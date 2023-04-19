保健食品Supplement推介｜哪種維他命有效？6營養補充品美白抗老

保健食品supplement推介｜如何輕鬆美白？到底如何成功抗老？想保持年輕、皮膚彈性滿滿，除了要靠護膚品、平日生活習慣維持外，難道只能花費大筆上美容院醫美才能夠留住青春？平常人朝九晚五，生活壓力大，食無定時，就算想留住青春，要付出的時間、金錢確實不菲，令人有心無力！就著這些情況，近年市面有不少營養補充品出現，由內到外去改變皮膚、調理細胞！不過，營養補充品如天上繁星，又該挑那款好呢？對此困惑的女生們，不妨參考下台灣博士級美妝保養YouTuber Dr. Ivan 6款實試的保健食品分享吧！



隨著年紀增長，隨之而來的亦是生活責任與忙碌的日常行程，「Dr. Ivan」指自己已經接近40歲，多年內保養的秘訣就是外在保養之外，內用亦有著保健食品的幫助，為的就是要精準抗老、美白。實試多年的時間，肌膚可見由內而外改變，並指以下六款保健成分大家一定要從25歲開始吃！

保健食品supplement推介1. 谷胱甘肽 （GSH）

「Dr. Ivan」指谷胱甘肽（GSH）屬於我們身體原生細胞所擁有的，但隨著年齡增加，25歲後會慢慢流失，而這個成份可以幫助我們消除體內所產生的自由基，預防免疫力被破壞所引起的疾病，另外亦是不少美白丸或醫美診所的美白療程中的主要成份，它能夠抗衰老、抑制黑色素形成以及促進膠原蛋白生成。

6款保健食品推介｜營養補充品 1. 谷胱甘肽 （GSH）(YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

如果大家想在短時間內美白的話，谷胱甘肽的效用會比維他命C更佳，大家要注意白天飯後服，成份當中每日攝取量超過150mg的話會較有效，不過成人對於谷胱甘肽的每日總攝取量不要超過250mg！

保健食品supplement推介 2. 維他命 C + Q10

6款保健食品推介｜營養補充品 2. 維他命 C (YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

另外，最為人熟悉的營養補充品必定是維他命 C，不論是快將生病或是生病的時候，特別早前新冠病毒感染多的時候，大家都會服食過吧！維他命C除了增強身體抵抗力以外，它亦能協助身體製造膠原蛋白的合成，大家要注意維他命C白天飯後服效果較好，不要每天或長時間服食高劑量的，成人每日攝取量不要超過1000mg，不然容易產生結石相關的問題！

Q10又被稱為「輔酵素Q10」、「輔酶」，亦是屬於我們身體原生細胞所擁有的，但隨著年齡增加，25歲後會慢慢流失，臨床研究發現80歲體內合成Q10的能力只剩下20歲的50％，當Q10流失，人就會感覺沒有動力。除了維持身體運作，Q10亦能協助身體製造膠原蛋白的合成，大家要注意白天飯後服效果較好，成人每日攝取量不要超過30mg，未成年者、懷孕、哺乳期間的女性則建議不要服食。

保健食品supplement推介3. 鋅

鋅的重要性你知道嗎？鋅能夠協助身體正常運作，亦有助蛋白質、膠原蛋白等合成。如果攝取不足鋅會使人食慾減退、免疫力下降、頭髮變乾旱、傷口癒合緩慢等！「Dr. Ivan」建議鋅在飯後服、與維他命C合服效果更佳，成人每日攝取量不要超過35mg，一般女生則攝取約12mg，懷孕女性以及男性則不要超過15mg。

保健食品supplement推介 4. 鈣

6款保健食品推介｜營養補充品 5. 鈣 (YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

當面上法令紋加深、面部乾癟的時候，普遍人都以為是膠原蛋白的流失而成，原來醫學界指出並不是膠原蛋白流失，而是骨頭退化了，這時想阻止老化就應該補充鈣！鈣除了能夠維持骨骼健康，亦能幫助睡眠，「Dr. Ivan」建議成人每日攝取量約1000mg，飯前、飯後服效果更佳！

