記者實測3個低成本天然護膚方法！女星孫藝珍養膚秘密亦靠它？

天然護膚步方法︳女星們身處在大眾目光的焦點中，不單身材管理、皮膚管理亦一直備受熱議，確實她們吹彈可破的肌膚令人羨慕！美容院的效果雖好，但作為小資女，美容院確實需要破費不少！除了購買成份天然的護膚產品，使用美容儀加強效果之外，還有什麼可以低成本又簡單的護膚方法呢？



據說天然護膚主打只要輕鬆、快捷就可以居家美容，《01女生》記者今次就特選出三個女星推薦低成本、天然護膚的方法，一探究竟到底連知名女星孫藝珍、倪晨曦、陳凱琳等的私下養膚秘密！

《01女生》記者實試三個女星都推薦的低成本、天然護膚方法（黃寶瑩 攝）

天然護膚方法1: 熱敷打開毛孔排污垢

第一個步驟是著名的「熱敷法」，連韓星「孫藝珍」的零毛孔保養都是靠它！大家可以先清潔好肌膚，確保肌膚表面沒有油脂及污垢殘留，就可以準備熱敷！熱敷法可以有助打開毛孔、排出污垢、促進臉部血液循環及加強後續保濕。

「熱敷法」做法簡單，韓星 孫藝珍的零毛孔保養都是靠它！（黃寶瑩 攝）

「熱敷法」做法簡單，只需38°C至40°C的水溫浸濕毛巾，然後把毛巾敷在臉上5分鐘，中途毛巾變冷記緊不要繼續敷，要重新再浸熱水！

▼▼▼【按圖看更多】「熱敷法」步驟 ▼▼▼

天然護膚方法2: 面部補濕

第二個步驟主打補濕功效，因為蜜糖作為公認的天然的保濕劑，與肌膚的弱酸性接近！除了對肌膚非常溫和外，當中大量的氨基酸與維他命更具有強效潤澤的功效。

這個天然面膜做法簡單，家中用品即輕鬆可得！（黃寶瑩 攝）

這個天然面膜做法簡單，只需將2湯匙的蜜糖，加入1/4杯原味乳酪，然後敷面10至15分鐘，這個天然面膜連陳凱琳都力推的，能夠即時為肌膚滋潤保濕，非常適合乾燥敏感的缺水肌膚！大家記緊使用之後，一定要用溫水洗臉，以免清洗不淨反造成毛孔的堵塞。

天然護膚方法3: 去黑眼圈

第三個天然面膜主打激退黑眼圈，連倪晨曦都有拍片分享過！因為紅茶和綠茶含多酚、咖啡因，而多酚可以幫助去除自由基，抗氧化而且抗老化，自然能讓皮膚恢復彈性、減少結構型造成的黑眼圈！

紅茶包和綠茶包都可以作為急救眼膜（黃寶瑩 攝）

這個急救眼膜只需三分鐘，先將綠茶包浸泡於熱水之中，放涼至適當溫度後就可敷上雙眼，敷眼大概三分鐘即可，用後能明顯看到有減淡黑眼圈及眼袋效果，絕對是急救之選！

▼▼▼【按圖看更多】急救眼膜步驟 ▼▼▼

天然護膚方法︳4大注意事項

天然護膚方法的確可以低成本、溫和地美肌！ （黃寶瑩 攝）

雖然天然護膚成份能夠低成本、溫和地美肌，成份亦較簡單，但當中有一些注意事項，大家一定要多加留意以免弄巧成拙！

天然護膚方法注意事項1. 應先進行敏感測試

如果女生們不確定臉部皮膚是否會產生過敏反應，可以先在臉以外的皮膚測試一下，就像嘗試沒用過的全新保養品一樣，自製面膜也需要先點塗在手背或手臂內側肌膚上測試反應，然後再在整個臉部進行塗抹！

天然護膚方法注意事項2. 避免直接塗抹

雖然天然護膚主要選用食材，當中並沒有額外添加物，相對溫和及簡單。但若果使用到一些本身具刺激性的材料，例如檸檬和蘋果醋等，因為此類產品可能會使皮膚對光敏感，也可能導致皮膚被刺激到的狀況產生。大家要避免直接塗抹，應該要先加以稀釋才可使用！

天然護膚方法注意事項3.仔細檢查保質期

天然面膜並不代表過期都適用！低成本並不代表完全的環保重用，不應該真的打開家中冰箱就直接取用原料，有些過期品可以參考隱藏用法中使用。最重點是着重安全，若要進行天然面膜就應該採用仍在保質期的食物。

天然護膚方法注意事項4.確保成份保鮮

暴露在空氣和細菌中的原料很容易變質，胃部進食過期產品都會有反應，更何況我們嬌嫩的面部肌膚呢！為了安全及減低過敏機會，建議大家使用新鮮的食材製作，並在製成後的一個小時內用作護膚。