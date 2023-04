網購化妝品優惠｜6款人氣品牌1+1套裝：CDP、Shu Uemura 低至42折

自從取消口罩令,女士們的靚靚肌膚終於重見天日,適逢遇上春夏轉季,遇上又熱又潮濕的天氣,除罩後最大的敵人便是「溶妝」!想要還原無瑕光澤肌,防止溶妝災難發生?關鍵是底妝要夠持久貼服!以下小編私心搜羅了6大必入手CP值高的美妝套妝,包括多款熱賣底霜、遮瑕霜、修容盤及定妝噴霧等,再教埋你人氣「三文治定妝法」,抗汗防出油溶妝,打造一整天的完美自然素肌妝感。小編提提你記得用埋消費券同「01積分」當錢使,折上折優惠消費更精明,一路買一路賺!



6大精選美妝套裝 超持妝CP值高

精選美妝套裝一:Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝

Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝

春夏化妝最怕就係油膩感、妝感重等問題,因此底妝一定要夠輕盈透薄先得。小編最鍾意Shu Uemura 呢支持妝定妝噴霧的質感,一噴如水霧輕巧舒適,而且富含甘油保濕分子,定妝同時養膚keep住水嫩,亦做到油水平衡防止浮粉,長效18小時持妝。



再配合埋被日本網民大讚譽為「神之粉底」的無限輕透持妝粉底液,蘊含日本大米成份,能持妝亮澤不暗沉達18小時*,小編試過極高遮瑕度,一抹質地輕透好似會呼吸的「第二皮膚」咁,輕鬆打造自然亮麗肌。想再妝容更均勻、貼服、零掃痕?用埋專櫃熱賣的Petal 55 上妝神器,能大面積快速完妝,昇華零毛孔精緻妝感!

*63位亞洲女性單獨使用無限輕透持妝粉底液一次後之自我評估



精選美妝套裝二:Make Up For Ever - 防水抗汗美妝套裝

Make Up For Ever - 防水抗汗美妝套裝

最近天氣變得濕熱,一出街很容易出油、浮粉,每日要補幾次妝真的「心係累」!想要保持妝容貼服無瑕,定妝絕對是關鍵。MAKE UP FOR EVER呢支皇牌的水氧定妝噴霧不但加入了PVP有機聚合物,能在皮膚表面形成輕盈保護膜,令妝容12小時不脫;更蘊含金蓮花萃取物及紫球藻海洋多醣聚合物成份,能增加肌膚細胞帶氧能力同時為肌膚提升63%水份,質感輕盈清爽超保濕,啱晒日日要坐「冷氣房」的女士呀!再掃上輕盈如空氣的 ULTRA HD 超高清持久定妝蜜粉,控油光、定妝一take過,輕鬆打造持久啞緻自然妝感。

精選美妝套裝三:Cle de Peau - 隱藏毛孔美妝套裝

Cle de Peau - 隱藏毛孔美妝套裝

長時間戴著口罩,一除口罩便發覺皮膚暗啞了不少,而且毛孔及膚色不均的情況簡直是「重災區」!呢支粧前乳霜蘊含亮肌複合物,不但能高效提亮保濕,亦能有效改善暗啞膚色,而且質地易推超貼服,避免上妝會卡粉的情況。重點仲幫你隱形面上細紋、毛孔及膚色不均的情況,打造完美偽素顏!再配合鑽光透亮蜜粉一起用,粉末幼滑細緻,助你12小時持妝同時預防過量皮脂分泌,加上當中採用了智能感光科技,輕輕一掃柔和亮澤感Up!

精選美妝套裝四:IPSA - 自然透亮美妝套裝

IPSA - 自然透亮美妝套裝

雖說春夏比起秋冬無咁乾燥,但一不留神皮膚便會缺水,造成脫皮、卡粉問題,因此肌膚保濕同樣重要。呢支人氣的皇牌流金水,相信是不少女士家中必備補水單品!它含有高效導引鎖水分子,能將超微細補濕分子滲透肌底,觸發肌膚自我造水及鎖緊水份,三重保濕飲飽水,令毛孔變得更細緻更透亮。想妝容更具精緻感?可以用埋零瑕修飾的三色遮暇,重點透過原膚色透光技術,將3色靈活混合自然透亮遮瑕,面上細紋、瑕疵即時拜拜!



精選美妝套裝五:NARS - 光感零瑕美妝套裝

NARS - 光感零瑕美妝套裝

除口罩後每次同朋友或另一半出街時,每次selfie都會見自己毛孔粗大、膚色暗啞等問題,次次都用美圖APP真係好煩!與其不斷用粉底遮掩,不如打好個「底」!小編私心推薦這款零毛孔控油的妝前底霜,平日輕輕一搽已經感覺到油脂分泌減少了,而且啫喱質地柔滑易推,十分舒適。同時它更有細緻毛孔配方及柔焦粉末,一抹便能瞬間修飾粗大毛孔,同時抑制油光,全日不脫妝,保持清爽!上妝後再在瑕疵位置點上遮瑕霜,長效持久並保濕護膚,一邊發妝一邊護膚,光亮無瑕肌時刻擁有。



MAC -立體妝效美妝套裝

有時候明明用心護膚化妝,反而弄巧反拙,皮膚變得愈來愈差?兇手可能係用了含酒精成份的定妝噴霧!小編推薦呢支妝前瞬間定妝噴霧,採用天然綠茶、洋甘菊及青瓜萃取物,一噴滿滿維他命和礦物質的輕質水霧,瞬間舒緩肌膚注滿水,妝容長效保鮮達12小時!然後用上這個六色修容盤,打造自然陰影及面部修容,塑造自然立體輪廓。



夏日必大熱「三文治定妝法」 打造超持久控油底妝

相信咁多位sis同小編一樣,遇上夏天焗濕熱的日子,不時擔心妝容短時間便會溶化,補妝更是「雪霜加霜」,浮粉、脫皮等問題統統出現,隨時破壞了一整天的好心情!想要時刻保持自然無瑕感,以下網民力推的大熱「三文治定妝法」底妝秘技定能幫到你。

第1步:先以輕盈透薄的防曬、妝前底霜打底,校色保濕同時控油,隱形毛孔。

第2步:均勻噴上定妝噴霧,形成保護膜

第3步:薄擦一兩層粉底液 / 遮瑕,以手指輕點增加貼服自然度,再噴上定妝噴霧

第4步:來回掃上蜜粉 / 碎粉定妝,注意T字出油比較多的位置

第5步:再噴上一次定妝噴霧,能幫助整體妝容不易掉色,輕鬆持妝一整天。