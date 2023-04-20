網購化妝品優惠｜6款人氣品牌1+1套裝：CDP、Shu Uemura 低至42折

自從取消口罩令，女士們的靚靚肌膚終於重見天日，適逢遇上春夏轉季，遇上又熱又潮濕的天氣，除罩後最大的敵人便是「溶妝」！想要還原無瑕光澤肌，防止溶妝災難發生？關鍵是底妝要夠持久貼服！以下小編私心搜羅了6大必入手CP值高的美妝套妝，包括多款熱賣底霜、遮瑕霜、修容盤及定妝噴霧等，再教埋你人氣「三文治定妝法」，抗汗防出油溶妝，打造一整天的完美自然素肌妝感。小編提提你記得用埋消費券同「01積分」當錢使，折上折優惠消費更精明，一路買一路賺！



6大精選美妝套裝 超持妝CP值高

精選美妝套裝一：Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝

Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝

春夏化妝最怕就係油膩感、妝感重等問題，因此底妝一定要夠輕盈透薄先得。小編最鍾意Shu Uemura 呢支持妝定妝噴霧的質感，一噴如水霧輕巧舒適，而且富含甘油保濕分子，定妝同時養膚keep住水嫩，亦做到油水平衡防止浮粉，長效18小時持妝。



再配合埋被日本網民大讚譽為「神之粉底」的無限輕透持妝粉底液，蘊含日本大米成份，能持妝亮澤不暗沉達18小時*，小編試過極高遮瑕度，一抹質地輕透好似會呼吸的「第二皮膚」咁，輕鬆打造自然亮麗肌。想再妝容更均勻、貼服、零掃痕？用埋專櫃熱賣的Petal 55 上妝神器，能大面積快速完妝，昇華零毛孔精緻妝感！

*63位亞洲女性單獨使用無限輕透持妝粉底液一次後之自我評估



Shu Uemura 植村秀 - 持妝透薄美妝套裝 (原價：$914)

1. Unlimited 持妝定妝噴霧 100ml

2. Unlimited 無限輕透持妝粉底液 #574 (中調提亮色 - 主打色)

3. Petal 55 粉底掃



優惠價：$520（最多可使用18,200 積分，抵消$182現金）

優惠連結：https://bit.ly/40l3y1V

精選美妝套裝二：Make Up For Ever - 防水抗汗美妝套裝

Make Up For Ever - 防水抗汗美妝套裝

最近天氣變得濕熱，一出街很容易出油、浮粉，每日要補幾次妝真的「心係累」！想要保持妝容貼服無瑕，定妝絕對是關鍵。MAKE UP FOR EVER呢支皇牌的水氧定妝噴霧不但加入了PVP有機聚合物，能在皮膚表面形成輕盈保護膜，令妝容12小時不脫；更蘊含金蓮花萃取物及紫球藻海洋多醣聚合物成份，能增加肌膚細胞帶氧能力同時為肌膚提升63%水份，質感輕盈清爽超保濕，啱晒日日要坐「冷氣房」的女士呀！再掃上輕盈如空氣的 ULTRA HD 超高清持久定妝蜜粉，控油光、定妝一take過，輕鬆打造持久啞緻自然妝感。

Make Up For Ever - 防水抗汗美妝套裝 (原價：$872)

1. 水氧定妝噴霧

2. ULTRA HD 超高清持久定妝蜜粉 16g



優惠價：$360（最多可使用12,600 積分，抵消$126現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Aa6X9b

精選美妝套裝三：Cle de Peau - 隱藏毛孔美妝套裝

Cle de Peau - 隱藏毛孔美妝套裝

長時間戴著口罩，一除口罩便發覺皮膚暗啞了不少，而且毛孔及膚色不均的情況簡直是「重災區」！呢支粧前乳霜蘊含亮肌複合物，不但能高效提亮保濕，亦能有效改善暗啞膚色，而且質地易推超貼服，避免上妝會卡粉的情況。重點仲幫你隱形面上細紋、毛孔及膚色不均的情況，打造完美偽素顏！再配合鑽光透亮蜜粉一起用，粉末幼滑細緻，助你12小時持妝同時預防過量皮脂分泌，加上當中採用了智能感光科技，輕輕一掃柔和亮澤感Up！

Cle de Peau - 隱藏毛孔美妝套裝 (原價：$1,908)

