗走防曬霜，並不建議全面的肌斷食。



4. 油性皮膚、暗瘡患者

油性皮膚、暗瘡患者，只用清水洗臉未必適合。因為此類皮膚人士臉油較多，容易出油及生暗瘡，單以清水清潔，未必能完全洗走油脂，反而會導致滋生暗瘡、黑頭，可使用溫和的洗面奶產品清潔皮膚。另外，使用化妝品、防曬霜後，亦應用温和洗面奶徹底洗面。

