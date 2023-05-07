52歲日女4凍齡秘訣！養出更勝30歲的膚質和好身材：聚餐從不戒口

凍齡秘訣4點必學！在瀏覽這位日本女生Ruriko的社交平台時，不少人都會被她的外貌和身材欺騙﹐以為她最多也是30多歲，但再細看她在Instagram上大方公開她是1971年出生，即是今年踏入52歲，保養得宜的她難怪會無懼年齡秘密公開。看到她的漂亮照片，不少人都想知道她的保養方法，也想像她一樣即使踏入半百，也能保持年輕美貌，而她也不時在Instagram上分享自已保養的方法，大家不妨也參考一下！



凍齡秘訣1. 控制飲食（IG@rurico37）

凍齡秘訣1. 控制飲食

控制飲食不等於節食，這位日本凍齡女生Ruriko，分享提到自己私下飲食會控制，但與朋友聚餐就不會忌口，畢竟聚會最重要是開心！此外Ruriko還有品酒的嗜好，也是高熱量的飲食，但她不會貪杯，而且會在聚餐和飲酒後，會做運動來控制所攝取的熱量。

凍齡秘訣2. 保持運動

凍齡另一秘訣就是運動，在普遍女生們都害怕曬太陽時，Ruriko很喜歡夏天到海灘曬日光浴和做瑜伽。Ruriko分享自己喜歡做瑜伽的原因，是找到自己的節奏與舒服放鬆的位置，同時提到很多人可能會因為沒辦法擺出漂亮的姿勢而放棄，但她認為：「不可能剛練習就達到導師級，奧運會也沒有瑜伽，代表瑜伽不是比賽！」放鬆心情和身體，享受運動帶來的樂趣，這大概就是她的凍齡秘訣。

此外，Ruriko表示做瑜伽最大的收穫不僅是保持良好體態，而是自我肯定，透過瑜伽：

面對自己、接納自己、控制情緒，我覺得這也獲得了自我肯定！ Ruriko

凍齡秘訣3. 隨身攜帶水（IG@rurico37）

凍齡秘訣3. 隨身攜帶水

肌膚狀況也是很容易暴露年齡，Ruriko在社交平台不時都會有近鏡的自拍照，都可以看到她的肌膚緊緻無瑕，而她的秘訣是勤喝水。Ruriko提到自己無論是工作、瑜伽還是聚會，都會隨身攜帶一瓶水，讓自己隨時都可以補充水分，當身體和肌膚擁有足夠水分時，自然會緊緻和有彈性，而且這也對身體有益處。

凍齡秘訣4. 熱愛生活（IG@rurico37）

凍齡秘訣4. 熱愛生活

保持心境年輕也是很重要，Ruriko曾經是模特兒、賽車女郎，現在則是護士﹐看似毫不相關的工作，也是她勇於不同嘗試。而Ruriko私下的日常生活，也很豐富多彩，她喜愛品酒、瑜伽、打卡、美食等等，愜意的生活方式，讓她即使踏入50歲，身體和心靈狀況仍然保持年輕。

凍齡從不僅是身體和外貌，而是從外到內都保持年輕，永遠擁有一顆喜愛生活、探索新事物的心，比甚麼都重要！