膠原蛋白推介｜10大iHerb回購率高膠原蛋白！最強逆齡抗老再生術

10大膠原蛋白推介2023！女生對減肥瘦身感興趣外，對皮膚管理亦相當關心。近年女生不僅注重外在保養，內在保養的意識都變高，為了臉上不出現細紋、皺紋、脂肪流失等問題，漸漸有不少人都開始選擇進食膠原蛋白，讓臉部重現彈性、促進新陳代謝，達至延緩衰老。以下記者分享10款iHerb回購率超高膠原蛋白粉及水解膠原蛋白飲推介給大家參考，能夠保持肌膚彈性，緊緻抗皺的功效，有興趣的女生別錯過以下推介！



10大膠原蛋白推介！保持肌膚彈性+緊緻抗皺

膠原蛋白推介 1. Dr. Axe / Ancient Nutrition複合膠原蛋白

購買方法：iHerb

這款復合膠原蛋白內含水解牛皮膠原蛋白肽、髮酵蛋殼膜膠原蛋白、濃縮雞骨湯蛋白、凝結芽孢杆菌、水解魚膠原蛋白肽。每天飲用有效促進健康的皮膚、頭髮、關節和消化。若果怕腥味好重的話，亦設有5種口味供選擇，怕腥味的人都可根據自己口味去選購。

膠原蛋白推介 1. Dr. Axe / Ancient Nutrition複合膠原蛋白 （iHerb）

膠原蛋白推介 2. Vital Proteins膠原蛋白多肽膠囊

購買方法：iHerb

怕腥味重的朋友或對膠原蛋白粉不感興趣，于不妨考慮一下這款膠原蛋白多肽膠囊。既不用自行沖泡，直接服用，省去了混合攪拌的麻煩，可隨時隨地補充膠原。官方建議每天服用兩次，每次6粒用溫水送服即可。

膠原蛋白推介 2. Vital Proteins膠原蛋白多肽膠囊 （iHerb）

膠原蛋白推介 3. Vitauthority多膠原蛋白 + 維生素 C

購買方法：iHerb

這款膠原蛋白粉不但富含5種膠原蛋白，亦有豐富透明質酸及維生素 C。一次飲用可改善皮膚及關節，同時可迅速補充透明質酸的泡流失。人體大約一半的透明質酸存在於皮膚中，它在皮膚中與水結合，幫助存留水分，從而優化皮膚彈性，淡化皺紋。

膠原蛋白推介 3. Vitauthority多膠原蛋白 + 維生素 C （iHerb）

膠原蛋白推介 4. NeoCell Super 膠原蛋白 + C

購買方法：iHerb

這款膠原蛋白補充劑長居iHerb補充劑榜首，同樣做到補充膠原蛋白的流失，且有效優化膚質，保持秀髮、指甲和關節健康。最吸引之處它是一款無麩質健康食品，已通過 Non-GMO 測試，老年人亦可安心食用。

膠原蛋白推介 4. NeoCell Super 膠原蛋白 + C （iHerb）

膠原蛋白推介 5. Mason Natural膠原蛋白軟糖

購買方法：iHerb

膠囊或粉末都難以入口，亦有膠原蛋白軟糖供選擇。真的是「當糖食」都無損健康，亦有敏感原認可，保證不含以下成分：麩質、堅果、蛋類、牛奶、大豆、人工色素、防腐劑。官方建議成年人每天可進食兩片口香糖，優選和食物一起，作為飲食補充。

膠原蛋白推介 5. Mason Natural膠原蛋白軟糖 （iHerb）

膠原蛋白推介 6. Applied Nutrition液體膠原蛋白 + 透明質酸

購買方法：iHerb

這款是液體膠原蛋白配合透明質酸的混合飲料，富含維生素、營養豐富的原味濃縮骨湯和透明質酸，亦獲得研究證據證實的優效逆齡成分，有助於補充膠原蛋白，煥活肌膚和指甲，促進體內膠原蛋白產生。

膠原蛋白推介 6. Applied Nutrition液體膠原蛋白 + 透明質酸 （iHerb）

膠原蛋白推介 7. Primal Kitchen膠原蛋白拿鐵咖啡

購買方法：iHerb

喜歡飲用咖啡的女士，這款膠原蛋白簡直是一次過滿足兩個願望，既可輕鬆提神，又能夠促進體內膠原蛋白產生。蛋白粉萃取了咖啡的成分，但不含乳製品成分。平日匆匆趕出家門時，亦可簡簡單單自製一杯拿鐵咖啡。

膠原蛋白推介 7. Primal Kitchen膠原蛋白拿鐵咖啡 （iHerb）

膠原蛋白推介 8. Nature's Truth膠原蛋白美容凝膠

購買方法：iHerb

這款膠原蛋白美容凝膠可提供兩種水解膠原蛋白（I 型和 III 型），且能夠提供維生素 C、生物維生素、鋅和 3,000 毫克葵花籽油，有助皮膚補水煥活及讓肌膚時刻保持透明亮白，絕對是抗老逆齡的神器。

膠原蛋白推介 8. Nature's Truth膠原蛋白美容凝膠 （iHerb）

膠原蛋白推介 9. Youtheory液體膠原蛋白

購買方法：iHerb

膠原蛋白是人體內特豐富的蛋白質，但會隨著時間而下降，從而出現明顯的衰老跡象。這款液體膠原蛋白富含5,000 毫克獨特的可溶性和高吸收性膠原蛋白肽。官方資料顯示，每日攝入的話有助減少皺紋的出現和深度，同時增加皮膚彈性。

膠原蛋白推介 9. Youtheory液體膠原蛋白 （iHerb）

膠原蛋白推介 10. Rejuvicare液體膠原蛋白複合物

購買方法：iHerb

這款液體膠原蛋白是可直接飲用，相當方便！完全沒有腥味，補充劑充滿香甜葡萄味容易入口，內富含胺基酸蛋白及生物維生素，有助皮膚修復與補水，為頭髮、肌膚和指甲提供膠原蛋白與彈性蛋白。官方建議每天睡前服用1湯匙，開封後請冷藏。

膠原蛋白推介 10. Rejuvicare液體膠原蛋白複合物 （iHerb）

【膠原蛋白推介 Q&A】