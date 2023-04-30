編輯部嚴選10大必買美妝產品！「抗老神器」2星期淡紋退黑眼圈

十大好物推薦2023｜換季相信令不少女生感到煩擾，天氣既濕又焗，不時下起雨來，不但心情使人憂愁，膚況又變得不太穩定。《01女生》5位記者為大家實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，有一款產品實試後更大感驚喜，即看看記者們的親身分享！



十大好物推薦2023 （石欣桐 攝）

記者 石欣桐：轉季必備好物

記者 石欣桐：轉季必備好物 （石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜 HK$320／50ml

天氣時冷時暖，加上潮濕環境令肌膚難以適應，臉部肌膚，尤其是鼻翼兩側、臉頰及下巴位置出現敏感不適，甚至引致暗瘡問題，筆者最近就用上了LANEIGE 的水庫補濕微質酸補濕乳霜，乳霜質感水潤不黏笠，塗上肌膚後很快吸收，即使睡前使用也不怕睡覺時會黏笠不適。

面霜主打迅速為肌膚補充水分、長效補濕鎖水，用後感覺到肌膚的確能瞬間回復水潤飽滿，筆者會在睡前針對鼻翼及臉頰敏感泛紅處使用，早上起床後也發現肌膚敏感不適情況有明顯改善！

十大好物推薦2023｜LANEIGE 水庫補濕微質酸補濕乳霜 HK$320 / 50ml （石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜YSL LE CUSHION ENCRE DE PEAU 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底 HK$665

氣墊粉底絕對是懶人恩物，作為懶人一族的筆者，揀選產品時，遮瑕度、透薄度、保濕舒適感均是重要考慮因素！YSL 這款昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底，單單是皮革包裝配以品牌標誌性的金色 Cassandre 標誌已經深深吸引著筆者！

粉底質感輕盈水潤、容易推開，塗在臉上並不厚重，反而充滿水潤感，加上遮瑕度高，筆者臉上的痘印，薄薄的塗上一層已經可以完美遮蓋，輕鬆打造貼服透薄無瑕底妝，而且持久度高，肌膚整天都保持著水潤、沒油光、不暗啞，完全不必擔心會出現卡粉、乾裂情況出現，還省下了不少遮瑕膏、乾粉餅的使用，單靠這個氣墊粉底就搞掂無瑕底妝，還不是懶人恩物！

十大好物推薦2023｜YSL LE CUSHION ENCRE DE PEAU 昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底 HK$665 （石欣桐 攝）

記者 夏子婷：無限回購 必不可少寶藏好物

記者 夏子婷：無限回購 必不可少寶藏好物 (夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜Elizabeth Arden 升級版時空彈力緊緻眼霜 HK$500／15ml

眼紋絕對是出賣年齡的元兇，基本上年過25歲的女生都會開始注重保養，但大家最易忽視眼周肌膚的保養。筆者過去不以為意，加上平時經常熬夜，過度用眼令眼部紋路變得更明顯。自從開始使用Elizabeth Arden這款眼霜之後，就發現眼霜真是「逆齡神器」！

眼霜採用獨有3D FIT技術：秒收緊、深補水、提輪廓，可深層保濕、緊緻肌膚和強化肌膚屏障，一瓶眼霜達至多方面的功效。筆者一般會在睡前使用，保濕力強令到眼周的細紋也變得不明顯。大約使用兩星期，明顯看到黑眼圈及細紋都淡化不少，加上質地輕盈易推開，亦無出現生油脂粒的問題。不過眼霜必須要持之以恆地使用，才能有明顯的變化。

十大好物推薦2023｜Elizabeth Arden 升級版時空彈力緊緻眼霜 HK$500／15ml (夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜IPSA 生肌水源素 HK$300／200ml

流金水向來都是IPSA最暢銷的產品之一！最近香港踏入「回南天」又濕又焗的天氣，使皮膚變得不穩定，不時長出暗粒閉口。過往網上有不少人都大讚流金水去閉口效果相當出色，一試果然名不虛傳！

遇上膚況不穩定時，濕敷有效舒緩皮膚敏感的情況，且有助改善水油平衡，預防長暗瘡。平日筆者潔臉後，濕敷約10-15分鐘後再把臉上多餘的流金水拍至均勻吸收，繼而再進行後續護膚步驟。不過個人小建議，流金水質地稍微少少油，故此油性肌膚人士夏天時要留意當天天氣而定，再使用會較佳。

十大好物推薦2023｜IPSA 生肌水源素 HK$300／200ml (夏子婷 攝）

記者 李樂瑤：乾旱髮急救術

記者 李樂瑤：乾旱髮急救術（李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜Tangle Teezer The Wet Detangler Black HK$135.5

筆者以往習慣用氣墊大梳，感覺上對頭髮的損害較少，亦能按摩頭皮，可惜經漂染後髮質日漸乾涸，特別是洗髮後更易感到頭髮毛燥、打結。氣墊大梳雖好，但解結還需解結梳，死命硬拉只會令人感覺自己跟脫髮危機不遠矣！轉用這個Tangle Teezer有柄款後，一試果然發現它的功效出眾。它可以乾、濕髮兩用，梳頭髮的過程是非常輕鬆，不需要任何施力，重點是梳完的頭髮摸起來超級滑順，梳過的頭髮竟像用過直髮夾一樣貼服！

