抗衰老3方法：記者實測一筆瞬間面部提拉法！零成本緊緻、變年輕

如何抗衰老？抗衰老方法有什麼？隨著年齡增長，皮膚的膠原蛋白亦會加快流失，特別從25歲開始膠原蛋白亦會以每年1%速度流失，皮膚缺陷亦隨之增加，例如蘋果肌不再飽滿、五官不再緊緻、細紋、法令紋亦相繼出現。



到底想對抗老化，回復年輕水潤肌應該靠什麼呢？除了選用相應的緊緻提拉護膚品外，我們亦可以靠三大方法：化妝手法、 按摩以及飲食，三管齊下之下才可以有效地達到由肌底年輕！

抗老化方法1. 化妝手法

面對討厭的法令紋、細紋以及面部凹陷，想在短時間改善肌膚下垂，除了醫美療程以外，我們亦可以借助光影技巧、利用化妝品去隱惡揚善！在光、陰影的視覺效果之下令皮膚看似飽滿、面部線條變得順滑！

抗老化方法：1. 化妝手法（M.A.C.）

這次筆者實測近來網上大熱的「瞬間面部提拉法」，只需在底妝之後，用上打亮筆或較白的遮瑕膏，一筆由眉底鼻翼，再伸展到下巴，就可以瞬間令面部提拉，連虎紋亦有所改善，用這個方法比起用上許多遮瑕膏遮住更感年輕、柔和，而且令五官中央更突出，自然地提拉。不過大家要小心，使用打亮筆產品時要選用細緻、啞光材質的閃粉，不然會弄得滿面油光！

抗老化方法2. 按摩手法

短期的化妝方法當然治標不治本，比較適合瑕疵較輕、年輕肌膚的女生急救而用，作為長期有效的方法，則是用上抗衰老、具緊緻提拉功能的護膚品，再配上適當的按摩手法，好好的去按摩我們的額頭、面頰以及下額線條。另外，女生們要注意，頸部亦會顯老，適當按摩亦可以去紋、抗老！

>>>抗衰老｜4按摩動作緊緻面部！解決下垂、去法令紋、木偶紋、眼袋<<<

抗老化方法3. 抗糖飲食

抗老化方法：3. 抗糖飲食（《Oh My Venus》劇照）

除了化妝手法、 按摩護膚之外，飲食亦是相當重要的一環。近年大行其道的「抗糖保養法」，當中的糖分並不單指甜食，更指會帶來AGEs糖化的食物，方法是從日常飲食中減少糖分、加工食品的攝取，從而防皺紋、鬆弛、暗啞、暗瘡等皮膚問題。因為糖化是皮膚老化的殺手，最直接就是不吃甜點、不吃含糖的飲料、少吃精緻加工食品、高溫油炸食物，例如肉乾、薯條、泡麵等，以降低對身體的負擔，以及令皮膚代謝變好。