1. 鑽光透亮蜜粉 26g #1 Light

2. 粧前乳霜 SPF25 PA++ 37ml (長管隔離)



優惠價：$1,028（最多可使用35,900 積分，抵消$359現金）

優惠連結：https://bit.ly/3KPQiN0

精選美妝套裝四：IPSA - 自然透亮美妝套裝

IPSA - 自然透亮美妝套裝

雖說春夏比起秋冬無咁乾燥，但一不留神皮膚便會缺水，造成脫皮、卡粉問題，因此肌膚保濕同樣重要。呢支人氣的皇牌流金水，相信是不少女士家中必備補水單品！它含有高效導引鎖水分子，能將超微細補濕分子滲透肌底，觸發肌膚自我造水及鎖緊水份，三重保濕飲飽水，令毛孔變得更細緻更透亮。想妝容更具精緻感？可以用埋零瑕修飾的三色遮暇，重點透過原膚色透光技術，將3色靈活混合自然透亮遮瑕，面上細紋、瑕疵即時拜拜！



IPSA - 自然透亮美妝套裝 (原價：$888)

1. 零瑕修飾三色遮暇 4.5g

2. 流金水生肌水源素 300ml



優惠價：$488（最多可使用17,000 積分，抵消$170現金）

優惠連結：https://bit.ly/3UOVQMu

精選美妝套裝五：NARS - 光感零瑕美妝套裝

NARS - 光感零瑕美妝套裝

除口罩後每次同朋友或另一半出街時，每次selfie都會見自己毛孔粗大、膚色暗啞等問題，次次都用美圖APP真係好煩！與其不斷用粉底遮掩，不如打好個「底」！小編私心推薦這款零毛孔控油的妝前底霜，平日輕輕一搽已經感覺到油脂分泌減少了，而且啫喱質地柔滑易推，十分舒適。同時它更有細緻毛孔配方及柔焦粉末，一抹便能瞬間修飾粗大毛孔，同時抑制油光，全日不脫妝，保持清爽！上妝後再在瑕疵位置點上遮瑕霜，長效持久並保濕護膚，一邊發妝一邊護膚，光亮無瑕肌時刻擁有。



NARS - 光感零瑕美妝套裝 (原價：$370)

1. 零毛孔控油妝前底霜 30ml

2. 光亮柔滑遮瑕霜 6ml



優惠價：$330（最多可使用16,500 積分，抵消$165現金）

優惠連結：https://bit.ly/3A7aDIW精選美妝套裝六：MAC -立體妝效美妝套裝

MAC -立體妝效美妝套裝

有時候明明用心護膚化妝，反而弄巧反拙，皮膚變得愈來愈差？兇手可能係用了含酒精成份的定妝噴霧！小編推薦呢支妝前瞬間定妝噴霧，採用天然綠茶、洋甘菊及青瓜萃取物，一噴滿滿維他命和礦物質的輕質水霧，瞬間舒緩肌膚注滿水，妝容長效保鮮達12小時！然後用上這個六色修容盤，打造自然陰影及面部修容，塑造自然立體輪廓。



MAC -立體妝效美妝套裝 (原價：$792)

1. 妝前瞬間定妝噴霧 100ml

2. 六色修容盤 14.4g - Light / Medium



優惠價：$400（最多可使用14,000 積分，抵消$140現金）

優惠連結：https://bit.ly/3AgNnrL

夏日必大熱「三文治定妝法」 打造超持久控油底妝

相信咁多位sis同小編一樣，遇上夏天焗濕熱的日子，不時擔心妝容短時間便會溶化，補妝更是「雪霜加霜」，浮粉、脫皮等問題統統出現，隨時破壞了一整天的好心情！想要時刻保持自然無瑕感，以下網民力推的大熱「三文治定妝法」底妝秘技定能幫到你。

第1步：先以輕盈透薄的防曬、妝前底霜打底，校色保濕同時控油，隱形毛孔。

第2步：均勻噴上定妝噴霧，形成保護膜

第3步：薄擦一兩層粉底液 / 遮瑕，以手指輕點增加貼服自然度，再噴上定妝噴霧

第4步：來回掃上蜜粉 / 碎粉定妝，注意T字出油比較多的位置

第5步：再噴上一次定妝噴霧，能幫助整體妝容不易掉色，輕鬆持妝一整天。更多精選MASK OFF美妝產品 低至42折起要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！