十大好物推薦2023｜Tangle Teezer The Wet Detangler - Black（李樂瑤 攝）

十大好物推薦2023｜日本FUN AZUM 修復髮油(鉑金神經醯胺) HK$128／100ml

經過多次漂染、電燙頭髮後，頭髮的絲滑程度已回不去當初，想保留美好，難道要將頭髮都劈掉重練嗎？這款由日本毒舌雜誌LDK都推薦的修復髮油，能夠提供Salon級的療癒力，能夠60秒速效深層修護，令受損髮絲回復水分、亮澤、彈性！令人心動的不只是功效，更是價格相宜，Donki便可購入，筆者已經回購第二支了！

十大好物推薦2023｜日本FUN AZUM 修復髮油(鉑金神經醯胺) HK$128／100ml（李樂瑤 攝）

記者 許秀麗：春夏也不能忽略肌膚補濕

記者 許秀麗：春夏也不能忽略肌膚補濕（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜Acaderma「益生元」平衡精華水 HK$239／65ml

經常很擔心只用卸妝膏和潔面乳，不足以把妝容卸除乾淨，肌膚會越來越差，所以筆者會把爽膚水浸透化妝棉輕擦拭皮膚，在保濕同時再次清潔面部。所以在選擇爽膚水時，也會注意它的成分，這款精華水含有益生元和後生元成分，可維持肌膚微生物平衡，有舒緩保濕和軟化角質功效，一次過滿足我想清潔面部殘餘物和保濕需要！

十大好物推薦2023｜Acaderma「益生元」平衡精華水 HK$239／165ml（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜The Lab of Vegan Beauté 強效保濕精華液 HK$429／30ml

即使踏入春夏季，氣候變得濕潤，但筆者的膚質依然是乾燥和緊繃，而且會變得容易過敏、痕癢，所以在選擇精華液時，會更著成分天然、保濕鎖水和有舒緩功效。所以在剛踏入4月時就開始嘗試香港本地的天然純素護膚品牌The Lab of Vegan Beauté的精華液，成分大多是植物萃取液，剛使用一星期就有穩定膚況之效，非常驚艷！

這款強效保濕精華液質感水潤，塗上臉推開後，能迅速吸收不黏膩，即使在春夏時使用都沒問題！而且在使用一段時間後，不單舒緩肌膚敏感痕癢情況，膚質亦變得更細緻和柔滑，作為乾性肌很滿意這款精華液！

十大好物推薦2023｜The Lab of Vegan Beauté 強效保濕精華液 HK$429／30ml（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：潮濕日子裡仍保持精神光采的秘密

記者 朱加曦：潮濕日子裡仍保持精神光采的秘密 (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜Guerlain 御庭蘭花緊緻提升精華 30ml $4,400

原本用開Guerlain的精華，保濕功效超好。全新的御庭蘭花緊緻提升精華，質感清爽輕盈，用量不需太多，便可塗勻全臉，並很快滲透肌底，帶來滋潤效果。使用精華後，整張臉看來光澤緊緻，即使長期捱夜，翌日肌膚不顯暗啞或疲倦，細紋稍為減少，膚色更愈變均勻，輪廓有所提升，展現出立體飽滿的感覺，加上幽香的蘭花氣味，帶來貴婦級的護膚享受。

精華採用品牌特設蘭庭花園內的蘭花，經過18年專業研究，萃取出Orchid Totum分子，並利用微膠囊技術，將萃取濃縮三倍，以提升蘭花功效到極致。

十大好物推薦2023｜Guerlain 御庭蘭花緊緻提升精華 HK$4,400/ 30ml (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜全新的御庭蘭花緊緻提升精華，質感清爽輕盈。(朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜Caudalie Vinoperfect葡萄蔓極緻抗黑眼圈眼霜 HK$340/ 15ml

不知近日大家是否跟筆者一樣，每晚睡覺時都會醒來幾次？這樣不僅精神變差，而且雙眼也顯無神，眼底淚溝和黑眼圈加深，即使化妝也遮不太到。最近使用Caudalie眼霜，質感滋潤但不黏笠，有效淡化淚溝，同時改善黑眼圈，配合冰感陶瓷按摩頭打圈按壓，可助肌膚更快吸收，減少脈眼部浮腫。連續使用幾天後，眼周更顯明亮，重回迷人電眼的狀態，令人更有恆心使用下去。

眼霜特別針對黑眼圈色素和成因，使用專利Viniferine葡萄蔓萃取液，有效美白淡斑，功效較維他命C高62倍。再加入天然萃取的咖啡因和維他命B3，進一步改善黑眼圈問題。眼霜配方天然純素，用在敏弱的眼圍肌膚，也不怕有太大的刺激。

十大好物推薦2023｜Caudalie Vinoperfect葡萄蔓極緻抗黑眼圈眼霜 HK$340/ 15ml (朱加曦攝)