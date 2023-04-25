H&M全新身體保養品OHH!　韓國freshian底妝夏天必入｜純素彩妝品

隨著健康與環保意識的抬頭，美妝也悄悄掀起純素的風潮！這次，就來分享平價品牌H&M即將在明天上市的純素身體保養新品牌OHH!



之外，還有韓國、義大利也有訴求純素的底妝和臉部保養品喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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純素身體保養：H&M全新品牌OHH!

前陣子，H&M Beauty推出純素指甲油，才掀起討論。現在，H&M以Gen Z世代為目標消費群，推出全新純素的身體保養品牌 OHH!（Oh Hey Hero!縮寫），即已在歐美地區開賣！

OHH!從形象拍攝風格到搶眼飽和色包裝，處處充滿著 Y2K少女風格，同時傳遞個性、接受身體和表達自由的概念。這次，一口氣推出10款日常身體保養品，從工具類的除毛刀、替換頭和除毛凝膠之外，也有基礎的從沐浴乳、身體乳、香氛噴霧、止汗劑、護手乳、磨砂膏、身體精華液等等。

價格，真的就超級討喜！護手霜只要3,99 歐羅、沐浴露4,99 歐羅、潤膚露6,99 歐羅、其他品項都是7.99，港幣$40-$80就能買到。

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純素底妝：韓國freshian

好啦～其實這品牌，在韓國已經默默推出一年了，近期隨著出國潮回升，品牌知名度也慢慢打開！freshian是LG 子公司旗下的美妝品牌，主打純素美容、敏感肌友好，從INS的形象照不難看出，主打的氣墊、粉底和素顏霜，都以雞蛋為訴求概念，象徵著完妝後肌膚能和猶如水煮蛋般，有著光滑水嫩的無暇質感，就連外殼、瓶蓋都能彷彿雞蛋般圓潤可愛。

至於，大家也很關心的價格，Freshian算是很親民，粉底液約港幣$250左右、氣墊粉餅約港幣$205左右。若最近計劃去韓國旅遊，藥妝店 Olive Young 就能買到喔！

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純素保養：義大利Skean

來自義大利的Skean，堅持在生產過程中，不對環境、動物造影響與傷害之外，更強調以純素成分結合創新技術，能為所有膚質帶來不含有害化學物質的保養品，簡單不過於繁雜的保養步驟，能改善膚質問題，讓肌膚回到最健康純淨的狀態。

柔嫩色調的外瓶與環保包裝設計，短短推出一年時間，已經成功吸引一群死忠的粉絲！至於官方售價，折合約港幣2百多到5百多不等。心動嗎？不過，暫時只能透過台灣代理商網購。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】