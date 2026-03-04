日圓跌至4.96｜日本12必買小眾美妝香水品牌：&be、SHIRO療癒高質

【日圓跌破4.96算｜日本美妝】每次去日本除了要瘋狂打卡、品嚐當地美食外，入手日本人氣美妝都是必備行程中之一，尤其近日（3/3）日圓滙率買入價跌破4.96算，更是入手的好機。除了熱門美妝品牌外，日本近年都多了不少小眾美妝護膚品牌，不僅擁日系美妝的自然輕透妝感，還有包裝也大多數是簡約療癒風，讓人看著就好心情！這次《01女生》就為大家集合了12個日本小眾美妝護膚品牌，喜歡日系美妝的你不能錯過！



近日（3/3）日圓滙率買入價跌破4.96算（截自XE.com）

日本小眾美妝護膚品牌1. SHIRO

SHIRO是來自日本北海道的小眾品牌，起初只在日本女生間流傳，但一直好評不斷，久而久之也成大眾到日本旅行必的美妝品牌之一。SHIRO產品都是採用可食用的天然素材，像是以酒粕製成化妝水、生薑的潤唇彩、昆布精華加入睫毛膏等，純天然的成分讓不論是甚麼膚質的女生都能放心使用。除了化妝品和護膚品之外，品牌所推出的皂香淡香水亦是品牌暢銷產品之一，有著如沐浴後的肥皂的乾淨感，非常療癒！

日本小眾美妝護膚品牌2. AHRES

AHRES（アーレス）是以「Function with Entertainment」為理念，品牌採用來自在地的天然植物萃取成分，帶來了一系列護膚產品、頭髮護理產品以及香水。此外品牌產品還擁有別具質感的包裝，更是吸引無數日本女生爭相入手。其中「Sound Skin Perfume」系列香水，每款香水都有專屬音樂，聽覺與感官互相帶動，讓每次使用香水的過程更獨特。

日本小眾美妝護膚品牌2. AHRES（IG@ahres_official）

日本小眾美妝護膚品牌3. THE GINZA

日本頂級貴婦護膚品牌THE GINZA，品牌著重於獨家的「感知力」科技開發。品牌認為提升感知力，能夠保持肌膚含水量、調節肌肤酸鹼平衡、讓皮脂分泌及表皮新陳代謝等功能正常運作，使肌膚保持健康穩定的狀態。品牌經典產品包括：粉晶按摩精華露、御銀座緊妍細膚水、臻璽煥能面霜等等，都是備受不少日本女生喜愛。

日本小眾美妝護膚品牌3. THE GINZA（IG@theginza_official）

日本小眾美妝護膚品牌4. BAUM

BAUM由包裝到產品都是以可持續發展和天然成分配方，將療癒感貫徹到底。BAUM產品成分都分別加入了從樹幹、樹皮、葉子、果實、根莖等樹木不同部份萃取的精華，為肌膚提供更持續的保濕能力，香氣也是療癒的森林氣息。而產品包裝木質的部分是家具商在產生過程中所剩餘的廢棄木料再製成的，而其他部分則是採用環保物料，非常有心思和意義！

日本小眾美妝護膚品牌4. BAUM（IG@baum_global）

日本小眾美妝護膚品牌5. &WOLF

&WOLF目前的產品不多﹐只有粉底、提亮粉餅、三色眼影及唇膏，但產品甫推出就以簡潔包裝，吸引著女生們目光，尤其它們的紙盒包裝更印著不同的自然景致，讓人愛不釋手。而且&WOLF會在彩妝中添加護膚配方與香氛精油，讓上妝時時減少化妝品對肌膚傷害。

日本小眾美妝護膚品牌6. OSAJI

OSAJI日本有機護膚品牌，是以皮膚科學所開發出來的天然保養品，理念是女生們一生都能持續安心地使用的有機護膚品。OSAJI產品類型包羅萬有，由臉部、身體、彩妝、頭髮、口腔護理到彩妝、香水、指甲油都有﹐而產品大致分別無添加香料的muku、柑橘香的sou、森林氣息的ibuki以及花香氣息的 ikoi四大系列，大家可根據喜歡的香味挑選。OSAJI產品包裝是簡約日系，所以是不少女生不斷回購的品牌。