保健食品supplement推介5. 維生素D

6款保健食品推介｜營養補充品 5. 維生素D (YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

如果你不愛户外運動、出外曬太陽又或者皮膚較黝黑的話，你可能要多補充維生素D了！維生素D可以從不同方面吸收，有些人只要曬太陽就足夠，有些人可能要從食物補充，亦可以從營養補充品中額外攝取，而維生素D屬脂溶性，建議在飯後攝取，「Dr. Ivan」建議成人每日攝取量約10mg。

保健食品supplement推介 6. 益生菌

6款保健食品推介｜營養補充品 6. 益生菌 (YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

如果你的皮膚容易敏感，腸胃不好的話，你身體可能被「壞菌」所影響中！近年大眾注重健康，而益生菌亦被不少人所推崇，因為益生菌能夠加強腸道中的「好菌」比例，能夠平衡腸道健康，而且能夠排出身體毒素，令皮膚變好。

「Dr. Ivan」有指自己所服食的保健食品重點是成分比例，大家可以多嘗試不同品牌，有見及此，《01女生》這次就為大家精選了以下10款保健食品。

「Dr. Ivan」指自己所服食的保健食品重點是成分比例 (YouTube@Dr. Ivan6 就是這六款！讓我的皮膚逆齡又發光)

營養補充品推介1. Thorne 谷胱甘肽-SR 60粒膠囊

營養補充品推介1. Thorne 谷胱甘肽-SR 60粒膠囊 HKD$381 （iHerb）

購買方法：iHerb

根據「Dr. Ivan」的建議，產品中含谷胱甘肽成份超過150mg的話會較有效，而這款每個膠囊中包含175mg的谷胱甘肽，而且經過運動NSF認可，能夠確保食品安全，測試過確保不含200多種被許多主要運動組織禁用的物質，包括興奮劑、麻醉劑、類固醇、利尿劑、β-2劑和掩蔽劑。

營養補充品推介2. DHC 輔酶Q10 抗疲勞 （40粒）

營養補充品推介｜2. DHC 輔酶Q10 抗疲勞 （40粒）HKD$125 （01mall）

購買方法：01網購

作為「Dr. Ivan」都親測過有效的Q10，DHC這款以卓越的包接體技術包覆，能夠確保Q10以極小的形態，更易被體內吸收並有助提升約3倍的效率、持續力更優異。

營養補充品推介3. Life Extension 優效鋅素食膠囊 90粒裝

營養補充品推介3. Life Extension 優效鋅素食膠囊 90粒裝 HKD$57.23 ( iHerb )

購買方法：iHerb

這款「Dr. Ivan」都在吃的鋅素食膠囊，當中成份會較正常攝取量35mg 略高一點，所以「Dr. Ivan」建議大家一周服食數天便可，而這款結合高生物利用率的 OptiZinc® 與檸檬酸鋅的低成本配方，能令身體更容易吸收鋅，效果與功效更為佳。

營養補充品推介4. DHC 維他命C 120粒

營養補充品推介4. DHC 維他命C 120粒 HKD$28 (01mall)

購買方法：01網購

DHC這款每粒當中含有500mg的維他命C，相當於33顆檸檬，同時添加具有美容功能的維他命B2，不僅能夠抗氧化作用，更可促進膠原蛋白合成、幫助鐵質吸收，而且這個含量亦無超標，大家可以放心服食。

營養補充品推介5. FANCL 健骨鎖鈣營養素 120粒裝

營養補充品推介5. FANCL 健骨鎖鈣營養素 120粒裝 HKD$132（01mall）

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FANCL產品出名著重成份及天然，當中除了含有豐富鈣質，更有維持骨質成分的大豆異黃酮、促進鈣質吸收的維他命 D 及令骨質強韌的營養，能夠全面地為強骨、鎖鈣，減慢骨質流失的速度，不容易出現骨質疏鬆。

營養補充品推介6. Culturelle 益生菌 消化道日常益生菌 30 粒

營養補充品推介6. Culturelle 益生菌 消化道日常益生菌 30 粒 HKD$231 (iHerb)

購買方法：iHerb

Culturelle 的益生菌一向備受熱議，亦是美國兒科醫生推薦及目前市場上唯一獲得LGG益生菌認證的產品，當中含有100 億 CFU，採用的益生菌菌種是經過最多臨床研究的益生菌菌種，研究證明這種益生菌能在刺激性的胃酸中存活，能舒緩消化絮亂，幫助改善腸道健康，提升免疫力。

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