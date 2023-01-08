Hand Cream｜秋冬7款高保濕護手霜推薦　Kiehl's、L'Occitane必入

寒冬降臨，不只保暖要確實，對於雙手肌膚的呵護更得加倍！手部肌膚是否也時常乾燥龜裂呢？或者時不時緊繃不適呢？市售的護手霜總是不給力該怎麼辦？



同樣一到秋冬就依賴厚實奶霜質地包覆感的儂編，便親自精選七款「高保濕、高滋潤護手霜」清單拯救乾手女孩！

7款秋冬必備高保濕Hand cream！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Kiehl's

Kiehl's 高效能潤手霜

手部肌膚極度乾燥，讓你不得不依賴乳霜般的包覆感受嗎？保養專家契爾氏，便專為手部乾燥打造這款護手霜。以多種植物精油為核心，並搭配自然保濕因子，能加強舒緩乾燥、修護敏感脆弱膚況，同時給予雙手安心的包覆感受。

Lush

LUSH 滑不溜手潤手霜

看到這名字就知道，它不只能讓肌膚吃飽水，還能讓肌膚話嫩嫩如寶寶肌！滑不溜手潤手霜選用乳木果、花生、腰果及杏仁脂高潤澤成分為基底，使其質地猶如奶霜狀，厚實、滑潤潤感強烈，再加上玫瑰水和玫瑰精萃的香氣與修護，敏弱肌也很適用。

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L'Occitane

L’OCCITANE 乳木果潤手霜

平均全球每2秒就銷售一條的經典寶藏怎麼能錯過！歐舒丹乳油木護手霜，一條就蘊涵20%的乳油木果油，質地觸感紮實、比起市售護手霜更油潤、綿密，就像是雙手的貴婦乳霜！當然了使用後保濕吸收力高，且不會有黏答答的手感。

THREE

THREE 舒活護手霜

對於充滿香氣的護手霜不放心嗎？日本天然保養THREE，採以98%天然成分為原則，打造此款舒活護手霜！植物精油的萃取添加，絲滑、包覆感強的奶油觸感，能迅速餵飽肌膚水分，還能作為手部按摩、肌強呵護的加分單品。

O.P.I

O.P.I 保護手甲和角質層霜

針對手部的護理，沒有誰比美甲專家O.P.I更內行！瞄準光療後的乾澀、日常生活習慣留下的脆弱龜裂、甚至指甲、甲緣的受損，這款修護霜都能搞定～其蘊含古布阿蘇、白茶萃取、酪梨油複合精華、胜肽、水解角蛋白等修護抗老成分，保濕度高，且還能強健指甲、提升手部防禦力。

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Aveda

AVEDA 護手霜

別以為Aveda只懂美髮，專注於秀髮修護、滋潤的它，對於手部肌膚的呵護也相當仔細！潤手霜中採用繡線菊種籽油及巴西芫荽油加強深度滋潤的效果，觸感滑潤、好推抹，且不容易乾掉，使用後不僅會殘留草本香氣，還保留了滑潤潤的好命手感。

BIO

BIO 香草滋養護手霜

同樣以98.7%天然成分為賣點的法國BIO香草滋養護手霜，也是敏弱乾燥肌膚的首選！有機乳木果油及有機橄欖果油的潤澤，給予乾燥紋路滿滿安心感，而維他命E與有機向日葵籽油的輔助，更使雙手潤而不油膩。

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