日本小眾美妝護膚品牌6. OSAJI（IG@osaji__）

日本小眾美妝護膚品牌7. &be

&be是由日本著名彩妝師河北裕介所創立，他是不少女星拍攝雜誌時的御用化妝師，所以他推出的產品實用性當高，且高質感。&be的產品種類多元，由底妝、眼影、唇膏、護膚品到彩妝工具都有，而且品牌理念是簡單、安心，是敏感肌女生都能使用的！

日本小眾美妝護膚品牌7.&be（ IG@andbe_official）

日本小眾美妝護膚品牌8. La Peau De Gem Beauty

La Peau De Gem Beauty是由日本人氣博主石田一帆所推出的個人品牌，它們最受歡迎的是雙色眼影，是以一格實用的霧面眼影配上一格閃爍的亮片色，質感順滑易上手使用，加上價格相宜，可以輕鬆入手。此外，品牌的唇膏與其他日系品牌的水潤清透不同，它們是主打高顯色度，喜歡深色系唇膏的女生不能錯過！

日本小眾美妝護膚品牌8. La Peau De Gem Beauty（IG@gembeauty_jp）

日本小眾美妝護膚品牌9. Athletia

Athletia推出就以極具設計感的包裝吸引著不少女生，而品牌的所有產品都是採用有機天然原料，原料更是自家種植不添加化學肥料，讓大家在這個護膚過程更加純淨！而品牌最受歡迎的是Balance Oil，為乾燥肌膚提供高度補濕及持久滋潤。而且Athletia產品瓶都是採用回收率達到90%的玻璃瓶和由甘蔗衍生的生物聚乙稀製成的塑料容器，而包裝材料是使用再生紙製成，將產品由裡到外都貫徹可持續發展。

日本小眾美妝護膚品牌9. Athletia（IG@athletiabeauty）

日本小眾美妝護膚品牌10. Aux Paradis

Aux Paradis是日本SNS上超人氣的品牌，名字取自法文的「在天堂」，產品都是取自世界各地的天然原料製成，帶來最自然純淨的香氣。Aux Paradis除了經典香水外，在每個季節日都會推出限定款香氣，每次都會迅速被搶空。除了人氣香水，品牌還推出蠟燭和護手霜同樣很受歡迎，旅行時可以留意一下。

日本小眾美妝護膚品牌10. Aux Paradis（IG@aux_paradis）

日本小眾美妝護膚品牌11. N organic

N organic是創辦於2017年的美妝品牌，產品系列涵蓋了彩妝、護膚品、沐浴產品及香水，旨在為大眾生活帶來幸福感。品牌最暢銷的產品就是「保濕平衡化妝水」，蘊含天然植物萃取與精油添加，有效穩定膚況，為缺水肌補充水分，是所有膚質都適用的護膚品。

此外品牌香水系列亦不能錯過，共推出3款香氣，分別是早上朝氣蓬勃的Morning Citrus、如沐浴於午後陽光下的Afternoon Jasmine以及舒適放鬆的晚上香氣Sleepy Wood，加上日系簡約的包裝，讓人愛不釋手。

日本小眾美妝護膚品牌12. to/one

to/one品牌名字是源於“tone”以及“to one”單字，希望女生們都擁有紅潤的好氣色，以及每個人都能展現獨特的個性和美麗。to/one包裝簡約，彩妝的成分皆來自大自然有機，是孕婦都可安心使用的品牌。而品牌最熱門的產品是花瓣雙色眼影，產品粉質細膩，配色繽紛但妝感清透，深受不少日本女生喜愛。to/one的唇釉、彩色睫毛膏、蜜粉餅都是人氣產品，遊日時都可以試試看！